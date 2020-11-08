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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü geliyor

    OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümünün özelleştirilmiş kayışlarını gösteren bir görsel çevrimiçi olarak sızdırıldı. OnePlus 8T'den sonra akıllı saat için de oyuna özel bir sürüm gelecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü geliyor
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    Çinli teknoloji şirketi OnePlus'ın bir akıllı saati piyasaya sürmeye hazırlandığı uzun süredir söylentiler arasında. Markanın ilk giyilebilir cihazının Ekim ayında piyasaya çıkması gerekiyordu ancak bu planların ertelendiği bildirildi. Son olarak Digital Chat Station tarafından ortaya konulan görseller, yaklaşmakta olan OnePlus Watch'un Cyberpunk 2077'ye özel bir sürümünün çıkacağını gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "OnePlus 8T'nin Cyberpunk 2077'ye özel sürümü geliyor: Oyundan önce telefon gelecek"

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    OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü

    OnePlus Watch'un ilk olarak OnePlus 8T ile birlikte piyasaya çıkacağı söylendi. Şirket bu kararından üretim zorlukları veya yazılım sorunları sebebiyle vazgeçmiş olabilir. OnePlus Watch'un nasıl görüneceğini hala bilmiyoruz ancak önceki söylentiler şirketin dairesel bir kadran tasarımını tercih edebileceğini gösteriyor.

    Geçtiğimiz günlerde OnePlus, 8T modelinin Cyberpunk 2077 sürümünü tanıttı. Ortaya çıkan görseller OnePlus'ın oyuna özel bir de akıllı saat sürümünün geleceğini gösteriyor.

    Görsele göre OnePlus saat modelinin kordonu silikondan yapılmış gibi görünüyor ve kordonun üzerinde OnePlus ve Cyberpunk 2077 yazıyor.

    OnePlus Watch, muhtemelen OnePlus 9 ile birlikte ilk çıkışını yapabilir. Bu da OnePlus 8T Cyberpunk 2077'nin aksine oyuna özel akıllı saat sürümünün, oyun piyasaya sürüldükten sonra geleceğini gösteriyor.



    https://www.gsmarena.com/oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition_coming_wrist_strap_leaks-news-46179.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    53 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    baya gerekliydi.d
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    Johnny Silverhand 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefonu gelse de alsak.
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    cgurcan (Mustafa Cahit GÜRCAN) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Android telefon alırken eş değer birçok marka ve modeli elememi sağlayan firma 2014-2015 yılından beri çıkaracağı saati 6 sene sonra bir çok medyada fısıldayınca gerçekten heyecanlandım.
    Bekliyorum....

    (keşke olsa)

    wear OS
    4100 veya 4100+
    Kablosuz şarj
    Wifi
    NFC
    AOD
    USB-C şarj bağlantısı
    3 gün+ pil süresi
    şık görünüm
    1 Yanıt Yanıtla
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    LGatakan (Atakan ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) cgurcan
    Snapdragon 4100 ile gelmesi bile benim almam için yeterli olur :)
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    th9 3 gün ( Mesaj Silindi )
    oyunun güzel olduğunu düşünüyordum fakat bu kadar reklam ve iş birliği yapılmasından sonra bok gibi oyun olacağını düşünüyorum
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    TheMuyu (Murat Y.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk 2077 ile alakalı bir sürü eşya yapıp sattılar oyun hala yok.



    Bu oyun ya muhteşem olacak oyun dünyasında iz bırakacak ya da cdpr yi mahvedecek. Hiç ortası yok artık bu olayın.
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    The Brand Planet 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir işbirliği. İki marka için de katma değeri olabilir.
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