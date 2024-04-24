Volkswagen'den etkileyici elektrikli SUV konsepti: ID.Code

Çin'de ve Avrupa'daki tasarım ekiplerinin iş birliğiyle tasarlanan ID.Code konsepti; pürüzsüz yüzeyleri, geniş çamurlukları ve dijital yan aynalarıyla dikkat çekiyor. Önde ve arkada aydınlatılmış Volkswagen logosuyla bölünen sonsuz LED ışık imzası yer alıyor. Elbette bunlar sıradan aydınlatmalar değil. Yapay zeka desteğinden faydalanarak diğer yol kullanıcılarıyla etkileşime geçebiliyor.
Buna ek olarak, öndeki aydınlatmaların hemen altındaki gövde rengi panel aslında bir ekran. Kapalı haldeyken görünmese de aktif edildiğinde bu alanda hava durumu tahmini ve karşılama mesajları gösterilebiliyor.
Araç otonom sürüş modundayken direksiyon katlanıyor, koltuklar 180 derece dönüyor ve yolcular dilerse uzun yolculuklarda uyku pozisyonuna geçebiliyor. Kabinde gerçek deri kullanılmadığının altını çizen Volkswagen, ambiyans aydınlatması ve klima kontrol sisteminde özel jetlerden esinlendiklerini belirtiyor. Şeffaf tavanın fotovoltaik sisteme sahip olması sayesinde güneş enerjisinden de bir miktar faydalanılabiliyor.
ID.Code konseptinin ilham verdiği elektrikli Volkswagen otomobiller sadece Çin'de satılacak. Şirket, pazardaki iddiasını sürdürebilmek için ID.UX isimli bir alt marka kurdu. Bu alt marka kapsamında 2030 yılına kadar 5 yeni model çıkarılacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu