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    Chery Türkiye, satış ve servis ağını 40 adede yükseltti

    Chery, hem satış adetleriyle hem de yetkili satış ve satış sonrası hizmet ağıyla büyümeye devam ediyor.                                                           
    Chery Türkiye, satış ve servis ağını 40 adede yükseltti Tam Boyutta Gör
    Bu kapsamda Chery Türkiye; İstanbul’da Mengenler Etiler, Mengenler Davutpaşa ve Tepretoğulları, Ankara’da Mengenler Ankara, Bursa’da Gönye Nilüfer ve Şanlıurfa’da Bertansa olmak üzere 6 yeni yetkili satıcı ve servis noktası ile hizmet alanını genişletti.

    25 ilde 40 noktaya ulaşan hizmet ağı

    Chery Türkiye, yeni yetkili satıcı ve servis noktaları ile birlikte 25 ilde 40 noktaya ulaşan hizmet ağıyla dikkat çekiyor. Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de sunarak kullanıcılarına tam teşekküllü bir hizmet sağlamaya devam ediyor. Yeni Chery yetkili satıcıları, tıpkı hâli hazırda var olan yetkili satıcılar gibi konusunda uzman ve uzun seneler otomotiv sektöründe öncü ve çoklu otomotiv markalarını bünyesinde barındıran deneyimli yetkili satıcılardan oluşuyor.

    Yetkili satıcı ağına katılan 6 yeni yetkili satış noktası ile Türk tüketicisi ile buluşmaya devam ettiklerini belirten Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Bugün 25 ilimizde bulunan 40 yetkili satıcımızla Türkiye’de de müşterilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Mart 2023 itibarıyla satışına başladığımız 3 yeni SUV modelimizle birlikte her geçen gün büyüyen satış ve satış sonrası hizmetlerimizle hedefimiz, mutlu müşteriler yaratarak daha fazla tercih edilmek ve Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu göstermektir” dedi. 

    Chery, Türkiye’nin her bölgesinde satış ve satış sonrası hizmetler sunuyor

    Chery Türkiye, satış ve servis ağını 40 adede yükseltti Tam Boyutta Gör
    Mart 2023’ten itibaren Türkiye pazarına giriş yapan Chery Türkiye, Marmara Bölgesi’nde 17, Ege Bölgesi’nde 7, İç Anadolu Bölgesi’nde 6, Karadeniz Bölgesi’nde 2, Akdeniz Bölgesi’nde 3, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2 ve Güneydoğu Anadolu 

    Bölgesi’nde 3 ilde satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satıcıları ile hem satış hem de satış sonrası hizmetler sunan Chery Türkiye, segmentlerinde oldukça iddialı SUV modelleri OMODA 5, Tiggo 7 PRO ve Tiggo 8 PRO ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

    Ekim ayında 11.459 adet Omoda 5, farklı pazarlara ihraç edildi

    2023 yılında Türkiye pazarında satışa sunulan Chery OMODA 5, teknoloji ve tasarım anlayışının hızla geliştiği bir çağda, zamanın ötesinde olan yönleriyle, küresel çapta Crossover SUV sınıfında genç kullanıcılar arasında oldukça popüler bir model konumuna geldi. Bu eğilimle doğru orantılı olarak OMODA 5, sadece ekim ayında 11.459 adetlik ihracat rakamına ulaşarak, küresel kullanıcılar tarafından yoğun ilgi ve talep gören bir model olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Chery OMODA 5, geleceğin ulaşımında, tüm bu yönleriyle öncü olarak konumlandırılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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