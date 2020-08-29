Sony Xperia 5 II'nin tasarımı ve teknik detayları ortaya çıktı!

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Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalışıyor. Sony Xperia 5 II, akıllı telefon 17 Eylül'de yapılacak bir çevrimiçi etkinlikle tanıtılacak. Yeni bir sızıntı, Xperia5 II'nin tasarımı ve teknik detaylarına ilişkin birçok detayı ortaya koyuyor.

Android Headlines'daki yeni sızıntı, Xperia 5 II'nin bu yılın başlarında piyasaya sürülen Sony Xperia 1 II'ye çok benzeyeceğini doğruluyor gibi görünüyor. İki telefon, teknik özellikler açısından da oldukça benzer.

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Xperia 5 II'nin 21: 9 en boy oranına ve 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6,1 inç FHD+ OLED ekran kullanacağı bildiriliyor.

Telefon, Qualcomm'un 8GB RAM ve 128GB depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 865 yonga setine sahip olacak.

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Telefonun üçlü bir arka kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor. Kurulumda, f/1.7 diyafram açıklığına ve 82 derecelik görüş alanına sahip 12 megapiksel bir sensör, f/2.4 diyafram açıklığı ve3X yakınlaştırmalı 12 megapiksel telefoto sensör ve son olarak f/2.2 diyafram açıklığına ve 124 derecelik görüş alanına sahip 12 megapiksel ultra geniş açılı sensör yer alacak. Xperia 5 II, 4K çözünürlükte 120 fps video kaydedebilecek.

Xperia 5 II, 158 x 68 x 8 mm boyutlarında olacak ve PD destekli bir USB-C portu üzerinden şarj olan 4.000 mAh bataryası bulunacak. Telefon, Xperia 5'in aksine ayrıca bir kulaklık girişine de sahip olacak.

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