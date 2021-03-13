OnePlus Watch sonunda geliyor

Tam Boyutta Gör

Çinli teknoloji devi OnePlus, 23 Mart tarihinde yeni akıllı telefonlarını duyuracak. Şirket etkinlik kapsamında OnePlus 9 serisinden daha fazlasını tanıtacağını resmen doğruladı.

Tahmin edebileceğiniz üzere merakla beklenen OnePlus Watch'tan bahsediyoruz. Akıllı saatin yuvarlak AMOLED ekran ve iki farklı boyutta geleceği söyleniyor. Tüm bilgiler bununla sınırlı değil.

Wear OS işletim sistemiyle çalışabilir

OnePlus Watch'un kalp atış hızı monitörü, kandaki oksijen seviyesini ölçen Sp02 sensörü ve su geçirmez kasa ile donatılacağı da gelen haberler arasında.

Akıllı saatin Wear OS platformunu temel alması bekleniyor. OnePlus CEO'su Pete Lau yaptığı bir açıklamada, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google ile birlikte çalıştıklarını söylemişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.