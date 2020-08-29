OnePlus Watch için geri sayım başladı

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Uzunca bir süredir gündemi meşgul eden OnePlus Watch çok yakında piyasaya sürülecek. Çinli şirketin ilk akıllı saati, Singapur merkezli Infocomm Media Development Authority (IMDA) kurumu tarafından onaylandı.

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OnePlus Watch'un OnePlus 8T ile aynı anda tanıtılması bekleniyor. Cihaz W301GB model numarasına sahip. Ancak şu an teknik özellikleri belli değil. Gelen bilgiler Wear OS işletim sistemiyle çalışacağı ve Snapdragon Wear 4100 yonga setinden güç alacağı yönünde.

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2016'da vazgeçildi

OnePlus CEO'su Pete Lau, geride bıraktığımız 2016 yılında şirketin akıllı saat tasarımı üzerindeki çalışmalarını tamamladığını ancak telefon üretimine odaklanmak için projeden vazgeçme kararı aldıklarını açıklamıştı. OnePlus Watch, aradan geçen 4 yılın ardından gerçeğe dönüşmek üzere.

https://www.xda-developers.com/oneplus-watch-smartwatch-rumor

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