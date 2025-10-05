Asus, yapay zekalı hepsi bir arada bilgisayarını piyasaya sürdü

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Asus, kompakt tasarıma sahip Ryzen AI 200 işlemcilerle güçlendirilen mini PC modelinin ardından Copilot+ PC sertifikalı hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı. ExpertCenter P600 AiO olarak adlandırılan yeni model, AMD’nin en yeni Ryzen AI 300 “Krackan Point” işlemcileriyle donatılmış ve isteğe bağlı dokunmatik ekranla geliyor.

Asus, Ryzen AI 200 işlemcili yeni mini bilgisayarını tanıttı 1 gün önce eklendi

Asus ExpertCenter P600 AIO özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Asus ExpertCenter P600 AiO, AMD’nin Ryzen AI 5 330 ve Ryzen AI 7 350 işlemcileriyle geliyor. Üst seviye Ryzen AI 7 350 işlemci, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı ve 50 TOPS'a kadar yapay zeka performansı sunabilen dahili NPU içeriyor. Sistem, 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve 2 TB'a kadar SSD depolama alanını destekliyor.

ExpertCenter P600 AiO, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantısını destekliyor. Yanda 1 adet USB 2.0 Type-A, 1 adet kulaklık girişi ve Kensington kilidi yer alırken, arkada 1 adet HDMI 2.1 çıkışı, 1 adet HDMI 1.4 girişi, 3 adet USB 3.2 Type-A Gen 1, 1 adet USB 3.2 Type-C, güç girişi ve LAN portu yer alıyor. Dahili stereo hoparlör de mevcut.

Asus, yapay zeka destekli ExpertMeet paketini masaüstüne entegre ederek çeşitli akıllı toplantı araçları sunuyor. Toplantıda konuşulanların gerçek zamanlı olarak yazıya dökülmesi, altyazı gösterilmesi ve otomatik toplantı özeti gibi faydalı araçlar yer alıyor. Ayrıca, kadraj ve aydınlatmayı otomatik olarak ayarlayan yapay zeka destekli kamera, görüşmeler sırasında daha net ses için yapay zeka gürültü engelleme özelliği bulunuyor.

Ekran, %93 ekran gövde oranına sahip; neredeyse çerçevesiz bir tasarım sunuyor. Asus, eğme, döndürme ve pivot ayarlarını destekleyen yüksekliği ayarlanabilir standın yanı sıra isteğe bağlı VESA montajı sunuyor. Ekran paneli 178 derece görüş açısına sahip ve TÜV sertifikalı düşük mavi ışık çıkışıyla gözü koruyor.

ExpertCenter P600 AiO, donanımı ve yazılımı koruyan bir güvenlik paketi olan Asus ExpertGuardian ile geliyor. Paket, 5 yıla kadar BIOS güncelleme desteği ve biyometrik oturum açma, isteğe bağlı TPM 2.0 çipi ve 1 yıllık McAfee+ Premium aboneliği içeriyor. Sistem ayrıca, yüz tanıma özelliğiyle kullanıcıların otomatik olarak giriş yapmasını ve uzaklaştıklarında bilgisayarın kilitlenmesini sağlayan Adaptive Lock özelliğini kullanıyor. Sistem, MIL-STD 810H dayanıklılık standartlarıyla da uyumlu.

Asus ExpertCenter P600 AiO, Windows 11 Pro veya Home işletim sistemiyle geliyor ve isteğe bağlı klavye, fare ve stand aksesuarları içeriyor. Masaüstü bilgisayarın fiyatı açıklanmadı.

Asus ExpertCenter P600 (PM670KA) özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 27 inç, FHD, 16:9, 300 nit, 60Hz, IPS

İşlemci: AMD RyzenAI 7 350 2.0GHz

İşletim sistemi: Windows 11 Pro / Home

Kamera: 5.0M 1080p: 5MP+IR kamera

Bellek: 8GB x 2/16GB/16GB x 2/32GB DDR5 (2 x SO-DIMM, 64GB'a kadar DDR5 5600MHz)

Bağlantı: WiFI 7, Bluetooth 5.4

Yandaki portlar: 1x USB 2.0 Type A, 1x mikrofon/kulaklık, 1x Kensington kilidi, 1x HDMI-in mod düğmesi

Arkadaki portlar: 1x HDMI 2.1 çıkışı, 1x HDMI 1.4 girişi, 3x USB3.2 Type A Gen1, 1x RJ45 LAN, 1x Güç girişi, 1x USB 3.2 Type C Gen 1

Ses: 5W x 2 yerleşik, 6015 stereo hoparlörler

Boyut ve ağırlık: 612.46 x 446.48 x 210 mm, 9 kg

Aksesuar: Klavye + fare (isteğe bağlı), yüksekliği ayarlanabilir stand (isteğe bağlı), VESA uyumlu (isteğe bağlı)​

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: