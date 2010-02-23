Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 163 milyon smartbook satılabilir

Intel Atom tabanlı netbook'lara alternatif olarak geliştirilen smartbook konseptinin pazar yaygınlığı çok hızlı gelişebilir. Netbook'lar ile kıyaslandığında ARM tabanlı işlemci alt yapısıyla ayrılan ayrıca daha hafif ve taşınabilirliği daha yüksek bir konsept çerçevesinde daha uzun pil ömrü sunabilen maliyet odaklı mini-bilgisayar konseptinin kullanım yaygınlığı, 2015 yılında 163 milyonu bulabilir.

Piyasa araştırmaları yapan ABI Research firmasının yeni bir çalışmasına göre, düşük güç tüketen ve mobil işletim sistemi çalıştıran smartbook konsepti için gerçek satışın 2008 yılında başladığı belirtilirken, önümüzdeki 5 yıl içerisinde ciddi bir büyüme hızına ulaşılarak, toplam pazarın 163 milyon adetlik bir hacme ulaşacağı ve bu sayede ARM tabanlı cihazların netbook'lara rakip olacağına dikkat çekiliyor.

Ekran boyutları 7-inç ile 10-inç arasında değişen smarbook'ların en önemli özelliklerinden biri olarak, kullanıcılarına sürekli çevrimiçi kalma olanağı sunmaları gösterilmekte. Mobil işletim sistemi kullanmalarından ötürü sistem gereksinimleri görece daha düşük olan dolayısıyla akıllı telefonlardan daha gelişmiş internet deneyimini ve netbook'lardan daha uzun pil kullanım süresi sunacakları iddia ediliyor.

HP ve Lenovo gibi üreticilerin hazırlık yaptığı mini-bilgisayar pazarında, yeni modellerin yıl içerisinde satışa sunulmaları bekleniyorlar.