OnePlus Watch sonunda geliyor

Çinli teknoloji devi OnePlus, 23 Mart tarihinde yeni akıllı telefonlarını duyuracak. Şirket etkinlik kapsamında OnePlus 9 serisinden daha fazlasını tanıtacağını resmen doğruladı.
Tahmin edebileceğiniz üzere merakla beklenen OnePlus Watch'tan bahsediyoruz. Akıllı saatin yuvarlak AMOLED ekran ve iki farklı boyutta geleceği söyleniyor. Tüm bilgiler bununla sınırlı değil.
Wear OS işletim sistemiyle çalışabilir
OnePlus Watch'un kalp atış hızı monitörü, kandaki oksijen seviyesini ölçen Sp02 sensörü ve su geçirmez kasa ile donatılacağı da gelen haberler arasında.
Akıllı saatin Wear OS platformunu temel alması bekleniyor. OnePlus CEO'su Pete Lau yaptığı bir açıklamada, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google ile birlikte çalıştıklarını söylemişti.
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!