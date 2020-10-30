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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus 8T'nin Cyberpunk 2077'ye özel sürümü geliyor: Oyundan önce telefon gelecek

    Akıllı telefon üreticisi OnePlus, tanıttığı son amiral gemisi telefonun 10 Aralık'ta piyasaya sürülecek Cyberpunk 2077 video oyununa özel bir sürümünün geleceğini duyurdu
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    OnePlus, bu ayın başlarında küresel pazarlarda OnePlus 8T amiral gemisi telefonunu duyurdu. Şimdi şirket, OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition'ın 2 Kasım'da duyurulacağını açıkladı. Şirket bu özel sürüm için, Cyberpunk 2077'nin Polonyalı video oyun geliştiricisi CD Projekt Red beraber çalıştı.

    OnePlus 8T'nin Cyberpunk 2077 özel sürümü, 2 Kasım'da piyasaya sürülecek. Son açıklamalara göre Cyberpunk 2077 video oyununun piyasaya sürülme tarihi 21 gün daha ertelenerek 10 Aralık olarak belirlendi. Bu da yeni OnePlus telefonunun, oyun piyasaya sürülmeden daha önce tanıtılacağı anlamına geliyor.

    OnePlus 8T'nin Cyberpunk 2077'ye özel sürümü geliyor: Oyundan önce telefon gelecek
    Tam Boyutta Gör

    Telefon, yayınlanan postere göre farklı bir kamera modülü tasarımına sahip olacak. Kamera modülü standart sürüme göre büyütülmüş ve modülün kenarında sarı rengiyle Cyberpunk 2077 oyununa gönderme yapan '2077' yazısı yer alacak.

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    Tasarım değişiklik gösterse de, teknik özellikler muhtemelen OnePlus 8T ile aynı olacak.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisi gelecekte ters kablosuz şarjı destekleyebilir"

    OnePlus 8T teknik özellikleri

    OnePlus 8T, 120 Hz yüksek yenileme hızına sahip 6.55 inç Full HD + (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü ekrana sahip.

    OnePlus 8T, Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden güç alıyor. Telefon aralarından seçim yapabileceğiniz 8GB RAM / 128 GB depolama ve 12 GB RAM / 256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Telefon, Android 11 tabanlı OxygenOS 11'i çalıştırıyor.

    OnePlus 8T, 48MP birincil kamera, 16MP ultra geniş açılı kamera, 5MP makro lens ve 2MP derinlik sensörünün yer aldığı dörtlü arka kamera kurulumuna sahip. Önde ise, 16 MP kamera yer alıyor.

    OnePlus 8T, Warp Charge 65 hızlı şarj  teknolojisine sahip 4.500mAh batarya ile geliyor.



    https://www.gsmarena.com/oneplus_8t_to_have_cyberpunk_2077_edition_will_arrive_on_november_2-news-46041.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    7 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    12 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
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