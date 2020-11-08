Kompakt boyutlu Nokia C1 Plus'ın çıkışı yaklaşıyor

Tam Boyutta Gör

HMD Global yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Nokia C1 Plus olarak adlandırılması beklenen modelle ilgili bazı bilgiler internete sızdırıldı.

Ayrıca Bkz. "Apple artık iOS uygulamalarının hangi verileri topladığını etiketlerle gösterecek"

İlginizi Çekebilir

Samsung Galaxy M31s'in teknik özellikleri netleşti

Nokia C1'in güncellenmiş versiyonu olarak piyasaya sürülecek cihazın 4G desteği ile gelmesi bekleniyor. Şu ana kadar bilinen tek şey 1.4 GHz frekansında çalışan sekiz çekirdekli işlemciye sahip olacağı.

Ayrıca akıllı telefonun 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı ile çıkış yapacağı bildiriliyor. Bunu göz önünde bulundurarak cihazın Android 10 Go Edition ile çalışacağını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Kompakt boyutlarda olacak

Nokia C1 Plus, 5.45 inç HD+ ekran taşıyacak. Aynı zamanda 2.500 mAh kapasiteli pil ve 5 megapiksel arka kamera ile karşımıza çıkacağını belirtelim. Telefonun 149.1 x 71.2 x 8.75 mm boyutlarında olacağı gelen haberler arasında.

Kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle sunulacak Nokia C1 Plus'ın ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. HMD Global çok yakında Nokia 7.3 ve Nokia 9.3 PureView'u piyasaya sürmeyi planlıyor. Nokia C1 Plus da bu telefonlarla birlikte tanıtılabilir.

https://nokiapoweruser.com/exclusive-nokia-c1-plus-4g-with-octa-core-processor-hd-display-coming-major-specs-color-options

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.