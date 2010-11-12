Opel Ampera'nın Almanya fiyatı belli oldu: 42.900 Euro!

Chevrolet'nin iddialı tam elektrikli modeli Volt'un kuzeni olan Opel Ampera'nın fiyatı uzun süredir merak konusuydu. Genel olarak Volt'a göre daha pahalı olacağı konuşulsa da bu kadar farkı kimse tahmin edemiyordu. Otomobil Avrupa'da 42.900 Euro yani 58.700 Dolar etikete sahip olacak.

Chevrolet Volt ile hemen hemen aynı otomobil olan Ampera'nın fiyatının Almanya'daki %19 oranındaki vergi nedeniyle yüksek olduğu belirtiliyor. Volt'un Amerika Birleşik Devletleri fiyatının 40.000 dolar olduğu düşünülürse aradaki 18.000 dolarlık fark Avrupalı müşterileri zorlayacak gibi görünüyor. 150 beygir güç ve 370 newtonmetre torka sahip elektrikli motoruyla etkileyici bir performansa da sahip olan otomobil 16 kilowattsaatlik lityum-iyon bataryalara sahip. Bu bataryalar sayesinde sadece elektrikle 60 kilometreye kadar yol alabilen otomobilin maksimum hızı ise 161 kilometre/saat.

Opel, 2011 yılının son çeyreğinde satışa sunmayı planladığı bu önemli modeli için bir internet sitesi de hazırladı. Bu site sayesinde Ampera'nın satışa sunulmasını bekleyen müşteriler otomobilin opsiyonlarını öğrenebilecek, otomobil üzerinde değişiklikler yapabilecek, test sürüşü için başvurabilecek ve en önemlisi bu siteye kaydolarak Ampera'ya sahip olan ilk müşterilerden olabilecekler.