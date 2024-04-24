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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Ford E-Transit'e büyük batarya dopingi: 402 km'ye kadar menzil

    Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasında üretilerek Avrupa'ya ihraç edilen %100 elektrikli Ford Transit, 2025 itibarıyla devreye girecek olan yeni batarya paketiyle daha uzun menzil sunacak.
    Elektrikli Ford E-Transit'e büyük batarya dopingi Tam Boyutta Gör
    89 kWsa kapasiteye sahip olan yeni batarya paketi, artırılmış menzilli versiyonda standart olarak sunulacak. Bu seçenek, elektrikli ticari modelin menzilini yüzde 28 oranında artırarak 402 kilometreye kadar yükseltecek. Ford, yeni versiyonun kırsal bölgelerde, daha soğuk iklimlerde ve otoyol sürüşünün yoğun olduğu alanlarda faaliyet gösteren filolar için tasarlandığını açıkladı. 

    Gelecek güncelleme ile kullanıcılar sadece uzun menzilin değil daha hızlı şarj sürelerinin de tadını çıkaracak. Artırılmış menzil versiyonunda AC şarj kapasitesi 11 kW'tan 22 kW'a çıkarılırken, elektrikli ticarinin tam şarj süresini de 6 saatten kısa süreye iniyor.

    Elektrikli Ford E-Transit'e büyük batarya dopingi Tam Boyutta Gör
    DC hızlı şarj kapasitesi ise 115 kW'tan 180 kW'a yükseltilerek %10-80 dolum süresi 28 dakikaya düşüyor. Artırılan kapasite sayesinde 10 dakika şarjla 116 km menzil elde edilebiliyor. Tüm bunlara ek olarak özellikle soğuk havalarda verimliliği artıran ısı pompasının artırılmış menzilli versiyonlarda standart olarak sunulacağını da belirtelim.

    Elektrikli Ford Transit ile ilgili bir diğer önemli yenilik de artık doğrudan fabrikada minibüs dönüşümünün yapılabilecek olması. Türkiye'de yapılacak olan bu dönüşüm ile 15 kişiye kadar oturma kapasitesine sahip elektrikli Ford Transit minibüslerin taksi ve servis şirketleri tarafından yolcu taşımada da kullanılabilmesi sağlanıyor.

    %100 elektrikli Ford E-Transit modelleri Türkiye'de 1.996.800 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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