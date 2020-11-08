OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü geliyor

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Çinli teknoloji şirketi OnePlus'ın bir akıllı saati piyasaya sürmeye hazırlandığı uzun süredir söylentiler arasında. Markanın ilk giyilebilir cihazının Ekim ayında piyasaya çıkması gerekiyordu ancak bu planların ertelendiği bildirildi. Son olarak Digital Chat Station tarafından ortaya konulan görseller, yaklaşmakta olan OnePlus Watch'un Cyberpunk 2077'ye özel bir sürümünün çıkacağını gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "OnePlus 8T'nin Cyberpunk 2077'ye özel sürümü geliyor: Oyundan önce telefon gelecek"

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OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü

OnePlus Watch'un ilk olarak OnePlus 8T ile birlikte piyasaya çıkacağı söylendi. Şirket bu kararından üretim zorlukları veya yazılım sorunları sebebiyle vazgeçmiş olabilir. OnePlus Watch'un nasıl görüneceğini hala bilmiyoruz ancak önceki söylentiler şirketin dairesel bir kadran tasarımını tercih edebileceğini gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde OnePlus, 8T modelinin Cyberpunk 2077 sürümünü tanıttı. Ortaya çıkan görseller OnePlus'ın oyuna özel bir de akıllı saat sürümünün geleceğini gösteriyor.

Görsele göre OnePlus saat modelinin kordonu silikondan yapılmış gibi görünüyor ve kordonun üzerinde OnePlus ve Cyberpunk 2077 yazıyor.

OnePlus Watch, muhtemelen OnePlus 9 ile birlikte ilk çıkışını yapabilir. Bu da OnePlus 8T Cyberpunk 2077'nin aksine oyuna özel akıllı saat sürümünün, oyun piyasaya sürüldükten sonra geleceğini gösteriyor.

https://www.gsmarena.com/oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition_coming_wrist_strap_leaks-news-46179.php

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