Tam Boyutta Gör 2023 yılının sonunda Türkiye pazarından çekilen Japon otomobil üreticisi Mazda, Çin'deki yoğun rekabete dahil olabilmek için ürün gamını elektriklendiriyor. Bu kapsamda, şirketin ülkedeki iştiraki Changan Mazda tarafından üretilecek olan yeni Mazda EZ-6, Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak.

Çin'de hala çok popüler olan sedan gövde tipini elektrikli araç dünyasıyla bir araya getirecek olan yeni model, Mazda EZ-6 isimli %100 elektrikli ve Mazda EZ-60 adı verilen menzil artırıcı (EREV) olmak üzere iki farklı versiyonla satılacak. Söz konusu otomobillerin önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.

İsminden de anlaşılabileceği üzere Mazda 6'nın halefi olarak yorumlayabileceğimiz yeni modelin her iki versiyonu da Changan'ın altyapısını kullanıyor. Gövde tasarımına baktığımızda, elektrikli otomobillerden alıştığımız gibi coupe stili aerodinamik bir silüete sahip olduğunu görmekteyiz. Ön tarafta çıkıntılı burun, panjur süsü verilen kapalı bir alan ve onu saran LED ışık imzası dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yan taraftan baktığımızda, çift renkli tasarıma sahip jantlar hemen göze çarpıyor. Yüksek omuz çizgisinin güçlü bir görünüm kazandırdığı Mazda EZ-6'da gizli kapı kolları, siyah yan ayna kapakları, çerçeveler ve eteklerde bulunan parlak siyah ve krom süslemeler bulunuyor. Arka tarafta ise moda haline gelen boydan boya uzanan LED stoplar ve Mazda yazısı mevcut.

Skoda, Vision Gran Turismo konseptini tanıttı 3 sa. önce eklendi

Teknik detaylar henüz belli değil ancak Çin medyasına göre otomobil, Deepal SL03 modelinde de kullanılan Changan'ın EPA1 platformu üzerine inşa edilecek. Bu platform %100 elektrikli ve menzil artırıcı güç aktarma sistemleriyle uyumlu. İkinci seçenekte 1.5 litre dört silindirli benzinli motor, jeneratör olarak kullanılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli Mazda EZ-6 sedanın tasarımı ortaya çıktı