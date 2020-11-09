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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OnePlus Watch, Wear OS işletim sistemiyle gelmeyecek

    Uzun süredir gündemi meşgul eden OnePlus Watch için geri sayım başladı. Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen akıllı saatin Google'ın Wear OS işletim sistemini temel almayacağı bildiriliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    OnePlus Watch, Wear OS işletim sistemiyle gelmeyecek
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    OnePlus'ın kendi akıllı saatini çıkarmaya hazırlandığına dair söylentiler uzunca bir süredir gündemde. Hatta OnePlus Watch olarak adlandırılması beklenen cihazın Cyberpunk 2077 versiyonunun olacağına dair bazı bilgiler de ortaya çıktı.

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    OnePlus'ın piyasaya sürülmeye yakın cihazları hakkında defalarca doğru istihbaratlar sağlayan duyumcu Max Jambor, OnePlus Watch'un Wear OS dışında başka bir işletim sistemiyle çalışacağını bildiren bir bilgi paylaştı.

    Oxygen OS tabanlı bir yazılımla gelebilir

    Google'ın Wear OS işletim sistemi genellikle kendi akıllı saat yazılımlarını geliştirmek için yeterli kaynağa sahip olmayan markalar tarafından kullanılıyor. OnePlus'ın işletim sistemi konusunda nasıl bir tercih yapacağı ise henüz belli değil.

    OnePlus Watch, Wear OS işletim sistemiyle gelmeyecek
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    Görünüşe bakılırsa şirketin bu konuda kendi çalışmaları var. Muhtemelen akıllı saatler için geliştirilmiş Oxygen OS ruhunda bir yazılım göreceğiz. OnePlus Watch'ın çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Cihazın 2021 yılında tanıtılması bekleniyor.



    https://twitter.com/MaxJmb/status/1325084853696663555 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    53 dakika önce
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