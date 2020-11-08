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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kompakt boyutlu Nokia C1 Plus'ın çıkışı yaklaşıyor

    HMD Global kompakt boyutlara sahip yeni bir Nokia telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Nokia C1 Plus isimli cihazın teknik özellikleriyle ilgili bazı bilgiler internete sızdı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Kompakt boyutlu Nokia C1 Plus'ın çıkışı yaklaşıyor
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    HMD Global yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Nokia C1 Plus olarak adlandırılması beklenen modelle ilgili bazı bilgiler internete sızdırıldı.

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    Nokia C1'in güncellenmiş versiyonu olarak piyasaya sürülecek cihazın 4G desteği ile gelmesi bekleniyor. Şu ana kadar bilinen tek şey 1.4 GHz frekansında çalışan sekiz çekirdekli işlemciye sahip olacağı.

    Ayrıca akıllı telefonun 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı ile çıkış yapacağı bildiriliyor. Bunu göz önünde bulundurarak cihazın Android 10 Go Edition ile çalışacağını söyleyebiliriz.

    Kompakt boyutlu Nokia C1 Plus'ın çıkışı yaklaşıyor
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    Kompakt boyutlarda olacak

    Nokia C1 Plus, 5.45 inç HD+ ekran taşıyacak. Aynı zamanda 2.500 mAh kapasiteli pil ve 5 megapiksel arka kamera ile karşımıza çıkacağını belirtelim. Telefonun 149.1 x 71.2 x 8.75 mm boyutlarında olacağı gelen haberler arasında.

    Kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle sunulacak Nokia C1 Plus'ın ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. HMD Global çok yakında Nokia 7.3 ve Nokia 9.3 PureView'u piyasaya sürmeyi planlıyor. Nokia C1 Plus da bu telefonlarla birlikte tanıtılabilir.



    https://nokiapoweruser.com/exclusive-nokia-c1-plus-4g-with-octa-core-processor-hd-display-coming-major-specs-color-options Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    47 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    suslu76 (suleyman u.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Android Go zaten 2GB alti RAM'e sahip cihazlar icin gelistiriliyor.
    https://www.android.com/versions/go-edition/
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    ergenius (vedat bişkin) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu gidişle ülkemizde en çok satan model olur
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ram çok az kalmış 3 olsa belki kurtarırdı
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    Görmebak (Abdullah ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çerçevelerin kalınlığıyla 6 inç telefonlar kadar büyük olur, böyleyken pek de kompakt diyemeyiz, 1 gb ram ve 16 gb hafıza eğer ki hafıza kartı desteği olmazsa tam bir işkence olur.
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    MustafaC5 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Android + 1 GB Ram = Çöp
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