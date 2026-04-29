Elektrikli Volkswagen Polo resmen tanıtıldı: İşte menzili ve fiyatı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, uzun süredir merakla beklenen elektrikli süpermini modeli ID. Polo'nun seri üretim versiyonunu resmen gün yüzüne çıkardı. Benzinli Polo ile birlikte piyasada boy gösterecek ikonikleşmiş hatchback, markanın sevilen modellerini "ID." ön ekiyle elektrikli çağa taşıma stratejisinin yeni adımı olarak öne çıkıyor.

Yeni ID. Polo, Volkswagen’in "Pure Positive" adını verdiği kristal berraklığındaki yeni tasarım diline sahip. 4 metrenin biraz üzerindeki uzunluğuyla benzinli kardeşinden kısa olsa da, elektrikli araç mimarisi sayesinde beş kişilik oturma kapasitesi ve 441 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunmakta. Aracın dış tasarımında Golf ve Beetle gibi efsanevi modellerden izler görülürken, donanım seviyesine göre aydınlatmalı VW logoları da tercih edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli Polo, bataryaların tabana yerleştirilmesi nedeniyle aşina olduğumuz Polo'dan biraz daha yüksek bir yapıda olsa da tasarımcılar orantılı ve şık bir görünüm elde etmeyi başarmış. Üst donanımlarda boydan boya uzanan LED ışık şeritleri dikkat çekerken, baz modellerde daha mütevazı ve sempatik bir ön görünüm tercih edilmiş.

Kullanıcı dostu iç mekan

Volkswagen, son yıllarda dokunmatik kontroller nedeniyle aldığı eleştirileri dikkate alarak ID. Polo'da fiziksel tuşlara geri dönüş yaptı. 13 inçlik merkezi dokunmatik ekranın hemen altında klima kontrolleri için fiziksel tuşlar yer alırken, direksiyon üzerindeki haptik (dokunmatik) panellerin yerini de klasik tuşlar almış durumda.

Tam Boyutta Gör Sürücüler, 10 inçlik dijital gösterge panelini klasik Golf gösterge paneline benzeyecek şekilde yapılandırabilme şansına sahip. Ayrıca egzoz sistemine ihtiyaç duyulmaması sayesinde arka koltuklarda etkileyici bir diz mesafesi ve oldukça derin bir bagaj hacmi sunuluyor.

Performans ve menzil

ID. Polo, farklı ihtiyaçlara hitap eden iki ana batarya seçeneğiyle sunuluyor. 37 kWh bataryalı versiyon, 116 beygir veya 135 beygir güç seçenekleriyle gelirken WLTP standardına göre yaklaşık 329 km menzil vaat ediyor. 52 kWh bataryalı versiyon ise 211 beygir güç sunuyor ve yaklaşık 454 km menzile sahip.

Tam Boyutta Gör Şarj tarafında ise 52kWh'lık büyük batarya uygun bir cihazla yaklaşık 23 dakikada %10'dan %80 doluluğa ulaşabiliyor. Tüm versiyonların maksimum hızı 160 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Performans tutkunları için ise ilerleyen dönemde bir ID. Polo GTI versiyonunun duyurulacağı belirtildi.

Tam Boyutta Gör

Fiyatı da belli oldu

Almanya pazarında satışları hemen başlayacak olan ID. Polo'nun giriş seviyesi "Trend" modeli için belirlenen fiyat 24.995 euro olarak açıklandı. Trend donanım paketinde LED farlar, çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve otomatik klima sistemi standart olarak sunulurken, üst paketlerde adaptif hız sabitleyici, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, kablosuz akıllı telefon şarjı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar gibi opsiyonlar yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli Volkswagen Polo resmen tanıtıldı: İşte menzili ve fiya

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: