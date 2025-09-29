OpenAI’ın dev veri merkezleri New York kadar elektrik harcayacak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör OpenAI, AI çip üreticisi Nvidia ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklık kapsamında toplamda 10 gigavat kapasiteye sahip dev AI veri merkezleri kuracağını duyurmuştu. Şirketin CEO’su Sam Altman, bu projelerin enerji tüketiminin New York şehrinin tamamının tüketimine eşdeğer olacağını açıkladı.

Nvidia’nın bu dev projeye 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağı belirtiliyor. Bu veri merkezleri sadece enerji tüketimi açısından değil, çevresel etkileri bakımından da ciddi tartışmalara yol açıyor. Mevcut projelere ek olarak Stargate kapsamında planlanan projeler de devreye girdiğinde enerji ihtiyacı toplamda 17 gigavata ulaşacak ve bu, geçen yılın yıkıcı sıcak hava dalgası sırasında San Diego’nun kullandığı enerjiye eşdeğer olacak.

Enerji tüketimi ülkelerle yarışıyor

Cornell Üniversitesi enerji sistemleri mühendisliği profesörü Fengqi You, “10 gigavat, İsviçre veya Portekiz’in tepe enerji talebinden daha fazla. 17 gigavat ise iki ülkeyi birlikte beslemeye eşdeğer” dedi.

OpenAI ve teknoloji devi Oracle, hali hazırda Teksas’ta yarım milyon evi besleyecek kapasitede dev bir Stargate veri merkezine sahip. Planlanan ek beş yeni proje, 500 milyar dolarlık Stargate’in bir parçası olarak toplam 7 gigavat enerji kullanacak.

Uzmanlar, AI ve genel olarak bilgi işlem sektörünün enerji tüketiminde neredeyse hayal edilemez bir artış yaşandığına dikkat çekiyor. Aktarılanlara göre 2030’a kadar bilgi işlem dünya enerjisinin yüzde 10-12’sini tüketebilir.

Tam Boyutta Gör BloombergNEF ABD veri merkezi güç talebinin 2035 yılına kadar iki katından fazla artarak 2024'teki yaklaşık 35 gigawatt seviyesinden 78 gigawatt seviyesine yükseleceğini öngörüyor.

Teknoloji devleri, karbon emisyon hedeflerinden çok uzak kaldıklarını itiraf ederken AI veri merkezlerinin donanımı soğutmak için yerel su kaynakları üzerinde de büyük baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Uzmanlar AI endüstrisinin uzun vadede nükleer enerjiye yönelmek zorunda kalabileceğini, bunun ise izin ve inşa süreçlerinin yıllar sürebileceğini söylüyor. Kısa vadede ise yenilenebilir enerji, doğal gaz ve belki eski tesislerin modernizasyonuna güvenmek zorunda kalacakları ifade ediliyor.

