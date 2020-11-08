OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü geliyor

Çinli teknoloji şirketi OnePlus'ın bir akıllı saati piyasaya sürmeye hazırlandığı uzun süredir söylentiler arasında. Markanın ilk giyilebilir cihazının Ekim ayında piyasaya çıkması gerekiyordu ancak bu planların ertelendiği bildirildi. Son olarak Digital Chat Station tarafından ortaya konulan görseller, yaklaşmakta olan OnePlus Watch'un Cyberpunk 2077'ye özel bir sürümünün çıkacağını gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "OnePlus 8T'nin Cyberpunk 2077'ye özel sürümü geliyor: Oyundan önce telefon gelecek"İlginizi Çekebilir OnePlus Nord SE, 65W hızlı şarj ve Snapdragon 765G ile gelecek
OnePlus Watch Cyberpunk 2077 sürümü
OnePlus Watch'un ilk olarak OnePlus 8T ile birlikte piyasaya çıkacağı söylendi. Şirket bu kararından üretim zorlukları veya yazılım sorunları sebebiyle vazgeçmiş olabilir. OnePlus Watch'un nasıl görüneceğini hala bilmiyoruz ancak önceki söylentiler şirketin dairesel bir kadran tasarımını tercih edebileceğini gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde OnePlus, 8T modelinin Cyberpunk 2077 sürümünü tanıttı. Ortaya çıkan görseller OnePlus'ın oyuna özel bir de akıllı saat sürümünün geleceğini gösteriyor.
Görsele göre OnePlus saat modelinin kordonu silikondan yapılmış gibi görünüyor ve kordonun üzerinde OnePlus ve Cyberpunk 2077 yazıyor.
OnePlus Watch, muhtemelen OnePlus 9 ile birlikte ilk çıkışını yapabilir. Bu da OnePlus 8T Cyberpunk 2077'nin aksine oyuna özel akıllı saat sürümünün, oyun piyasaya sürüldükten sonra geleceğini gösteriyor.
https://www.gsmarena.com/oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition_coming_wrist_strap_leaks-news-46179.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Bekliyorum....
(keşke olsa)
wear OS
4100 veya 4100+
Kablosuz şarj
Wifi
NFC
AOD
USB-C şarj bağlantısı
3 gün+ pil süresi
şık görünüm
Bu oyun ya muhteşem olacak oyun dünyasında iz bırakacak ya da cdpr yi mahvedecek. Hiç ortası yok artık bu olayın.