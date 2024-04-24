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    Anlık Bildirim

    Volkswagen'den etkileyici elektrikli SUV konsepti: ID.Code

    Çin pazarı için geliştirilen coupe-SUV konsepti ID.Code, Volkswagen'in yakın gelecekte ülkede satışa sunacağı yeni modellere tasarım ve teknoloji konusunda ilham verecek.
    Volkswagen'den etkileyici elektrikli SUV konsepti: ID.Code Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'na sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Alman üreticinin fuardaki en büyük gösterimlerinden biri de yeni ID.Code konsepti olacak. Markanın mevcut tasarım diline epey uzak görünen coupe-SUV konsepti, Volkswagen'in Çin'de satacağı yeni modellerin ön gösterimi olarak karşımızda.

    Çin'de ve Avrupa'daki tasarım ekiplerinin iş birliğiyle tasarlanan ID.Code konsepti; pürüzsüz yüzeyleri, geniş çamurlukları ve dijital yan aynalarıyla dikkat çekiyor. Önde ve arkada aydınlatılmış Volkswagen logosuyla bölünen sonsuz LED ışık imzası yer alıyor. Elbette bunlar sıradan aydınlatmalar değil. Yapay zeka desteğinden faydalanarak diğer yol kullanıcılarıyla etkileşime geçebiliyor.

    Buna ek olarak, öndeki aydınlatmaların hemen altındaki gövde rengi panel aslında bir ekran. Kapalı haldeyken görünmese de aktif edildiğinde bu alanda hava durumu tahmini ve karşılama mesajları gösterilebiliyor.

    Volkswagen'den etkileyici elektrikli SUV konsepti: ID.Code Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ID.Code konseptinin iç mekanı "mobil yaşam alanı" olarak nitelendiriliyor. Seviye 4 otonom sürüş özelliğiyle donatılan araçta lövye şeklindeki direksiyonun hemen arkasında boydan boya uzanan ekran mevcut. Kenarlarda dijital aynalardan gelen görüntüleri anlık olarak yansıtan küçük kavisli ekranlar bulunuyor. Orta konsolun ucunda ise dikey olarak konumlandırılmış, araçla ilgili tüm kontrollerin yapıldığı büyük dokunmatik ekran yer alıyor.

    Araç otonom sürüş modundayken direksiyon katlanıyor, koltuklar 180 derece dönüyor ve yolcular dilerse uzun yolculuklarda uyku pozisyonuna geçebiliyor. Kabinde gerçek deri kullanılmadığının altını çizen Volkswagen, ambiyans aydınlatması ve klima kontrol sisteminde özel jetlerden esinlendiklerini belirtiyor. Şeffaf tavanın fotovoltaik sisteme sahip olması sayesinde güneş enerjisinden de bir miktar faydalanılabiliyor.

    ID.Code konseptinin ilham verdiği elektrikli Volkswagen otomobiller sadece Çin'de satılacak. Şirket, pazardaki iddiasını sürdürebilmek için ID.UX isimli bir alt marka kurdu. Bu alt marka kapsamında 2030 yılına kadar 5 yeni model çıkarılacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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