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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Mazda EZ-6 sedanın tasarımı ortaya çıktı

    Changan Mazda tarafından Çin pazarı için geliştirilen ve Çinli üreticinin altyapısını kullanacak olan yeni Mazda EZ-6, 2024 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı kapsamında tanıtılacak.
    Elektrikli Mazda EZ-6 sedanın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    2023 yılının sonunda Türkiye pazarından çekilen Japon otomobil üreticisi Mazda, Çin'deki yoğun rekabete dahil olabilmek için ürün gamını elektriklendiriyor. Bu kapsamda, şirketin ülkedeki iştiraki Changan Mazda tarafından üretilecek olan yeni Mazda EZ-6, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak.

    Çin'de hala çok popüler olan sedan gövde tipini elektrikli araç dünyasıyla bir araya getirecek olan yeni model, Mazda EZ-6 isimli %100 elektrikli ve Mazda EZ-60 adı verilen menzil artırıcı (EREV) olmak üzere iki farklı versiyonla satılacak. Söz konusu otomobillerin önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.

    İsminden de anlaşılabileceği üzere Mazda 6'nın halefi olarak yorumlayabileceğimiz yeni modelin her iki versiyonu da Changan'ın altyapısını kullanıyor. Gövde tasarımına baktığımızda, elektrikli otomobillerden alıştığımız gibi coupe stili aerodinamik bir silüete sahip olduğunu görmekteyiz. Ön tarafta çıkıntılı burun, panjur süsü verilen kapalı bir alan ve onu saran LED ışık imzası dikkat çekiyor.

    Elektrikli Mazda EZ-6 sedanın tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yan taraftan baktığımızda, çift renkli tasarıma sahip jantlar hemen göze çarpıyor. Yüksek omuz çizgisinin güçlü bir görünüm kazandırdığı Mazda EZ-6'da gizli kapı kolları, siyah yan ayna kapakları, çerçeveler ve eteklerde bulunan parlak siyah ve krom süslemeler bulunuyor. Arka tarafta ise moda haline gelen boydan boya uzanan LED stoplar ve Mazda yazısı mevcut.

    Teknik detaylar henüz belli değil ancak Çin medyasına göre otomobil, Deepal SL03 modelinde de kullanılan Changan'ın EPA1 platformu üzerine inşa edilecek. Bu platform %100 elektrikli ve menzil artırıcı güç aktarma sistemleriyle uyumlu. İkinci seçenekte 1.5 litre dört silindirli benzinli motor, jeneratör olarak kullanılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 2 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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