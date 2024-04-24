Yeni Tesla Model 3 Performance tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

2024 Tesla Model 3 Performance özellikleri
“Daha fazla güç, daha düşük enerji tüketimi”ifadeleriyle tanıttılan Tesla Model 3 Performance, yenilenmiş tahrik ünitesiyle eski modele göre %22 daha yüksek sürekli güç ve %32 daha yüksek tepe güç seviyesi sunabiliyor. Otomobilde bulunan çift motor toplamda 510 beygir güç üretebiliyor.
262 km/h azami hıza sahip araç, 0'dan 100 km/h hıza 3.1 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin menzili ise 476 km. Dış tasarımda yapılan geliştirmeler ile sürtünme katsayısı da düşürülerek 0.208 Cd değerine ulaşılmış.
Diğer öne çıkan özellikler arasında daha arkaya dönük tork dağılımı, yeni yüksek performanslı frenler ve Tesla'ya özgü Pirelli P Zero 4 performans lastiklerine sahip kademeli 20 inç jantlar yer alıyor.
Performansın yanı sıra otomobil, standart modelin izinden giden güncellenmiş bir tasarıma sahip. Model 3 Performance, daha sportif tamponlar, yeni bir ön ayırıcı, revize edilmiş bir spoiler ve agresif bir difüzörle geliyor. Bu değişiklikler sadece aracın daha iyi görünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda aerodinamiği de geliştiriyor. Tesla, sürüklenmenin %5 oranında, kaldırma kuvvetinin de %36 oranında azaldığını belirtiyor.
ABD'de siparişe açılan Tesla Model 3 Performance'ın teslimatlarının Mayıs veya Haziran aylarında başlaması planlanıyor. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 52.990 dolar.
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu