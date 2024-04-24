Yeni Tesla Model 3 Performance tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Tesla, güncellenmiş Model 3 Performance'ı tanıttı. Daha güçlü motorlarla donatılan ve sportif yetenekleri geliştirilen otomobil neler sunuyor hep birlikte bakalım.

2024 Tesla Model 3 Performance özellikleri

“Daha fazla güç, daha düşük enerji tüketimi”ifadeleriyle tanıttılan Tesla Model 3 Performance, yenilenmiş tahrik ünitesiyle eski modele göre %22 daha yüksek sürekli güç ve %32 daha yüksek tepe güç seviyesi sunabiliyor. Otomobilde bulunan çift motor toplamda 510 beygir güç üretebiliyor.

262 km/h azami hıza sahip araç, 0'dan 100 km/h hıza 3.1 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin menzili ise 476 km. Dış tasarımda yapılan geliştirmeler ile sürtünme katsayısı da düşürülerek 0.208 Cd değerine ulaşılmış.

Tam Boyutta Gör Tesla, güç aktarma organlarının yanı sıra daha yetenekli, performans odaklı bir şasi ürettiklerini belirtiyor. Şirket çok fazla ayrıntı belirtmeden otomobilin ağırlığını azaltan ve sertliği arttıran özel bileşenlerle donatıldığını söylüyor. Öne çıkan özellikler arasında içi boş damper piston çubuklarına sahip adaptif amortisörler, çok bölümlü stabilizatör çubuğu, ultra yüksek mukavemetli çelik yaylar ve daha sert süspansiyon üst bağlantıları bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Uyarlanabilir amortisörler gerçek zamanlı olarak ayarlanıyor ve Standart, Spor ve Pist olmak üzere üç modu bulunuyor. Ayrıca yenilenen Track Modu (Pist modu) ile motor ve süspansiyon kontrolü, güç aktarma organı soğutması ve Tesla'nın Araç Dinamiği Kontrol Cihazı tek bir birleşik sistem altında entegre ediliyor.

Diğer öne çıkan özellikler arasında daha arkaya dönük tork dağılımı, yeni yüksek performanslı frenler ve Tesla'ya özgü Pirelli P Zero 4 performans lastiklerine sahip kademeli 20 inç jantlar yer alıyor.

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Performansın yanı sıra otomobil, standart modelin izinden giden güncellenmiş bir tasarıma sahip. Model 3 Performance, daha sportif tamponlar, yeni bir ön ayırıcı, revize edilmiş bir spoiler ve agresif bir difüzörle geliyor. Bu değişiklikler sadece aracın daha iyi görünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda aerodinamiği de geliştiriyor. Tesla, sürüklenmenin %5 oranında, kaldırma kuvvetinin de %36 oranında azaldığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör İç kısımda ise daha derin bir oturma pozisyonuna sahip yenilenmiş spor koltuklar yer alıyor. Bunun dışında, akustik camlar ve yalıtımdaki gelişmeler ile kabin daha sessiz hale getirilmiş. Ek olarak performans modeline özel karbon fiber kaplama ve 17 hoparlörlü ses sistemi de araca entegre edilmiş.

ABD'de siparişe açılan Tesla Model 3 Performance'ın teslimatlarının Mayıs veya Haziran aylarında başlaması planlanıyor. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 52.990 dolar.

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