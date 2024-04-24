Tam Boyutta Gör Tesla ve diğer önde gelen otomobil üreticilerine otonom sürüş konusunda yeni bir rakip geldi. Çinli teknoloji devi Huawei, Qiankun adlı yeni bir "akıllı sürüş yazılımı" markası duyurdu. Elektrikli araçlarda otonom sürüş deneyimini bambaşka bir boyuta taşımayı hedefleyen sistem şasi, ses sistemi ve sürücü koltuğu gibi alanları da kapsayan entegre bir çözüm olarak sunulacak.

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Huawei'nin Akıllı Otomotiv Çözümü (IAS) iş birimi CEO'su Jin Yuzhi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2024 yılı akıllı sürüşün kitlesel olarak ticarileştirildiği ilk yıl olacak ve 2024 yılı sonuna kadar Huawei otonom sürüş sistemiyle donatılmış araç sayısı 500.000'i aşacak" ifadelerini kullandı. Huawei konferansta, sistemin bu yıl Dongfeng, Changan, GAC, BAIC, Aito, Chery ve JAC gibi markalar tarafından piyasaya sürülecek 10 yeni modelde yer alacağını söyledi.

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Xiaomi, Waymo ve Tesla gibi devlerle yarışacak

Huawei'nin Akıllı Otomobil bölümü 2019 yılında faaliyete geçmişti. Şirket, iş ortaklarına yazılım ve bileşenler sağlayarak otonom elektrikli araçlar çağında Alman otomotiv devi Bosch'un bir benzeri olmak gibi iddialı bir hedef belirledi. Huawei'nin şimdiye kadar Çinli otomobil üreticileriyle iş birliği içinde 7 elektrikli otomobil modeli piyasaya sürdüğünü hatırlatalım.

Bunlar arasında Seres ortaklığındaki 3 Aito markalı model, Chery ile ortak geliştirilen Luxeed S7 sedan, Changan Auto destekli Avatr ile üretilen 2 model ve Beijing Automotive Group'a (BAIC) ait Arcfox'un 1 modeli yer alıyor. Otonom sürüş alanında Tesla, Xiaomi, Uber, Waymo (Google), GM Cruise ve Mercedes-Benz gibi dev firmalarla yarışan Huawei'nin Qiankun projesi ile heyecan verici bir rekabete zemin hazırladığını daha şimdiden söyleyebiliriz.

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Huawei yeni otonom sürüş yazılımı markasını duyurdu: Qiankun