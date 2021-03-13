Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Watch sonunda geliyor

    OnePlus, tüketicilerin merakla beklediği ilk akıllı saatini OnePlus 9 serisiyle birlikte sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket yayınladığı kısa bir videoyla bunu doğruladı.
    13 Mart 2021, 17:00 (2 gün)
    4,3b
    2
    2
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    OnePlus Watch sonunda geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi OnePlus, 23 Mart tarihinde yeni akıllı telefonlarını duyuracak. Şirket etkinlik kapsamında OnePlus 9 serisinden daha fazlasını tanıtacağını resmen doğruladı.

    Tahmin edebileceğiniz üzere merakla beklenen OnePlus Watch'tan bahsediyoruz. Akıllı saatin yuvarlak AMOLED ekran ve iki farklı boyutta geleceği söyleniyor. Tüm bilgiler bununla sınırlı değil.

    Wear OS işletim sistemiyle çalışabilir

    OnePlus Watch'un kalp atış hızı monitörü, kandaki oksijen seviyesini ölçen Sp02 sensörü ve su geçirmez kasa ile donatılacağı da gelen haberler arasında.

    Akıllı saatin Wear OS platformunu temel alması bekleniyor. OnePlus CEO'su Pete Lau yaptığı bir açıklamada, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilmek için Google ile birlikte çalıştıklarını söylemişti.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    çinliler bu sefer sağlık verilerimizi çalacak
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    R retro61 16 sa. ( Mesaj Silindi ) BalkanGöçmeniBirBey
    Amerika alıp işleyince içimiz rahat oluyor :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier için ilk yorumlar geldi: "MCU için büyük adım" 1 gün AirPods 3 modelinden yeni bir görsel sızdırıldı 1 gün Bulmaca macera oyunu MISTICO, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün realme 8 serisi 24 Mart tarihinde tanıtılıyor 2 gün 2020 yılında rekor miktarda rüzgâr çiftliği kuran Çin, kömür enerjisinden de vazgeçmiyor 2 gün Yeni Batman filminin çekimleri tamamlandı: 2022'de yayınlanıyor 2 gün God of War stüdyosu, "duyurulmamış bir oyun" için yeni ekip arkadaşları arıyor 2 gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Rusya’nın Su-35 ve Su-57 teklifini değerlendirebiliriz” 2 gün Kuluçkaya yatmış dinozor fosili keşfedildi 2 gün RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı 2 gün RX 5700 XT’ten %20 pahalı RX 6700 XT Ashes of the Singularity’de %33 önde 2 gün Core i5-11600KF ve Core i5-11400F test edildi 2 gün Haftalık Dizi Önerisi 16: Firefly 2 gün LG'nin Avrupa için Android 11 güncelleme planı ortaya çıktı 2 gün Samsung Galaxy M42 geliyor: 6000 mAh pil, 90Hz ekran ve 5G 2 gün Chrome'un ardından Edge de dört haftalık güncelleme döngüsüne geçiyor 2 gün Xiaomi, ABD hükümetine karşı açtığı davayı kazandı 2 gün Nokia ve Samsung, video standartları için patent lisans anlaşması imzaladı 2 gün Chrome'daki görüntülü görüşme kalitesi, AV1 codec bileşeni sayesinde artacak 2 gün Xbox Series X/S kontrolcüsü için bildirilen sorunlar düzeltildi 2 gün GÖRÜNTÜLENEN OnePlus Watch sonunda geliyor Sonraki Eli Lilly firmasının geliştirdiği kombine antikor tedavisi koronavirüse karşı etkili olabilir 2 gün Devasa kamera modülü olan Huawei P50'nin render görüntüleri ortaya çıktı 2 gün Logitech'in en hafif faresi G Pro X SUPERLIGHT ülkemizde satışa sunuldu 2 gün Apple HomePod yolun sonuna geldi: Üretimi durduruldu 2 gün Avatar tekrar gişenin kralı oldu: Endgame'i iki günde geçti 2 gün John Wick yönetmeni, Indiana Jones ve Die Hard karışımı bir aksiyon-gerilim filmini yönetecek 2 gün OnePlus 9 Pro’nun kameraları netleşti 2 gün Ryzen 3 5300G eBay’da listelendi 2 gün Core i7-11700K delid edildi, Devasa yonga ortaya çıktı 2 gün Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın ücretsiz deneme sürümü Steam'de 2 gün imoo markasından çocuklar için yenilikçi kulaklık 2 gün GRID ve DIRT oyunlarının geliştiricisinden mobil cihazlara yarış oyunu geliyor: Racing Master 2 gün Dünyanın en küçük Nintendo 64 konsolu ile tanışın 2 gün En iyi Youtuber mikrofonu! 1 taşla 2 kuş Saramonic Blink 500 Pro 3 gün GeForce Now geri adım attı: Global Founders üyeleri istemezse Game+'a geçmeyebilir 3 gün PlayStation 5, ABD tarihinin en hızlı satan konsolu oldu 3 gün Bir ürün nedeniyle zarar gören kullanıcıya tazminat hakkı getirildi 3 gün Apple, artırılmış gerçekliğin kaydedilebilir ve özelleştirilebilir olması için çalışıyor 3 gün Apple, AR başlıkları için stereoskopik ekran teknolojisi geliştiriyor 3 gün LG, ABD ve Avrupa'da Tesla araçları için yeni 4680 pil hücresi üretim tesisleri kurmak istiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız