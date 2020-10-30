OnePlus 8T'nin Cyberpunk 2077'ye özel sürümü geliyor: Oyundan önce telefon gelecek

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OnePlus, bu ayın başlarında küresel pazarlarda OnePlus 8T amiral gemisi telefonunu duyurdu. Şimdi şirket, OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition'ın 2 Kasım'da duyurulacağını açıkladı. Şirket bu özel sürüm için, Cyberpunk 2077'nin Polonyalı video oyun geliştiricisi CD Projekt Red beraber çalıştı.

OnePlus 8T'nin Cyberpunk 2077 özel sürümü, 2 Kasım'da piyasaya sürülecek. Son açıklamalara göre Cyberpunk 2077 video oyununun piyasaya sürülme tarihi 21 gün daha ertelenerek 10 Aralık olarak belirlendi. Bu da yeni OnePlus telefonunun, oyun piyasaya sürülmeden daha önce tanıtılacağı anlamına geliyor.

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Telefon, yayınlanan postere göre farklı bir kamera modülü tasarımına sahip olacak. Kamera modülü standart sürüme göre büyütülmüş ve modülün kenarında sarı rengiyle Cyberpunk 2077 oyununa gönderme yapan '2077' yazısı yer alacak.

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Tasarım değişiklik gösterse de, teknik özellikler muhtemelen OnePlus 8T ile aynı olacak.

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OnePlus 8T teknik özellikleri

OnePlus 8T, 120 Hz yüksek yenileme hızına sahip 6.55 inç Full HD + (2400 x 1080 piksel) çözünürlüklü ekrana sahip.

OnePlus 8T, Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden güç alıyor. Telefon aralarından seçim yapabileceğiniz 8GB RAM / 128 GB depolama ve 12 GB RAM / 256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Telefon, Android 11 tabanlı OxygenOS 11'i çalıştırıyor.

OnePlus 8T, 48MP birincil kamera, 16MP ultra geniş açılı kamera, 5MP makro lens ve 2MP derinlik sensörünün yer aldığı dörtlü arka kamera kurulumuna sahip. Önde ise, 16 MP kamera yer alıyor.

OnePlus 8T, Warp Charge 65 hızlı şarj teknolojisine sahip 4.500mAh batarya ile geliyor.

https://www.gsmarena.com/oneplus_8t_to_have_cyberpunk_2077_edition_will_arrive_on_november_2-news-46041.php

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