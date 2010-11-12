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Opel Ampera'nın Almanya fiyatı belli oldu: 42.900 Euro!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
54,5b
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Opel Ampera'nın Almanya fiyatı belli oldu: 42.900 Euro!
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Chevrolet'nin iddialı tam elektrikli modeli Volt'un kuzeni olan Opel Ampera'nın fiyatı uzun süredir merak konusuydu. Genel olarak Volt'a göre daha pahalı olacağı konuşulsa da bu kadar farkı kimse tahmin edemiyordu. Otomobil Avrupa'da 42.900 Euro yani 58.700 Dolar etikete sahip olacak.

Chevrolet Volt ile hemen hemen aynı otomobil olan Ampera'nın fiyatının Almanya'daki %19 oranındaki vergi nedeniyle yüksek olduğu belirtiliyor. Volt'un Amerika Birleşik Devletleri fiyatının 40.000 dolar olduğu düşünülürse aradaki 18.000 dolarlık fark Avrupalı müşterileri zorlayacak gibi görünüyor. 150 beygir güç ve 370 newtonmetre torka sahip elektrikli motoruyla etkileyici bir performansa da sahip olan otomobil 16 kilowattsaatlik lityum-iyon bataryalara sahip. Bu bataryalar sayesinde sadece elektrikle 60 kilometreye kadar yol alabilen otomobilin maksimum hızı ise 161 kilometre/saat.

Opel, 2011 yılının son çeyreğinde satışa sunmayı planladığı bu önemli modeli için bir internet sitesi de hazırladı. Bu site sayesinde Ampera'nın satışa sunulmasını bekleyen müşteriler otomobilin opsiyonlarını öğrenebilecek, otomobil üzerinde değişiklikler yapabilecek, test sürüşü için başvurabilecek ve en önemlisi bu siteye kaydolarak Ampera'ya sahip olan ilk müşterilerden olabilecekler.

Opel Ampera'nın Almanya fiyatı belli oldu: 42.900 Euro!
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Opel Ampera'nın Almanya fiyatı belli oldu: 42.900 Euro!
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xsalihx 7 yıl
niye bok atıp duruyonuz araba 2012 yılın aracı secilmiş
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DH Misafiri 7 yıl
BU ARAÇ ÜSTTE SAYDIĞINIZ ARAÇLARDAN ÖNCE TASARLANMIŞ KOPYA OLMASI İMKANSIZ
YAKIT EKONOMİSİ ÇOK İYİ
1,6 LT İLE 35 KM 1LT BENZİN 4.6 TL OLDUĞU VARSAYILIRSA 1 KM DE 20.7 KURUŞ
AYNI TİPTE BİR ARAÇ KLİMA AÇIK 100 KM DE ORTALAMA 7.2 LT YAKIT YAKIYOR O DA 1 KM DE 33.2 KURUŞ YAKIYOR
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DH Misafiri 7 yıl
OPEL AMPERADA HİÇ ENERJİ BİTMİYOR.ARAÇTA 1.4LİTRELİK 82HP BİR MOTOR VAR.BU MOTOR ELEKTİRİK BİTMEYE YAKIN KENDİLİĞİNDEN DEVREYE GİRİYOR.BU MOTOR ARACIN JENERATÖRÜ SÜREKLİ DEVREDE KALMIYOR 1LİTRE BENZİNİ YAKTIĞINDA ARACINIZIN LİTYUM PİLİ TAMAMEN DOLUYOR İSTANBUL İÇİN İDEAL BİR ARAÇ ARAÇTA 30 LT DEPO BULUNUYOR.ARACIN TÜM FONKSİYONU ÇALIŞIR VAZİYETTE KLİMA DAHİL BİR DEFA DOLMUŞ PİL İLE 35 KM YOL ALIYOR
1,6LT BENZİN İLE ARAÇ FUL ŞARJ OLUYOR.
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Akarsu. 9 yıl
%100 elektrikli araba için henüz erken, fiyatları çok yüksek. Pil ömürleri henüz soru işareti. Şu an için ideali dizel ve dizel-hibridler.
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turbolog 9 yıl
Araç hybrid değil, pilleri jeneratör ile şarj ediyor. Akaryakıt tüketiyor ve menzili 500km kadar. Hızlanması da elektrikli motor sayesinde gayet etkileyicidir tahminimce, sadece son sürat kısıtlanmış. Sürüş karakteri hybrid gibi değil tamamen elektrikli motor ile ilerliyor. İçten yanmalı motor sadece jenratör olarak hizmet vereceğinden atıkları çok az olacaktır.
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aspire26 9 yıl
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ben bir fark göremedim ama tek suçu chevrolet olması diymi?
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turbolog 9 yıl
Araç hybrid değil, pilleri jeneratör ile şarj ediyor. Akaryakıt tüketiyor ve menzili 500km kadar. Hızlanması da elektrikli motor sayesinde gayet etkileyicidir tahminimce, sadece son sürat kısıtlanmış. Sürüş karakteri hybrid gibi değil tamamen elektrikli motor ile ilerliyor. İçten yanmalı motor sadece jenratör olarak hizmet vereceğinden atıkları çok az olacaktır.
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murdocklawless 9 yıl
elektrikli ve hybrit araçlarla hiç işim olmaz. yeni nesil dizel motorlar ortalamada 4-4.5 lt yakıyorlar ki bu da yeterli zaten.
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Tacox 9 yıl
geleceğe dönük önemli denemeler..
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kasaprap 9 yıl
arkası chevrolet volt ile aynı desem yeridir. gerçi sonuçta gm aracı ikiside. benim bildiğim kadarı ile yakıt deposuda var. yani elektrik bitince yakıta geçiyor olması lazım. en azından volt öyle. tanıtım videosunda öylr görünütyordu.
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djkubi 9 yıl
Fazla konsept duruyor. Bunun yerine fosil yakıt kullanan bir araba alırım. Nasıl olsa petrol tükenecek tükenene kadar bunun pil ömrü 10 kere dolar.
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TikaMasala 9 yıl
Hidrojen yanıcı bir yakıt. O yüzden Hidrojenli arabaların piyasada yaygınlaşmasını, ülkelerin buna çok izin vereceğini SANMAYIN.
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atroce 9 yıl
civic e bakıp tasarım yapmışlar, yinede fena değil
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RespecT 9 yıl

muratremix

Hidrojen yanıcı bir yakıt. O yüzden Hidrojenli arabaların piyasada yaygınlaşmasını, ülkelerin buna çok izin vereceğini SANMAYIN.

Yakıtın yanıcı olması değil mi mantıklı olan?
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