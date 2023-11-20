Chery Türkiye, satış ve servis ağını 40 adede yükseltti

Tam Boyutta Gör Bu kapsamda Chery Türkiye; İstanbul’da Mengenler Etiler, Mengenler Davutpaşa ve Tepretoğulları, Ankara’da Mengenler Ankara, Bursa’da Gönye Nilüfer ve Şanlıurfa’da Bertansa olmak üzere 6 yeni yetkili satıcı ve servis noktası ile hizmet alanını genişletti.

25 ilde 40 noktaya ulaşan hizmet ağı

Chery Türkiye, yeni yetkili satıcı ve servis noktaları ile birlikte 25 ilde 40 noktaya ulaşan hizmet ağıyla dikkat çekiyor. Chery, Türkiye’deki tüm yetkili satış noktalarında satış sonrası servis hizmeti de sunarak kullanıcılarına tam teşekküllü bir hizmet sağlamaya devam ediyor. Yeni Chery yetkili satıcıları, tıpkı hâli hazırda var olan yetkili satıcılar gibi konusunda uzman ve uzun seneler otomotiv sektöründe öncü ve çoklu otomotiv markalarını bünyesinde barındıran deneyimli yetkili satıcılardan oluşuyor.

Yetkili satıcı ağına katılan 6 yeni yetkili satış noktası ile Türk tüketicisi ile buluşmaya devam ettiklerini belirten Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Bugün 25 ilimizde bulunan 40 yetkili satıcımızla Türkiye’de de müşterilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Mart 2023 itibarıyla satışına başladığımız 3 yeni SUV modelimizle birlikte her geçen gün büyüyen satış ve satış sonrası hizmetlerimizle hedefimiz, mutlu müşteriler yaratarak daha fazla tercih edilmek ve Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu göstermektir” dedi.

Chery, Türkiye’nin her bölgesinde satış ve satış sonrası hizmetler sunuyor

Tam Boyutta Gör Mart 2023’ten itibaren Türkiye pazarına giriş yapan Chery Türkiye, Marmara Bölgesi’nde 17, Ege Bölgesi’nde 7, İç Anadolu Bölgesi’nde 6, Karadeniz Bölgesi’nde 2, Akdeniz Bölgesi’nde 3, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2 ve Güneydoğu Anadolu

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Bölgesi’nde 3 ilde satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satıcıları ile hem satış hem de satış sonrası hizmetler sunan Chery Türkiye, segmentlerinde oldukça iddialı SUV modelleri OMODA 5, Tiggo 7 PRO ve Tiggo 8 PRO ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Ekim ayında 11.459 adet Omoda 5, farklı pazarlara ihraç edildi

2023 yılında Türkiye pazarında satışa sunulan Chery OMODA 5, teknoloji ve tasarım anlayışının hızla geliştiği bir çağda, zamanın ötesinde olan yönleriyle, küresel çapta Crossover SUV sınıfında genç kullanıcılar arasında oldukça popüler bir model konumuna geldi. Bu eğilimle doğru orantılı olarak OMODA 5, sadece ekim ayında 11.459 adetlik ihracat rakamına ulaşarak, küresel kullanıcılar tarafından yoğun ilgi ve talep gören bir model olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Chery OMODA 5, geleceğin ulaşımında, tüm bu yönleriyle öncü olarak konumlandırılıyor.

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Chery Türkiye, satış ve servis ağını 40 adede yükseltti