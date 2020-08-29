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    Sony Xperia 5 II'nin tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı!

    Sony'nin 17 Eylül'de yapacağı çevrimiçi bir etkinlikle duyurması beklenilen yeni telefonu Xperia 5 II'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı. Telefon, Snapdragon 865'ten güç alacak.
    8 sa.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Sony Xperia 5 II'nin tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı!
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    Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalışıyor. Sony Xperia 5 II, akıllı telefon 17 Eylül'de yapılacak bir çevrimiçi etkinlikle tanıtılacak. Yeni bir sızıntı, Xperia5 II'nin tasarımı ve teknik detaylarına ilişkin birçok detayı ortaya koyuyor.

     Android Headlines'daki yeni sızıntı, Xperia 5 II'nin bu yılın başlarında piyasaya sürülen Sony Xperia 1 II'ye çok benzeyeceğini doğruluyor gibi görünüyor. İki telefon, teknik özellikler açısından da oldukça benzer.

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    Xperia 5 II'nin 21: 9 en boy oranına ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6,1 inç FHD+ OLED ekran kullanacağı bildiriliyor. 

    Telefon, Qualcomm'un 8GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 865 yonga setine sahip olacak.

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    Telefonun üçlü bir arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Kurulumda, f/1.7 diyafram açıklığına ve 82 derecelik görüş alanına sahip 12 megapiksel bir sensör, f/2.4 diyafram açıklığı ve3X yakınlaştırmalı 12 megapiksel telefoto sensör ve son olarak f/2.2 diyafram açıklığına ve 124 derecelik görüş alanına sahip 12 megapiksel ultra geniş açılı sensör yer alacak. Xperia 5 II, 4K çözünürlükte 120 fps video kaydedebilecek.

    Xperia 5 II, 158 x 68 x 8 mm boyutlarında olacak ve PD destekli bir USB-C portu üzerinden şarj olan 4.000 mAh bataryası bulunacak. Telefon, Xperia 5'in aksine ayrıca bir kulaklık girişine de sahip olacak.



    Kaynakça https://www.gizchina.com/2020/08/28/sony-xperia-5-ii-specs-and-renders-appeared-on-the-web/ https://www.androidheadlines.com/Exclusive-Sony-Xperia-5-2-Android-Smartphone-Leak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    javaprof (orhan yılmaz) 8 sa. en beğenilen
    Şu ne mükemmel bir tasarımdır telefon hem simetrik hem ekranın ortasında çentik delik falan yok sony tasarım işinde çok iyi. ama abartılı pahalı.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    GetSomeRest (hakan istanbullu) 2 sa.
    Türkiye den çıktıktan sonra güzel telefonlar yapmaya başladılar. Bi tane ithalatçı getirtse de alsak
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    javaprof (orhan yılmaz) 2 sa. GetSomeRest
    Durumunuzu bilmiyoum ama muhtemelen alamazsınız türkiyedeyken amiral gemisi 500 dolar falan idi şimdi ise amiral gemisi 1200 dolar amerika ve avrupa' da bile çok zenginler alıyor.
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    zero fear 3 sa.
    Çok yakışıklı görünüyor.
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    hollowman_ (N. b.) 4 sa.
    Sony hala gündemi 2-3 yıl geriden takip ediyor. Firmalar sıfır çerçeve ve ekran altı kamera teknolojisine geçmişken sony hala daha alttan üstten çerçeveli telefon tanıtıyor. Gerçi bu sony fanları duruyorken daha bunları satacak birilerini bulurlar, eleman harika tasarım yazmış :D
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    yc#1 (Yavuz Can) 4 sa.
    Sony'in amiral gemisi Xperia 1 II. Xperia 5 II'de ekran 6.5" den 6.1" e, çözünürlük ise 3840x1644'den 2520x1080'e, hafıza 256 GB'dan 128 GB'a düşürülmüş. TOF sensörü yok lakin bataryanın aynı kalması şarjının daha uzun gideceğini gösteriyor. Xperia 1 II'in 1200 $/€ fiyatını fazla bulanlar için geliştirilmiş.
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    Ö1f1 (Ömer DEMİRTAŞ) 3 sa. yc#1
    Esasında Xperia 5 serisi, alt bir model değil, Xperia 1 serisinin compact modeli.Ayrıca bu cihazda benim Xperia 1 II'ye yakıştırmadığım bir ekslik giderilmiş gibi duruyor, eğer ekran gerçekten 120hz olacaksa oldukça güzel bir gelişme, artık amiral gemisi bir cihazda bu olmalı. Ayrıca fotoğrafta sanki kamera kısmında Zeiss yazısı var gibi, unutmadan ToF benim XZ de bile var, bunda nasıl olmaz, hayret verici bir durum.
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    Bay Robot ( tunc) 5 sa.
    Kimsenin almayacağı bir telefon daha...
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    lunique 5 sa.
    Z2 gibi sağlam ama o kadar ısınmayan, güncelleme ve servis desteği ile gelirse süper olur. Ne yazık ki Z2 sen sonra Sony i terk ettim. Yeniden Türkiye’de eski kalitesi ile devam ederse yeniden Sony ürünlerini kullanabilirim.
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 6 sa.
    Kendi lensleri değilde neden Carl Zeiss?
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    javaprof (orhan yılmaz) 4 sa. RockConn
    Kendileri lens değil sensör üreticisi ve bu sektörde 1 numara carl zeiss ise mercek konusunda 1 numara.
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 6 sa.
    Tasarimi harika olmasina ragmen bu isimlendirmeden vazgecmeli sony.
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    fhrstw 6 sa.
    Ben çok beğendim çentik yok delik yok jack iyi düşünülmüş ancak apple jackı kaldırdığından beri artık kaliteli kulaklıklar kablosuzlara gelecek malum apple tekel ve piyasaya ne isterse yaptırabiliyor. Ama isimlendirme rezalet ötesi tüketici abuk subuk isimlendirmeden hoşlanmıyor bunu kabul etmesi lazım sony’nin en büyük sorunu feedbacklere önem vermiyor olması en iyisini biz biliriz kafasıyla hareket ediyor apple’ın yaptığı gibi ancak apple çok güçlü bir tröst ha oyun pazarında yapar o çünkü orayı domine etmiş o ayrı ancak telefon piyasasında sony’nin gözünün yaşına bakmazlar.
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    V4LKyR 8 sa. (düzenlendi)
    Model isimlerine bak... Salakça işler yapmaya başladı EFSANEVİ SONY.

    Bundan sonraki yeni model Xperia 5 II-A olmalı! Ondan sonra Xperia 5 II A-2 vs diye gidebilir.
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    1612 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    sony, xperia 5 II ve
    3 etiket daha Xperia 1 II snapdragon 865 Mobil Teknolojiler
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