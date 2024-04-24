Huawei yeni otonom sürüş yazılımı markasını duyurdu: Qiankun

Huawei'nin Akıllı Otomotiv Çözümü (IAS) iş birimi CEO'su Jin Yuzhi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2024 yılı akıllı sürüşün kitlesel olarak ticarileştirildiği ilk yıl olacak ve 2024 yılı sonuna kadar Huawei otonom sürüş sistemiyle donatılmış araç sayısı 500.000'i aşacak" ifadelerini kullandı. Huawei konferansta, sistemin bu yıl Dongfeng, Changan, GAC, BAIC, Aito, Chery ve JAC gibi markalar tarafından piyasaya sürülecek 10 yeni modelde yer alacağını söyledi.
Xiaomi, Waymo ve Tesla gibi devlerle yarışacak
Huawei'nin Akıllı Otomobil bölümü 2019 yılında faaliyete geçmişti. Şirket, iş ortaklarına yazılım ve bileşenler sağlayarak otonom elektrikli araçlar çağında Alman otomotiv devi Bosch'un bir benzeri olmak gibi iddialı bir hedef belirledi. Huawei'nin şimdiye kadar Çinli otomobil üreticileriyle iş birliği içinde 7 elektrikli otomobil modeli piyasaya sürdüğünü hatırlatalım.
Bunlar arasında Seres ortaklığındaki 3 Aito markalı model, Chery ile ortak geliştirilen Luxeed S7 sedan, Changan Auto destekli Avatr ile üretilen 2 model ve Beijing Automotive Group'a (BAIC) ait Arcfox'un 1 modeli yer alıyor. Otonom sürüş alanında Tesla, Xiaomi, Uber, Waymo (Google), GM Cruise ve Mercedes-Benz gibi dev firmalarla yarışan Huawei'nin Qiankun projesi ile heyecan verici bir rekabete zemin hazırladığını daha şimdiden söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu