OnePlus, üç modele Android 14 güncellemesi verdi

OnePlus 9 serisi Android 14'e güncellendi
Kararlı sürüm, Android 14 ile gelen yeni özelliklerin yanı sıra OnePlus’ın ColorOS 14 arayüzüne kazandırdığı yenilikleri içeriyor. Yeni Aquamorphic tasarım, yeni animasyon ve zil seslerinin yanında daha iyi kullanıcı deneyimi için performans ve güvenlik iyileştirmeleri getiriyor.
OnePlus 9, Android 14 güncellemesini 14.0.0.201 sürüm numarasıyla alırken, OnePlus 9 Pro ve OnePlus 9RT, 14.0.0.211 sürüm numarasıyla güncellemeyi aldı. OnePlus, güncellemeden önce önemli kişisel verlerin yedeğinin alınması konusunda uyarıyor. Ayrıca otomatik optimizasyonun sağlanması için güncellemeyi birkaç gün deneyimlemelerini istiyor. Bu süreçte telefonun aşırı ısınıp pilin hızlı tükenmesinin normal olduğu da belirtiliyor. Son olarak, güncellemeden önce pilin en az %60 seviyesinde olması ve 15GB’a kadar boş alan oluşturulması öneriliyor.
Android 14 güncellemesi ile OnePlus telefonlara gelen birkaç yeni özellik:
- Güncel bilgileri bir bakışta görmenizi sağlayan Fluid Cloud
- İçerikleri sürükle-bırak yoluyla uygulamalar ve cihazlar arasında aktarmanızı sağlayan File Dock
- Ekrandaki metin ve görselleri tek dokunuşla tanıyıp çıkarabilen Content Extraction özelliği
- Daha fazla araç takımı önerisi
- Uygulamaların daha güvenli erişimi için fotoğraf ve videoyla ilişkili izin yönetimini iyileştirir
- Sistem kararlılığı, uygulamaların açılma hızı ve animasyonların akıcılığını artırır
- Aquamorphic tasarıma yönelik geliştirmeler
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.