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    Yeni Tesla Model 3 Performance tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Tesla, güncellenmiş 2024 Model 3 Performance'ı tanıttı. Daha güçlü motorlarla donatılan ve sportif yetenekleri geliştirilen otomobil neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Yeni Tesla Model 3 Performance tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tesla, güncellenmiş Model 3 Performance'ı tanıttı. Daha güçlü motorlarla donatılan ve sportif yetenekleri geliştirilen otomobil neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    2024 Tesla Model 3 Performance özellikleri

    “Daha fazla güç, daha düşük enerji tüketimi”ifadeleriyle tanıttılan Tesla Model 3 Performance, yenilenmiş tahrik ünitesiyle eski modele göre %22 daha yüksek sürekli güç ve %32 daha yüksek tepe güç seviyesi sunabiliyor. Otomobilde bulunan çift motor toplamda 510 beygir güç üretebiliyor. 

    262 km/h azami hıza sahip araç, 0'dan 100 km/h hıza 3.1 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin menzili ise 476 km. Dış tasarımda yapılan geliştirmeler ile sürtünme katsayısı da düşürülerek 0.208 Cd değerine ulaşılmış.

    Yeni Tesla Model 3 Performance tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tesla, güç aktarma organlarının yanı sıra daha yetenekli, performans odaklı bir şasi ürettiklerini belirtiyor. Şirket çok fazla ayrıntı belirtmeden otomobilin ağırlığını azaltan ve sertliği arttıran özel bileşenlerle donatıldığını söylüyor. Öne çıkan özellikler arasında içi boş damper piston çubuklarına sahip adaptif amortisörler, çok bölümlü stabilizatör çubuğu, ultra yüksek mukavemetli çelik yaylar ve daha sert süspansiyon üst bağlantıları bulunuyor.
    Yeni Tesla Model 3 Performance tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Uyarlanabilir amortisörler gerçek zamanlı olarak ayarlanıyor ve Standart, Spor ve Pist olmak üzere üç modu bulunuyor. Ayrıca yenilenen Track Modu (Pist modu) ile motor ve süspansiyon kontrolü, güç aktarma organı soğutması ve Tesla'nın Araç Dinamiği Kontrol Cihazı tek bir birleşik sistem altında entegre ediliyor.

    Diğer öne çıkan özellikler arasında daha arkaya dönük tork dağılımı, yeni yüksek performanslı frenler ve Tesla'ya özgü Pirelli P Zero 4 performans lastiklerine sahip kademeli 20 inç jantlar yer alıyor.

    Performansın yanı sıra otomobil, standart modelin izinden giden güncellenmiş bir tasarıma sahip. Model 3 Performance, daha sportif tamponlar, yeni bir ön ayırıcı, revize edilmiş bir spoiler ve agresif bir difüzörle geliyor. Bu değişiklikler sadece aracın daha iyi görünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda aerodinamiği de geliştiriyor. Tesla, sürüklenmenin %5 oranında, kaldırma kuvvetinin de %36 oranında azaldığını belirtiyor.

    Yeni Tesla Model 3 Performance tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç kısımda ise daha derin bir oturma pozisyonuna sahip yenilenmiş spor koltuklar yer alıyor. Bunun dışında, akustik camlar ve yalıtımdaki gelişmeler ile kabin daha sessiz hale getirilmiş. Ek olarak performans modeline özel karbon fiber kaplama ve 17 hoparlörlü ses sistemi de araca entegre edilmiş.

    ABD'de siparişe açılan Tesla Model 3 Performance'ın teslimatlarının Mayıs veya Haziran aylarında başlaması planlanıyor. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 52.990 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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