AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (6 Ekim 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zeka dünyasında bu hafta OpenAI'ın haftası oldu. ChatGPT ile hâlihazırda bu alanda hüküm süren OpenAI, bu hafta hem video üretim tarafında hem de online alışveriş tarafında oldukça önemli adımlar attı. OpenAI'ın zirvedeki yerini sağlamlaştırdığı bu hafta da Microsoft, Anthropic, Meta gibi şirketlerse farklı konularla gündeme taşındı. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

OpenAI Artık Video Üretim Tarafında da İddialı: Sora 2 Haftaya Damga Vurdu

ChatGPT ile sohbet botu alanında lider konumda olan OpenAI, video tarafında da liderliği alabilmek için önemli bir adım attı. Şirket, üretken yapay zekası Sora'nın yeni versiyonu olan Sora 2'yi bu hafta yayınladı. Sözlü komutlar doğrultusunda etkileyici videolar üretebilen Sora 2'nin kabiliyetleri kullanıcıları etkilemeyi başardı. Sosyal medyada epey ses getiren Sora 2, kulaktan kulağa yayılan bu övgüler sayesinde kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Sora 2'den Güç Alan Sosyal Medya Uygulaması: Sora

Sora 2'nin yayınlanmasından kısa süre sonra OpenAI'dan dikkat çekici bir hamle daha geldi. Şirket, TikTok'a rakip olacak yapay zeka odaklı sosyal medya uygulaması Sora'yı tanıttı. "TikTok'un yapay zeka versiyonu" olarak tanımlayabileceğimiz Sora uygulamasında kullanıcılar, Sora 2 modelini kullanarak türlü türlü videolar yapıp paylaşabiliyorlar.





Sora uygulamasının en dikkat çekici özelliği ise “cameos” adını taşıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendi görüntülerini ve seslerini sisteme yükleyerek yapay zeka tarafından üretilen sahnelerin içine yerleştirilebiliyor. Kullanıcılar ayrıca arkadaşlarına da izin vererek onların videolarda yer almasını sağlayabiliyor. Böylece birden fazla kişinin yer aldığı yapay zeka destekli videolar üretmek mümkün hâle geliyor.

ChatGPT Üzerinden Online Alışveriş Dönemi Başladı

Arama motorlarından sonra e-ticaret sitelerinin pazar payına da göz diken OpenAI, bir süredir temellerini attığı hamleyi sonunda yaptı ve doğrudan ChatGPT üzerinden alışveriş yapılmasını sağlayacak sistemi kullanıma sundu. “Instant Checkout” adını taşıyan bu sistem, kullanıcıların ChatGPT üzerinden arayıp buldukları ürünleri ChatGPT'den hiç ayrılmadan Etsy ve Shopify üzerinden almasını sağlıyor. Şimdilik ABD'deki abonelerin kullanabildiği bu sistemin zamanla hem globale açılması, hem de Etsy ve Shopify'ın yanına farklı alternatifler de eklemesi bekleniyor.

Yapay Zekalı İnternet Tarayıcıları Yaygınlaşıyor

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki dönemde hızla yaygınlaşacak gibi görünen yapay zekalı internet tarayıcılarına bu hafta bir yenisi daha ekledi. Opera, bir süredir üzerinde çalıştığı yapay zekalı internet tarayıcısı Neon'u kullanıma sundu. Şimdilik davetiye sistemiyle erişilebilen Neon için kullanıcıların 19.90 dolar ödemesi gerekiyor. Zaten Opera da Neon'u ileri düzey kullanıcıları hedefleyen abonelik tabanlı bir premium tarayıcı olarak konumlandırıyor.

Diğer yandan Perplexity ise bir süredir kullanımda olan yapay zekalı tarayıcısı Comet AI'ı herkesin kullanımına açtı. Daha önce sadece 200 dolarlık Perplexity Max paketine abone olanların kullanabildiği Comet AI'da kullanıcılar kenar çubuğundan arama motoruna soru sorabiliyor, sayfaları özetleyebiliyor, mail gönderme ya da navigasyon kontrolü gibi işlemler yapabiliyor.

Işıkla çalışan çip, AI’ı hem hızlandırıyor hem tasarruf sağlıyor 2 gün önce eklendi

Microsoft, Office Programlarına "AI Ajanı" Modu Ekleneceğini Duyurdu

Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zeka araçlarını Windows ve Microsoft 365 gibi ürünlerine entegre etmeye devam ediyor. Şirket son olarak da Excel, Word ve PowerPoint'te kullanıcı deneyimini kökten değiştirebilecek bir yeniliği duyurdu. Bu üç Office programına da yakında AI ajanları eklenecek. Belli başlı görevleri kendi başlarına yerine getirebilen AI ajanları, kullanıcıların pek çok işlemi sadece yapay zekaya sözlü direktifler vererek tamamlamasını sağlayacak.

Microsoft’un “Agent Mode” adını verdiği özellik, Excel ve Word’e doğrudan entegre edilerek kullanıcıların basit komutlarla karmaşık tablolar ve belgeler hazırlamasını sağlayacak. Sistem, OpenAI’nin en güncel akıl yürütme modellerini kullanacak. Copilot sohbet botuna entegre edilen Office Agent özelliğini ise Anthropic’in modelleriyle çalışacak ve kullanıcıların sohbet tabanlı komutlarla PowerPoint sunumları veya Word belgeleri hazırlamasına olanak tanıyacak.

Kodlama Performansıyla Dikkat Çeken Claude Sonnet 4.5 Tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında hızla yükselen şirketlerden Anthropic, kodlama performansını bir üst seviyeye taşıdığı belirtilen yeni modeli Claude Sonnet 4.5’i duyurdu. Şirket, yeni modelin yalnızca prototipler üretmekle kalmayıp “üretime hazır” uygulamalar geliştirebildiğini vurguluyor. Firma, Sonnet 4.5'in dünyadaki en iyi kodlama modeli olduğunu ve özellikle karmaşık aracılar oluşturmak için uygun olduğunu iddia ediyor. Claude Sonnet 4.5, hem Claude API üzerinden hem de Claude sohbet botunda kullanılabilecek. Geliştiriciler için fiyatlandırma Claude Sonnet 4 ile aynı olacak.

Mira Murati’nin AI Girişimi İlk Ürününü Tanıttı: Tinker

Tam Boyutta Gör Eski OpenAI Teknoloji Direktörü Mira Murati, yapay zeka alanındaki yeni girişimi Thinking Machines Lab ile önemli bir adım atarak ilk ürününü tanıttı. Şirket, araştırmacı ve geliştiricilerin büyük dil modellerini (LLM) daha kolay ve verimli bir şekilde özelleştirmesini sağlayan Tinker adlı Python tabanlı API’sini çıkardı. Halen özel beta aşamasında olan bulut tabanlı hizmet, kullanıcıların pahalı GPU altyapıları veya karmaşık dağıtık hesaplama sistemleri ile uğraşmadan AI modellerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyor.

Yapay Zeka, Biyogüvenlik Alanında Kritik Tehditler Yaratabilir

Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zekanın biyolojik silah tasarımını fark edilmeden kolaylaştırabileceğini ortaya koyan çarpıcı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaştı. Ekim 2023’te iki Microsoft araştırmacısı, kötü niyetli kişilerin yapay zeka araçlarıyla tehlikeli proteinler üretmesini önlemeyi amaçlayan güvenlik sistemlerinde şaşırtıcı bir güvenlik açığı keşfetti. Microsoft’un öncülüğündeki ekip, dört farklı tarama yönteminde tespit edilen bu açığı gidermek için bir güvenlik yaması tasarladı. Ancak uzmanlar, benzer güvenlik boşluklarının gelecekte de ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

Meta , Aralık ayından itibaren AI sohbetlerinizi kullanarak reklam ve içerik önerilerini kişiselleştirecek. Hassas konular dışındaki tüm etkileşimler algoritmada değerlendirilecek.

, Aralık ayından itibaren AI sohbetlerinizi kullanarak reklam ve içerik önerilerini kişiselleştirecek. Hassas konular dışındaki tüm etkileşimler algoritmada değerlendirilecek. TÜİK , Türkiye'de ilk kez Yapay Zeka İstatistikleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yapay zeka kullanan kişilerin oranı %19,2, yapay zeka kullanan girişimlerin oranı ise %7,5 oldu.

, Türkiye'de ilk kez Yapay Zeka İstatistikleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yapay zeka kullanan kişilerin oranı %19,2, yapay zeka kullanan girişimlerin oranı ise %7,5 oldu. ChatGPT ve Sora sayesinde yapay zeka alanında lider konumda yer alan OpenAI, 2025’in ilk yarısında gelirlerini yüzde 16 artırarak 4,3 milyar dolara çıkardı. Buna eş zamanlı olarak şirketin değerlemesi de 500 milyar dolara ulaştı.

2025’in ilk yarısında gelirlerini yüzde 16 artırarak 4,3 milyar dolara çıkardı. Buna eş zamanlı olarak şirketin değerlemesi de 500 milyar dolara ulaştı. ABD ve Çin öncülüğünde devam eden yapay zeka patlaması, diğer ülkeleri de harekete geçirdi. İsviçre'den sonra Güney Kore de kendi kriterlerine göre şekillendireceği yerli bir yapay zeka geliştiriyor.

de kendi kriterlerine göre şekillendireceği yerli bir yapay zeka geliştiriyor. Asus, yapay zekalı hepsi bir arada bilgisayarını piyasaya sürdü. Markanın ilk Copilot+ PC sertifikalı hepsi bir arada bilgisayarı olan Asus ExpertCenter P600 AiO , özellikle kurumsal kullanıcılara hitap ediyor.

, özellikle kurumsal kullanıcılara hitap ediyor. Vergi Denetim Kurulu tarafından devreye alınan yapay zekalı KURGAN sistemi devreye girdi. Türkiye çapındaki mükelleflerin tüm mal ve hizmetlerine ait alış ve satış işlemleri anlık olarak tarıyan KURGAN'ın henüz resmi bir inceleme ya da raporlama olmadan bazı firmalara ‘riskli mükellef’ bildirimi yapması piyasayı karıştırdı.

sistemi devreye girdi. Türkiye çapındaki mükelleflerin tüm mal ve hizmetlerine ait alış ve satış işlemleri anlık olarak tarıyan KURGAN'ın henüz resmi bir inceleme ya da raporlama olmadan bazı firmalara ‘riskli mükellef’ bildirimi yapması piyasayı karıştırdı. Japon araştırmacılar, Wi-Fi sinyalleri ile gizli difüzyon modellerini birleştirerek bir odanın gerçek görüntülerini doğru şekilde çıkarmayı başardı.

sinyalleri ile gizli difüzyon modellerini birleştirerek bir odanın gerçek görüntülerini doğru şekilde çıkarmayı başardı. Araştırmacılar, yapay zeka ile çilekleri yaprakların arasından tespit edip silikon parmaklarla toplayan bir robot geliştirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 6 Ekim 2025

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: