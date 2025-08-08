Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OpenAI, bazı çalışanlarına milyon dolarlık ‘özel prim’ dağıtıyor

    OpenAI, yapay zeka alanındaki yetenek rekabeti nedeniyle bazı teknik çalışanlarına milyon dolarları bulan özel bonuslar dağıtıyor. Toplamda iş gücünün üçte biri bu ayrıcalıktan yararlanacak.

    OpenAI, bazı çalışanlarına milyon dolarlık ‘özel prim’ dağıtıyor Tam Boyutta Gör
    OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zeka alanındaki yetenek savaşlarındaki hareketlilik nedeniyle bazı çalışanlara bir defaya mahsus özel ödül verileceğini açıkladı. Ancak bu bonuslar tüm çalışanları kapsamıyor. Anlaşıldığı kadarıyla milyon dolarlara erişen bu ödüller, alanında önemli çalışanlara verilecek.

    The Verge’ün paylaştığı bilgilere göre GPT-5’in lansmanından bir gün önce Altman, şirketin Slack kanalında çalışanlara bir mesaj gönderdi. Mesajında, “piyasadaki hareketliliği göz önünde bulundurarak teknik ekiplerimizin maaşlarını gözden geçiriyoruz” diyen Altman, belirli birimlerdeki araştırmacılar ve yazılım mühendislerine özel bir bonus dağıtılacağını duyurdu. Bu birimler arasında uygulamalı mühendislik, ölçeklendirme ve güvenlik ekipleri bulunuyor.

    OpenAI, kesenin ağzını açtı

    Altman, OpenAI’da işler iyiye gittiği için ücretleri artırmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Ötre yandan özel pirim miktarları çalışanların pozisyonu ve kıdemine göre değişecek. En yüksek primler, yıllık gelirleri zaten milyonlarca dolar olan en değerli araştırmacılara verilecek; ödül, tek haneli milyonlarca dolar olacak. Mühendislerin ise ortalama yüzbinlerce dolar değerinde bonus almaları bekleniyor. Bonuslar, önümüzdeki iki yıl boyunca her çeyrekte ödenecek ve çalışanlar ödemeyi nakit, OpenAI hissesi ya da her ikisinin karışımı olarak alabilecek. Toplamda yaklaşık 1.000 çalışan, yani OpenAI’ın tam zamanlı iş gücünün üçte biri bu ödüle hak kazanıyor.

    Aynı zamanda OpenAI, çalışanlarının sahip olduğu hisseleri yatırımcılara yüksek fiyatlarla satmasına olanak tanımaya hazırlanıyor. Yılın başında hisse başı fiyat 274 dolar civarındaydı. Ancak bunun daha üstünde satışların olması bekleniyor. Bloomberg’in haberine göre, OpenAI’ın değerlemesinin böylece 500 milyar dolara ulaşabileceğini söylüyor.

    OpenAI, şimdiye kadar bu kadar geniş bir çalışan kitlesine böyle büyük bonuslar vermemişti. Bu adım, yapay zeka alanındaki yetenek çekişmesinin ne kadar şiddetlendiğini gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere Meta’nın kaptanı Mark Zuckerberg, Superintelligence Labs gemisine en yetenekli isimleri katmak için milyonlarca dolar harcıyor. Bu arada sadece Meta değil, Elon Musk’ın xAI’ı da OpenAI çalışanlarına yüksek teklifler veriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karton bardak üretimi kar marjı suzuki s-cross yorum çağrı başka bir cihazda cevaplandı ne demek hyundai elantra 1.6 mpi yorum en iyi kredi kartı yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum