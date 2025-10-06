AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (6 Ekim 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.
Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?
Yapay zeka dünyasında bu hafta OpenAI'ın haftası oldu. ChatGPT ile hâlihazırda bu alanda hüküm süren OpenAI, bu hafta hem video üretim tarafında hem de online alışveriş tarafında oldukça önemli adımlar attı. OpenAI'ın zirvedeki yerini sağlamlaştırdığı bu hafta da Microsoft, Anthropic, Meta gibi şirketlerse farklı konularla gündeme taşındı. İşte yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:
OpenAI Artık Video Üretim Tarafında da İddialı: Sora 2 Haftaya Damga Vurdu
ChatGPT ile sohbet botu alanında lider konumda olan OpenAI, video tarafında da liderliği alabilmek için önemli bir adım attı. Şirket, üretken yapay zekası Sora'nın yeni versiyonu olan Sora 2'yi bu hafta yayınladı. Sözlü komutlar doğrultusunda etkileyici videolar üretebilen Sora 2'nin kabiliyetleri kullanıcıları etkilemeyi başardı. Sosyal medyada epey ses getiren Sora 2, kulaktan kulağa yayılan bu övgüler sayesinde kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.
Sora 2'den Güç Alan Sosyal Medya Uygulaması: Sora
Sora 2'nin yayınlanmasından kısa süre sonra OpenAI'dan dikkat çekici bir hamle daha geldi. Şirket, TikTok'a rakip olacak yapay zeka odaklı sosyal medya uygulaması Sora'yı tanıttı. "TikTok'un yapay zeka versiyonu" olarak tanımlayabileceğimiz Sora uygulamasında kullanıcılar, Sora 2 modelini kullanarak türlü türlü videolar yapıp paylaşabiliyorlar.
Sora uygulamasının en dikkat çekici özelliği ise “cameos” adını taşıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kendi görüntülerini ve seslerini sisteme yükleyerek yapay zeka tarafından üretilen sahnelerin içine yerleştirilebiliyor. Kullanıcılar ayrıca arkadaşlarına da izin vererek onların videolarda yer almasını sağlayabiliyor. Böylece birden fazla kişinin yer aldığı yapay zeka destekli videolar üretmek mümkün hâle geliyor.
ChatGPT Üzerinden Online Alışveriş Dönemi Başladı
Arama motorlarından sonra e-ticaret sitelerinin pazar payına da göz diken OpenAI, bir süredir temellerini attığı hamleyi sonunda yaptı ve doğrudan ChatGPT üzerinden alışveriş yapılmasını sağlayacak sistemi kullanıma sundu. “Instant Checkout” adını taşıyan bu sistem, kullanıcıların ChatGPT üzerinden arayıp buldukları ürünleri ChatGPT'den hiç ayrılmadan Etsy ve Shopify üzerinden almasını sağlıyor. Şimdilik ABD'deki abonelerin kullanabildiği bu sistemin zamanla hem globale açılması, hem de Etsy ve Shopify'ın yanına farklı alternatifler de eklemesi bekleniyor.
Yapay Zekalı İnternet Tarayıcıları Yaygınlaşıyor
Diğer yandan Perplexity ise bir süredir kullanımda olan yapay zekalı tarayıcısı Comet AI'ı herkesin kullanımına açtı. Daha önce sadece 200 dolarlık Perplexity Max paketine abone olanların kullanabildiği Comet AI'da kullanıcılar kenar çubuğundan arama motoruna soru sorabiliyor, sayfaları özetleyebiliyor, mail gönderme ya da navigasyon kontrolü gibi işlemler yapabiliyor.
Microsoft, Office Programlarına "AI Ajanı" Modu Ekleneceğini Duyurdu
Microsoft’un “Agent Mode” adını verdiği özellik, Excel ve Word’e doğrudan entegre edilerek kullanıcıların basit komutlarla karmaşık tablolar ve belgeler hazırlamasını sağlayacak. Sistem, OpenAI’nin en güncel akıl yürütme modellerini kullanacak. Copilot sohbet botuna entegre edilen Office Agent özelliğini ise Anthropic’in modelleriyle çalışacak ve kullanıcıların sohbet tabanlı komutlarla PowerPoint sunumları veya Word belgeleri hazırlamasına olanak tanıyacak.
Kodlama Performansıyla Dikkat Çeken Claude Sonnet 4.5 Tanıtıldı
Mira Murati’nin AI Girişimi İlk Ürününü Tanıttı: Tinker
Yapay Zeka, Biyogüvenlik Alanında Kritik Tehditler Yaratabilir
Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa
- Meta, Aralık ayından itibaren AI sohbetlerinizi kullanarak reklam ve içerik önerilerini kişiselleştirecek. Hassas konular dışındaki tüm etkileşimler algoritmada değerlendirilecek.
- TÜİK, Türkiye'de ilk kez Yapay Zeka İstatistikleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yapay zeka kullanan kişilerin oranı %19,2, yapay zeka kullanan girişimlerin oranı ise %7,5 oldu.
- ChatGPT ve Sora sayesinde yapay zeka alanında lider konumda yer alan OpenAI, 2025’in ilk yarısında gelirlerini yüzde 16 artırarak 4,3 milyar dolara çıkardı. Buna eş zamanlı olarak şirketin değerlemesi de 500 milyar dolara ulaştı.
- ABD ve Çin öncülüğünde devam eden yapay zeka patlaması, diğer ülkeleri de harekete geçirdi. İsviçre'den sonra Güney Kore de kendi kriterlerine göre şekillendireceği yerli bir yapay zeka geliştiriyor.
- Asus, yapay zekalı hepsi bir arada bilgisayarını piyasaya sürdü. Markanın ilk Copilot+ PC sertifikalı hepsi bir arada bilgisayarı olan Asus ExpertCenter P600 AiO, özellikle kurumsal kullanıcılara hitap ediyor.
- Vergi Denetim Kurulu tarafından devreye alınan yapay zekalı KURGAN sistemi devreye girdi. Türkiye çapındaki mükelleflerin tüm mal ve hizmetlerine ait alış ve satış işlemleri anlık olarak tarıyan KURGAN'ın henüz resmi bir inceleme ya da raporlama olmadan bazı firmalara ‘riskli mükellef’ bildirimi yapması piyasayı karıştırdı.
- Japon araştırmacılar, Wi-Fi sinyalleri ile gizli difüzyon modellerini birleştirerek bir odanın gerçek görüntülerini doğru şekilde çıkarmayı başardı.
- Araştırmacılar, yapay zeka ile çilekleri yaprakların arasından tespit edip silikon parmaklarla toplayan bir robot geliştirdi.
