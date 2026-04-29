Elektrikli Volkswagen Polo resmen tanıtıldı: İşte menzili ve fiyatı

Yeni ID. Polo, Volkswagen’in "Pure Positive" adını verdiği kristal berraklığındaki yeni tasarım diline sahip. 4 metrenin biraz üzerindeki uzunluğuyla benzinli kardeşinden kısa olsa da, elektrikli araç mimarisi sayesinde beş kişilik oturma kapasitesi ve 441 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunmakta. Aracın dış tasarımında Golf ve Beetle gibi efsanevi modellerden izler görülürken, donanım seviyesine göre aydınlatmalı VW logoları da tercih edilebiliyor.
Kullanıcı dostu iç mekan
Volkswagen, son yıllarda dokunmatik kontroller nedeniyle aldığı eleştirileri dikkate alarak ID. Polo'da fiziksel tuşlara geri dönüş yaptı. 13 inçlik merkezi dokunmatik ekranın hemen altında klima kontrolleri için fiziksel tuşlar yer alırken, direksiyon üzerindeki haptik (dokunmatik) panellerin yerini de klasik tuşlar almış durumda.
Performans ve menzil
ID. Polo, farklı ihtiyaçlara hitap eden iki ana batarya seçeneğiyle sunuluyor. 37 kWh bataryalı versiyon, 116 beygir veya 135 beygir güç seçenekleriyle gelirken WLTP standardına göre yaklaşık 329 km menzil vaat ediyor. 52 kWh bataryalı versiyon ise 211 beygir güç sunuyor ve yaklaşık 454 km menzile sahip.
Fiyatı da belli oldu
Almanya pazarında satışları hemen başlayacak olan ID. Polo'nun giriş seviyesi "Trend" modeli için belirlenen fiyat 24.995 euro olarak açıklandı. Trend donanım paketinde LED farlar, çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve otomatik klima sistemi standart olarak sunulurken, üst paketlerde adaptif hız sabitleyici, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, kablosuz akıllı telefon şarjı ve masaj fonksiyonlu ön koltuklar gibi opsiyonlar yer alıyor.
