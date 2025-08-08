OpenAI, bazı çalışanlarına milyon dolarlık ‘özel prim’ dağıtıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI CEO’su Sam Altman, yapay zeka alanındaki yetenek savaşlarındaki hareketlilik nedeniyle bazı çalışanlara bir defaya mahsus özel ödül verileceğini açıkladı. Ancak bu bonuslar tüm çalışanları kapsamıyor. Anlaşıldığı kadarıyla milyon dolarlara erişen bu ödüller, alanında önemli çalışanlara verilecek.

The Verge’ün paylaştığı bilgilere göre GPT-5’in lansmanından bir gün önce Altman, şirketin Slack kanalında çalışanlara bir mesaj gönderdi. Mesajında, “piyasadaki hareketliliği göz önünde bulundurarak teknik ekiplerimizin maaşlarını gözden geçiriyoruz” diyen Altman, belirli birimlerdeki araştırmacılar ve yazılım mühendislerine özel bir bonus dağıtılacağını duyurdu. Bu birimler arasında uygulamalı mühendislik, ölçeklendirme ve güvenlik ekipleri bulunuyor.

OpenAI, kesenin ağzını açtı

Altman, OpenAI’da işler iyiye gittiği için ücretleri artırmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Ötre yandan özel pirim miktarları çalışanların pozisyonu ve kıdemine göre değişecek. En yüksek primler, yıllık gelirleri zaten milyonlarca dolar olan en değerli araştırmacılara verilecek; ödül, tek haneli milyonlarca dolar olacak. Mühendislerin ise ortalama yüzbinlerce dolar değerinde bonus almaları bekleniyor. Bonuslar, önümüzdeki iki yıl boyunca her çeyrekte ödenecek ve çalışanlar ödemeyi nakit, OpenAI hissesi ya da her ikisinin karışımı olarak alabilecek. Toplamda yaklaşık 1.000 çalışan, yani OpenAI’ın tam zamanlı iş gücünün üçte biri bu ödüle hak kazanıyor.

Aynı zamanda OpenAI, çalışanlarının sahip olduğu hisseleri yatırımcılara yüksek fiyatlarla satmasına olanak tanımaya hazırlanıyor. Yılın başında hisse başı fiyat 274 dolar civarındaydı. Ancak bunun daha üstünde satışların olması bekleniyor. Bloomberg’in haberine göre, OpenAI’ın değerlemesinin böylece 500 milyar dolara ulaşabileceğini söylüyor.

OpenAI, şimdiye kadar bu kadar geniş bir çalışan kitlesine böyle büyük bonuslar vermemişti. Bu adım, yapay zeka alanındaki yetenek çekişmesinin ne kadar şiddetlendiğini gözler önüne seriyor. Bilindiği üzere Meta’nın kaptanı Mark Zuckerberg, Superintelligence Labs gemisine en yetenekli isimleri katmak için milyonlarca dolar harcıyor. Bu arada sadece Meta değil, Elon Musk’ın xAI’ı da OpenAI çalışanlarına yüksek teklifler veriyor.

