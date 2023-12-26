Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus, üç modele Android 14 güncellemesi verdi

    OnePlus, daha önce beta programına katılan kullanıcılar için dağıttığı OxygenOS 14 güncellemesini tüm kullanıcıları sundu. İşte yakın zamanda Android 14'e güncellenen OnePlus telefonlar:
    oneplus 9 android 14 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    OnePlus 9 global sürümü, OxygenOS 13’ü temel alan birkaç düzenli güncellemenin ardından beklenen OxygenOS 14 güncellemesini aldı. OnePlus 9, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9RT modelleri de Çin’de Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini almaya başladı.

    OnePlus 9 serisi Android 14'e güncellendi

    Kararlı sürüm, Android 14 ile gelen yeni özelliklerin yanı sıra OnePlus’ın ColorOS 14 arayüzüne kazandırdığı yenilikleri içeriyor. Yeni Aquamorphic tasarım, yeni animasyon ve zil seslerinin yanında daha iyi kullanıcı deneyimi için performans ve güvenlik iyileştirmeleri getiriyor.

    OnePlus 9, Android 14 güncellemesini 14.0.0.201 sürüm numarasıyla alırken, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9RT, 14.0.0.211 sürüm numarasıyla güncellemeyi aldı. OnePlus, güncellemeden önce önemli kişisel verlerin yedeğinin alınması konusunda uyarıyor. Ayrıca otomatik optimizasyonun sağlanması için güncellemeyi birkaç gün deneyimlemelerini istiyor. Bu süreçte telefonun aşırı ısınıp pilin hızlı tükenmesinin normal olduğu da belirtiliyor. Son olarak, güncellemeden önce pilin en az %60 seviyesinde olması ve 15GB’a kadar boş alan oluşturulması öneriliyor.

    Android 14 güncellemesi ile OnePlus telefonlara gelen birkaç yeni özellik:

    • Güncel bilgileri bir bakışta görmenizi sağlayan Fluid Cloud
    • İçerikleri sürükle-bırak yoluyla uygulamalar ve cihazlar arasında aktarmanızı sağlayan File Dock
    • Ekrandaki metin ve görselleri tek dokunuşla tanıyıp çıkarabilen Content Extraction özelliği
    • Daha fazla araç takımı önerisi
    • Uygulamaların daha güvenli erişimi için fotoğraf ve videoyla ilişkili izin yönetimini iyileştirir
    • Sistem kararlılığı, uygulamaların açılma hızı ve animasyonların akıcılığını artırır
    • Aquamorphic tasarıma yönelik geliştirmeler
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mecidiyeköyden taksime nasıl gidilir acnemix kullananlar 7 inç kaç cm en boy sigarillo nasıl içilir şeffaf stop muayeneden geçer mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız