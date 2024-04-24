Tesla ucuz otomobilini piyasaya sürecek, ancak planlar değişti

Model 2, mevcut üretim hatlarında üretilecek
Tesla, 2025'in sonlarında piyasaya sürmeye hazırlandığı 25 bin dolarlık "Model 2" aracı üzerinde çalışmaların devam ettiğini, ancak daha önce bildirilenin aksine yeni üretim yöntemi "Unboxed" (kutusuz) yerine mevcut üretim hatlarını kullanacağını açıkladı.
Reuter daha önce,Tesla'nın robotaksi geliştirmeye öncelik vereceği için ucuz otomobil planlarını iptal ettiğini iddia etmiş ve bu iddia Elon Musk tarafından yalanlanmıştı.
Tesla bu değişikliğin yeni aracın maliyetlerini düşürmede dezavantajlı olduğunu kabul etmekle beraber araç üretim hacmini ve yatırımları daha ihtiyatlı olarak arttırmaya izin verdiği için yapıldığını belirtti. Böylelikle yeni üretim hattına yatırım yapmadan 3 milyona yakın olan üretim kapasitesini tam kapasitede kullanmayı hedeflediklerini açıkladı.
Tesla, daha önce duyurulan robotaksinin hala yeni "kutusuz" sistemle üretileceğini doğruladı. Bunların dışında Elon Musk, Tesla'nın otonom sürüş sistemi olan Full Self Driving (FSD)'i lisanlamak için bir üreticiyle görüştüklerini açıkladı.
Tesla'nın gelirleri ve kârı azaldı
Şirketin çeyrek gelirleri ise geçen seneye göre %9 azalarak 21.3 milyar dolara geriledi. Net kâr da geçen senenin aynı dönemine göre %55 azalarak 1.1 milyar dolar oldu. Buna rağmen, şirketin bu yıl satışlarını artıracağı beklentisi ve ekonomik modelin piyasaya sürüleceği açıklamasıyla beraber hisseleri %10 yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu