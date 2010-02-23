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Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 163 milyon smartbook satılabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Atom tabanlı netbook'lara alternatif olarak geliştirilen smartbook konseptinin pazar yaygınlığı çok hızlı gelişebilir. Netbook'lar ile kıyaslandığında ARM tabanlı işlemci alt yapısıyla ayrılan ayrıca daha hafif ve taşınabilirliği daha yüksek bir konsept çerçevesinde daha uzun pil ömrü sunabilen maliyet odaklı mini-bilgisayar konseptinin kullanım yaygınlığı, 2015 yılında 163 milyonu bulabilir.

Piyasa araştırmaları yapan ABI Research firmasının yeni bir çalışmasına göre, düşük güç tüketen ve mobil işletim sistemi çalıştıran smartbook konsepti için gerçek satışın 2008 yılında başladığı belirtilirken, önümüzdeki 5 yıl içerisinde ciddi bir büyüme hızına ulaşılarak, toplam pazarın 163 milyon adetlik bir hacme ulaşacağı ve bu sayede ARM tabanlı cihazların netbook'lara rakip olacağına dikkat çekiliyor.

Ekran boyutları 7-inç ile 10-inç arasında değişen smarbook'ların en önemli özelliklerinden biri olarak, kullanıcılarına sürekli çevrimiçi kalma olanağı sunmaları gösterilmekte. Mobil işletim sistemi kullanmalarından ötürü sistem gereksinimleri görece daha düşük olan dolayısıyla akıllı telefonlardan daha gelişmiş internet deneyimini ve netbook'lardan daha uzun pil kullanım süresi sunacakları iddia ediliyor.

HP ve Lenovo gibi üreticilerin hazırlık yaptığı mini-bilgisayar pazarında, yeni modellerin yıl içerisinde satışa sunulmaları bekleniyorlar.


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sendemail 9 yıl
merak edenlere ,kainat güzeli hatun gibi taşınabilir zamazingo, onumuzdekı aylarda satısa baslanacak..derhal almayı dusunuyorum . open-pandora.org/...
lınux +fılm(divx,xvid,mkv destegı)+mame,snes,namco oyunları+openoffıce+firefox yemede yanında ıskender kebap... hararetle beklerim
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sotoxs 9 yıl
batuist, düşüncelerine katılıyorum, şöyle demişti (biri) "aklına bir fikir geldiyse japonlardan önce yap". kanun kural bürokrasi rüşvet ekonomi izin verirse tabi
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sharapnell 9 yıl
böyle haberleri görünce düşündüğüm tek şey bu ürünler eskiyince hurdaları nereye atılacak..!!! geçen discovery de izliyorum dünya hava ve su kirliliğinin daha şimdiden %20 ni pc ve pc parçaları oluşturuyor 163m sadece smartbook ne demek ya dünyamıza yazık günah valla
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lvlono 9 yıl
Mobil işletim sistemli olmaları konusu bence dezavantaj. Butarz cihazlara yönelmem için ULV serili netbookların ucuzlamasını beklerim şahsen...
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Batuist 9 yıl
Bunların en büyük dez avantajı internet haricinde hiçbir işe yaramıyor olmaları.. Bunun için ise daha kompakt bir yapıya sahip klavyesiz dokunmatik ekranlı bir cihaz internet için daha uygun olacaktır.. Madem sadece internet o zaman daha kompakt olsun...
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Yazılımcı Online 9 yıl

Batuist

Bunların en büyük dez avantajı internet haricinde hiçbir işe yaramıyor olmaları.. Bunun için ise daha kompakt bir yapıya sahip klavyesiz dokunmatik ekranlı bir cihaz internet için daha uygun olacaktır.. Madem sadece internet o zaman daha kompakt olsun...


Ayrıca uygun fiyatlıda olmalı. 2000 milyara laptop alan biri yanında her zaman gezdirmek içinde bir netbook a 700 800 lira vermez açıkcası. He çok parası varsa bişey diyemem
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sertacaygun 9 yıl
Başlığı görünce "neymiş bu smartbook" dedim kendi kendime. Atom'lulardan daha taşınabilir bilgisayarlarmış...
Parkta- bahçede iyi olur bu cihazlar.
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