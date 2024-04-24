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    Anlık Bildirim

    Huawei yeni otonom sürüş yazılımı markasını duyurdu: Qiankun

    Huawei yeni bir akıllı sürüş yazılımı markası tanıttı. Qiankun olarak adlandırılan sistem BAIC, Aito, Chery ve JAC gibi markaların bu yıl piyasaya süreceği 10 yeni modele entegre edilecek.
    Huawei yeni otonom sürüş yazılımı markasını duyurdu: Qiankun Tam Boyutta Gör
    Tesla ve diğer önde gelen otomobil üreticilerine otonom sürüş konusunda yeni bir rakip geldi. Çinli teknoloji devi Huawei, Qiankun adlı yeni bir "akıllı sürüş yazılımı" markası duyurdu. Elektrikli araçlarda otonom sürüş deneyimini bambaşka bir boyuta taşımayı hedefleyen sistem şasi, ses sistemi ve sürücü koltuğu gibi alanları da kapsayan entegre bir çözüm olarak sunulacak.

    Huawei'nin Akıllı Otomotiv Çözümü (IAS) iş birimi CEO'su Jin Yuzhi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2024 yılı akıllı sürüşün kitlesel olarak ticarileştirildiği ilk yıl olacak ve 2024 yılı sonuna kadar Huawei otonom sürüş sistemiyle donatılmış araç sayısı 500.000'i aşacak" ifadelerini kullandı. Huawei konferansta, sistemin bu yıl Dongfeng, Changan, GAC, BAIC, Aito, Chery ve JAC gibi markalar tarafından piyasaya sürülecek 10 yeni modelde yer alacağını söyledi.

    Huawei yeni otonom sürüş yazılımı markasını duyurdu: Qiankun Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, Waymo ve Tesla gibi devlerle yarışacak

    Huawei'nin Akıllı Otomobil bölümü 2019 yılında faaliyete geçmişti. Şirket, iş ortaklarına yazılım ve bileşenler sağlayarak otonom elektrikli araçlar çağında Alman otomotiv devi Bosch'un bir benzeri olmak gibi iddialı bir hedef belirledi. Huawei'nin şimdiye kadar Çinli otomobil üreticileriyle iş birliği içinde 7 elektrikli otomobil modeli piyasaya sürdüğünü hatırlatalım.

    Huawei yeni otonom sürüş yazılımı markasını duyurdu: Qiankun

    Bunlar arasında Seres ortaklığındaki 3 Aito markalı model, Chery ile ortak geliştirilen Luxeed S7 sedan, Changan Auto destekli Avatr ile üretilen 2 model ve Beijing Automotive Group'a (BAIC) ait Arcfox'un 1 modeli yer alıyor. Otonom sürüş alanında Tesla, Xiaomi, Uber, Waymo (Google), GM Cruise ve Mercedes-Benz gibi dev firmalarla yarışan Huawei'nin Qiankun projesi ile heyecan verici bir rekabete zemin hazırladığını daha şimdiden söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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