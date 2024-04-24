Volkswagen'den etkileyici elektrikli SUV konsepti: ID.Code

Tam Boyutta Gör Volkswagen, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'na sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Alman üreticinin fuardaki en büyük gösterimlerinden biri de yeni ID.Code konsepti olacak. Markanın mevcut tasarım diline epey uzak görünen coupe-SUV konsepti, Volkswagen'in Çin'de satacağı yeni modellerin ön gösterimi olarak karşımızda.

Çin'de ve Avrupa'daki tasarım ekiplerinin iş birliğiyle tasarlanan ID.Code konsepti; pürüzsüz yüzeyleri, geniş çamurlukları ve dijital yan aynalarıyla dikkat çekiyor. Önde ve arkada aydınlatılmış Volkswagen logosuyla bölünen sonsuz LED ışık imzası yer alıyor. Elbette bunlar sıradan aydınlatmalar değil. Yapay zeka desteğinden faydalanarak diğer yol kullanıcılarıyla etkileşime geçebiliyor.

Buna ek olarak, öndeki aydınlatmaların hemen altındaki gövde rengi panel aslında bir ekran. Kapalı haldeyken görünmese de aktif edildiğinde bu alanda hava durumu tahmini ve karşılama mesajları gösterilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen ID.Code konseptinin iç mekanı "mobil yaşam alanı" olarak nitelendiriliyor. Seviye 4 otonom sürüş özelliğiyle donatılan araçta lövye şeklindeki direksiyonun hemen arkasında boydan boya uzanan ekran mevcut. Kenarlarda dijital aynalardan gelen görüntüleri anlık olarak yansıtan küçük kavisli ekranlar bulunuyor. Orta konsolun ucunda ise dikey olarak konumlandırılmış, araçla ilgili tüm kontrollerin yapıldığı büyük dokunmatik ekran yer alıyor.

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Araç otonom sürüş modundayken direksiyon katlanıyor, koltuklar 180 derece dönüyor ve yolcular dilerse uzun yolculuklarda uyku pozisyonuna geçebiliyor. Kabinde gerçek deri kullanılmadığının altını çizen Volkswagen, ambiyans aydınlatması ve klima kontrol sisteminde özel jetlerden esinlendiklerini belirtiyor. Şeffaf tavanın fotovoltaik sisteme sahip olması sayesinde güneş enerjisinden de bir miktar faydalanılabiliyor.

ID.Code konseptinin ilham verdiği elektrikli Volkswagen otomobiller sadece Çin'de satılacak. Şirket, pazardaki iddiasını sürdürebilmek için ID.UX isimli bir alt marka kurdu. Bu alt marka kapsamında 2030 yılına kadar 5 yeni model çıkarılacak.

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