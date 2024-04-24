Elektrikli Ford E-Transit'e büyük batarya dopingi: 402 km'ye kadar menzil

Tam Boyutta Gör 89 kWsa kapasiteye sahip olan yeni batarya paketi, artırılmış menzilli versiyonda standart olarak sunulacak. Bu seçenek, elektrikli ticari modelin menzilini yüzde 28 oranında artırarak 402 kilometreye kadar yükseltecek. Ford, yeni versiyonun kırsal bölgelerde, daha soğuk iklimlerde ve otoyol sürüşünün yoğun olduğu alanlarda faaliyet gösteren filolar için tasarlandığını açıkladı.

Gelecek güncelleme ile kullanıcılar sadece uzun menzilin değil daha hızlı şarj sürelerinin de tadını çıkaracak. Artırılmış menzil versiyonunda AC şarj kapasitesi 11 kW'tan 22 kW'a çıkarılırken, elektrikli ticarinin tam şarj süresini de 6 saatten kısa süreye iniyor.

Tam Boyutta Gör DC hızlı şarj kapasitesi ise 115 kW'tan 180 kW'a yükseltilerek %10-80 dolum süresi 28 dakikaya düşüyor. Artırılan kapasite sayesinde 10 dakika şarjla 116 km menzil elde edilebiliyor. Tüm bunlara ek olarak özellikle soğuk havalarda verimliliği artıran ısı pompasının artırılmış menzilli versiyonlarda standart olarak sunulacağını da belirtelim.

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Elektrikli Ford Transit ile ilgili bir diğer önemli yenilik de artık doğrudan fabrikada minibüs dönüşümünün yapılabilecek olması. Türkiye'de yapılacak olan bu dönüşüm ile 15 kişiye kadar oturma kapasitesine sahip elektrikli Ford Transit minibüslerin taksi ve servis şirketleri tarafından yolcu taşımada da kullanılabilmesi sağlanıyor.

%100 elektrikli Ford E-Transit modelleri Türkiye'de 1.996.800 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

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Elektrikli Ford E-Transit'e büyük batarya dopingi