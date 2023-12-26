OnePlus, üç modele Android 14 güncellemesi verdi

Tam Boyutta Gör OnePlus 9 global sürümü, OxygenOS 13’ü temel alan birkaç düzenli güncellemenin ardından beklenen OxygenOS 14 güncellemesini aldı. OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9RT modelleri de Çin’de Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini almaya başladı.

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OnePlus 9 serisi Android 14'e güncellendi

Kararlı sürüm, Android 14 ile gelen yeni özelliklerin yanı sıra OnePlus’ın ColorOS 14 arayüzüne kazandırdığı yenilikleri içeriyor. Yeni Aquamorphic tasarım, yeni animasyon ve zil seslerinin yanında daha iyi kullanıcı deneyimi için performans ve güvenlik iyileştirmeleri getiriyor.

OnePlus 9, Android 14 güncellemesini 14.0.0.201 sürüm numarasıyla alırken, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9RT, 14.0.0.211 sürüm numarasıyla güncellemeyi aldı. OnePlus, güncellemeden önce önemli kişisel verlerin yedeğinin alınması konusunda uyarıyor. Ayrıca otomatik optimizasyonun sağlanması için güncellemeyi birkaç gün deneyimlemelerini istiyor. Bu süreçte telefonun aşırı ısınıp pilin hızlı tükenmesinin normal olduğu da belirtiliyor. Son olarak, güncellemeden önce pilin en az %60 seviyesinde olması ve 15GB’a kadar boş alan oluşturulması öneriliyor.

Android 14 güncellemesi ile OnePlus telefonlara gelen birkaç yeni özellik:

Güncel bilgileri bir bakışta görmenizi sağlayan Fluid Cloud

İçerikleri sürükle-bırak yoluyla uygulamalar ve cihazlar arasında aktarmanızı sağlayan File Dock

Ekrandaki metin ve görselleri tek dokunuşla tanıyıp çıkarabilen Content Extraction özelliği

Daha fazla araç takımı önerisi

Uygulamaların daha güvenli erişimi için fotoğraf ve videoyla ilişkili izin yönetimini iyileştirir

Sistem kararlılığı, uygulamaların açılma hızı ve animasyonların akıcılığını artırır

Aquamorphic tasarıma yönelik geliştirmeler

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