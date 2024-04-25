Elektrikli Mazda EZ-6 sedanın tasarımı ortaya çıktı

Çin'de hala çok popüler olan sedan gövde tipini elektrikli araç dünyasıyla bir araya getirecek olan yeni model, Mazda EZ-6 isimli %100 elektrikli ve Mazda EZ-60 adı verilen menzil artırıcı (EREV) olmak üzere iki farklı versiyonla satılacak. Söz konusu otomobillerin önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.
İsminden de anlaşılabileceği üzere Mazda 6'nın halefi olarak yorumlayabileceğimiz yeni modelin her iki versiyonu da Changan'ın altyapısını kullanıyor. Gövde tasarımına baktığımızda, elektrikli otomobillerden alıştığımız gibi coupe stili aerodinamik bir silüete sahip olduğunu görmekteyiz. Ön tarafta çıkıntılı burun, panjur süsü verilen kapalı bir alan ve onu saran LED ışık imzası dikkat çekiyor.
Teknik detaylar henüz belli değil ancak Çin medyasına göre otomobil, Deepal SL03 modelinde de kullanılan Changan'ın EPA1 platformu üzerine inşa edilecek. Bu platform %100 elektrikli ve menzil artırıcı güç aktarma sistemleriyle uyumlu. İkinci seçenekte 1.5 litre dört silindirli benzinli motor, jeneratör olarak kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu