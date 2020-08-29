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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Watch için geri sayım başladı

    Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, ilk akıllı saatini çok yakında piyasaya sürecek. IMDA kurumu tarafından onaylanan OnePlus Watch ile ilgili son bilgiler haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus Watch için geri sayım başladı
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    Uzunca bir süredir gündemi meşgul eden OnePlus Watch çok yakında piyasaya sürülecek. Çinli şirketin ilk akıllı saati, Singapur merkezli Infocomm Media Development Authority (IMDA) kurumu tarafından onaylandı.

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    OnePlus Watch'un OnePlus 8T ile aynı anda tanıtılması bekleniyor. Cihaz W301GB model numarasına sahip. Ancak şu an teknik özellikleri belli değil. Gelen bilgiler Wear OS işletim sistemiyle çalışacağı ve Snapdragon Wear 4100 yonga setinden güç alacağı yönünde.

    OnePlus Watch için geri sayım başladı
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    2016'da vazgeçildi

    OnePlus CEO'su Pete Lau, geride bıraktığımız 2016 yılında şirketin akıllı saat tasarımı üzerindeki çalışmalarını tamamladığını ancak telefon üretimine odaklanmak için projeden vazgeçme kararı aldıklarını açıklamıştı. OnePlus Watch, aradan geçen 4 yılın ardından gerçeğe dönüşmek üzere.



    https://www.xda-developers.com/oneplus-watch-smartwatch-rumor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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