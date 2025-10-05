OxygenOS 16, Gemini yapay zeka entegrasyonuyla geliyor

Tam Boyutta Gör OnePlus akıllı telefonların küresel modelleri, şirketin OxygenOS adlı özel kullanıcı arayüzünü kullanıyor. Çin modelleri ise ColorOS kullanıyor. OnePlus'ın Android 16 tabanlı en son OxygenOS sürümünü yakında OnePlus 15 telefonla birlikte tanıtması bekleniyor. Kesin bir çıkış tarihi olmasa da şirket, OxygenOS 16'da yeni bir yapay zeka entegrasyonunun ipuçlarını verdi.

Mind Space, OnePlus 13s ile tanıtılan OxygenOS yapay zeka özelliği. Kullanıcıların not, makale ve ekran görüntülerini saklamalarına olanak tanıyor ve bir günlük tutma aracı olarak çalışıyor. OnePlus, Google Gemini’ın Mind Space ile entegre olacağını duyurdu. Tanıtım görseli, kullanıcıların Mind Space'te saklanan bilgileri kullanarak çeşitli eylemler gerçekleştirebileceklerini gösteriyor. Örneğin; Örneğin, kullanıcılar bir akşam yemeği planı için not aldıklarında sistem tarif önerecek, yakındaki restoranları arayacak veya kullanıcının uygulama değiştirmesine gerek bırakmadan rezervasyon yapmasına yardımcı olacak.

Tanıtım videosu ayrıntılı bilgi vermiyor ancak Gemini entegrasyonu muhtemelen Mind Space ile sınırlı kalmayacak. OnePlus’ın yapay zekayı fotoğraf yönetimi, arama özetleri ve Notlar uygulamasında akıllı öneriler gibi alanlarda kullanabileceğine dair ipuçları var. Amaç, OnePlus kullanıcılarının beklediği sade ve hızlı arayüzü korurken OxygenOS’i daha kullanışlı hale getirmek gibi görünüyor.

OxygenOS 16 ne zaman çıkacak?

Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi, bu ayın sonlarında Çin’de, Kasım’da küresel olarak piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 15 serisiyle birlikte tanıtılacak.

