Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia’dan OpenAI’a 100 milyar dolarlık yatırım: İki dev birbirine bağlanıyor

    Nvidia, OpenAI ile stratejik ortaklığa giderek en az 10 GW’lık yapay zeka veri merkezi kurulmasına destek verecek. Ayrıca Nvidia, 100 milyar dolarlık bir yatırım da planlıyor.

    Nvidia’dan OpenAI’a 100 milyar dolarlık yatırım: İki dev birbirin Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka yarışında dengeleri değiştirecek yeni bir iş birliğine imza atıldı. Bu alanın iki öncü şirketi Nvidia ve OpenAI, stratejik bir ortaklık kurarak yapay zeka altyapısını büyütme kararı aldı. Anlaşma kapsamında OpenAI, Nvidia sistemleriyle en az 10 gigawatt’lık yapay zeka veri merkezi kuracak. Bu ölçek, milyonlarca GPU’nun devreye alınması anlamına geliyor.

    10 GW ve 100 milyar dolarlık yatırım

    Ortaklığın en dikkat çeken unsuru ise finansman boyutu. Nvidia, her bir gigawatt’lık kapasite devreye alındıkça OpenAI’a kademeli olarak toplamda 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Detayların önümüzdeki haftalarda netleşmesi beklenirken bu hamle, Nvidia’yı OpenAI’ın stratejik hesaplama ve ağ ortağı konumuna taşıyor. İlk fazın 2026’nın ikinci yarısında devreye alınması ve bunun Nvidia'nın Vera Rubin platformu üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    OpenAI CEO’su Sam Altman, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada her şeyin hesaplama gücüyle başladığını ve geleceğin ekonomisinin yapay zeka altyapısı üzerinde şekilleneceğini aktardı. Altman, “Nvidia ile birlikte oluşturduğumuz altyapıyı hem yeni AI atılımları yaratmak hem de insanları ve işletmeleri bu atılımlarla büyük ölçekte güçlendirmek için kullanacağız” dedi.

    Nvidia CEO'su Jensen Huang ise "Bu, tarihin en büyük yapay zeka altyapı projesi. Bu ortaklık, yapay zekanın laboratuvarlardan dünyaya yayılmasını sağlayacak bir yapay zeka altyapısı inşa etmekle ilgili" dedi. Konuşmasının ilerleyen kesiminde "Zekayı kelimenin tam anlamıyla her uygulamaya, her kullanım durumuna, her cihaza bağlayacağız ve daha yolun başındayız. Sizi temin edeirm, bu ilk 10 gigawatt" ifadelerini kullandı.

    Haftalık 700 milyon aktif kullanıcıya ulaşan ChatGPT’nin sahibi OpenAI, şimdiye kadarki en büyük ortağı ve destekçisi Microsoft ile ilişkilerinde köklü bir yapılanmaya da gidiyor. Ocak ayında Microsoft’un artık tek başına OpenAI’ın bulut sağlayıcısı olmayacağı duyurulmuş, şirket sadece “öncelikli teklif hakkına” sahip kalmıştı. Sonrasında OpenAI, kendi veri merkezlerini inşa etmeye başlamış ve Oracle ile 300 milyar dolarlık bulut anlaşması yapmıştı.

    Microsoft bugüne kadar OpenAI’a 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Taraflar geçtiğimiz haftalarda ortaklıklarının bir sonraki aşamasına geçmek için bir ön mutabakat anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    19 derece düz taban dsg şanzıman nasıl öho ve oaş nedir dikiş aldirmak için nereye gidilir acemi şoför uzun yol

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme 12
    realme 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum