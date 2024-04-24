Elektrikli Ford E-Transit'e büyük batarya dopingi: 402 km'ye kadar menzil

Gelecek güncelleme ile kullanıcılar sadece uzun menzilin değil daha hızlı şarj sürelerinin de tadını çıkaracak. Artırılmış menzil versiyonunda AC şarj kapasitesi 11 kW'tan 22 kW'a çıkarılırken, elektrikli ticarinin tam şarj süresini de 6 saatten kısa süreye iniyor.
Elektrikli Ford Transit ile ilgili bir diğer önemli yenilik de artık doğrudan fabrikada minibüs dönüşümünün yapılabilecek olması. Türkiye'de yapılacak olan bu dönüşüm ile 15 kişiye kadar oturma kapasitesine sahip elektrikli Ford Transit minibüslerin taksi ve servis şirketleri tarafından yolcu taşımada da kullanılabilmesi sağlanıyor.
%100 elektrikli Ford E-Transit modelleri Türkiye'de 1.996.800 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu