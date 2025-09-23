Nvidia’dan OpenAI’a 100 milyar dolarlık yatırım: İki dev birbirine bağlanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka yarışında dengeleri değiştirecek yeni bir iş birliğine imza atıldı. Bu alanın iki öncü şirketi Nvidia ve OpenAI, stratejik bir ortaklık kurarak yapay zeka altyapısını büyütme kararı aldı. Anlaşma kapsamında OpenAI, Nvidia sistemleriyle en az 10 gigawatt’lık yapay zeka veri merkezi kuracak. Bu ölçek, milyonlarca GPU’nun devreye alınması anlamına geliyor.

10 GW ve 100 milyar dolarlık yatırım

Ortaklığın en dikkat çeken unsuru ise finansman boyutu. Nvidia, her bir gigawatt’lık kapasite devreye alındıkça OpenAI’a kademeli olarak toplamda 100 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Detayların önümüzdeki haftalarda netleşmesi beklenirken bu hamle, Nvidia’yı OpenAI’ın stratejik hesaplama ve ağ ortağı konumuna taşıyor. İlk fazın 2026’nın ikinci yarısında devreye alınması ve bunun Nvidia'nın Vera Rubin platformu üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada her şeyin hesaplama gücüyle başladığını ve geleceğin ekonomisinin yapay zeka altyapısı üzerinde şekilleneceğini aktardı. Altman, “Nvidia ile birlikte oluşturduğumuz altyapıyı hem yeni AI atılımları yaratmak hem de insanları ve işletmeleri bu atılımlarla büyük ölçekte güçlendirmek için kullanacağız” dedi.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise "Bu, tarihin en büyük yapay zeka altyapı projesi. Bu ortaklık, yapay zekanın laboratuvarlardan dünyaya yayılmasını sağlayacak bir yapay zeka altyapısı inşa etmekle ilgili" dedi. Konuşmasının ilerleyen kesiminde "Zekayı kelimenin tam anlamıyla her uygulamaya, her kullanım durumuna, her cihaza bağlayacağız ve daha yolun başındayız. Sizi temin edeirm, bu ilk 10 gigawatt" ifadelerini kullandı.

Haftalık 700 milyon aktif kullanıcıya ulaşan ChatGPT’nin sahibi OpenAI, şimdiye kadarki en büyük ortağı ve destekçisi Microsoft ile ilişkilerinde köklü bir yapılanmaya da gidiyor. Ocak ayında Microsoft’un artık tek başına OpenAI’ın bulut sağlayıcısı olmayacağı duyurulmuş, şirket sadece “öncelikli teklif hakkına” sahip kalmıştı. Sonrasında OpenAI, kendi veri merkezlerini inşa etmeye başlamış ve Oracle ile 300 milyar dolarlık bulut anlaşması yapmıştı.

Microsoft bugüne kadar OpenAI’a 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Taraflar geçtiğimiz haftalarda ortaklıklarının bir sonraki aşamasına geçmek için bir ön mutabakat anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

