Tam Boyutta Gör Tesla, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıklayarak, ucuz elektrikli aracının üretimine yönelik planlarını değiştirdiğini açıkladı.

Model 2, mevcut üretim hatlarında üretilecek

Tesla, 2025'in sonlarında piyasaya sürmeye hazırlandığı 25 bin dolarlık "Model 2" aracı üzerinde çalışmaların devam ettiğini, ancak daha önce bildirilenin aksine yeni üretim yöntemi "Unboxed" (kutusuz) yerine mevcut üretim hatlarını kullanacağını açıkladı.

Reuter daha önce,Tesla'nın robotaksi geliştirmeye öncelik vereceği için ucuz otomobil planlarını iptal ettiğini iddia etmiş ve bu iddia Elon Musk tarafından yalanlanmıştı.

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Tesla bu değişikliğin yeni aracın maliyetlerini düşürmede dezavantajlı olduğunu kabul etmekle beraber araç üretim hacmini ve yatırımları daha ihtiyatlı olarak arttırmaya izin verdiği için yapıldığını belirtti. Böylelikle yeni üretim hattına yatırım yapmadan 3 milyona yakın olan üretim kapasitesini tam kapasitede kullanmayı hedeflediklerini açıkladı.

Tesla, daha önce duyurulan robotaksinin hala yeni "kutusuz" sistemle üretileceğini doğruladı. Bunların dışında Elon Musk, Tesla'nın otonom sürüş sistemi olan Full Self Driving (FSD)'i lisanlamak için bir üreticiyle görüştüklerini açıkladı.

Tesla'nın gelirleri ve kârı azaldı

Şirketin çeyrek gelirleri ise geçen seneye göre %9 azalarak 21.3 milyar dolara geriledi. Net kâr da geçen senenin aynı dönemine göre %55 azalarak 1.1 milyar dolar oldu. Buna rağmen, şirketin bu yıl satışlarını artıracağı beklentisi ve ekonomik modelin piyasaya sürüleceği açıklamasıyla beraber hisseleri %10 yükseldi.

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Tesla ucuz otomobilini piyasaya sürecek, ancak planlar değişti