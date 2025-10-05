Giriş
    OxygenOS 16, Gemini yapay zeka entegrasyonuyla geliyor

    OnePlus, bir sonraki büyük yazılım güncellemesi OxygenOS 16 ile gelecek yenilikleri göstermeye başladı. Yeni sürüm, yapay zeka odaklı olacak gibi görünüyor.     

    OxygenOS 16 OnePlus uygulamaları Gemini yapay zeka Tam Boyutta Gör
    OnePlus akıllı telefonların küresel modelleri, şirketin OxygenOS adlı özel kullanıcı arayüzünü kullanıyor. Çin modelleri ise ColorOS kullanıyor. OnePlus'ın Android 16 tabanlı en son OxygenOS sürümünü yakında OnePlus 15 telefonla birlikte tanıtması bekleniyor. Kesin bir çıkış tarihi olmasa da şirket, OxygenOS 16'da yeni bir yapay zeka entegrasyonunun ipuçlarını verdi.

    Mind Space, OnePlus 13s ile tanıtılan OxygenOS yapay zeka özelliği. Kullanıcıların not, makale ve ekran görüntülerini saklamalarına olanak tanıyor ve bir günlük tutma aracı olarak çalışıyor. OnePlus, Google Gemini’ın Mind Space ile entegre olacağını duyurdu. Tanıtım görseli, kullanıcıların Mind Space'te saklanan bilgileri kullanarak çeşitli eylemler gerçekleştirebileceklerini gösteriyor. Örneğin; Örneğin, kullanıcılar bir akşam yemeği planı için not aldıklarında sistem tarif önerecek, yakındaki restoranları arayacak veya kullanıcının uygulama değiştirmesine gerek bırakmadan rezervasyon yapmasına yardımcı olacak.

    Tanıtım videosu ayrıntılı bilgi vermiyor ancak Gemini entegrasyonu muhtemelen Mind Space ile sınırlı kalmayacak. OnePlus’ın yapay zekayı fotoğraf yönetimi, arama özetleri ve Notlar uygulamasında akıllı öneriler gibi alanlarda kullanabileceğine dair ipuçları var. Amaç, OnePlus kullanıcılarının beklediği sade ve hızlı arayüzü korurken OxygenOS’i daha kullanışlı hale getirmek gibi görünüyor.

    OxygenOS 16 ne zaman çıkacak?

    Android 16 tabanlı OxygenOS 16 güncellemesi, bu ayın sonlarında Çin’de, Kasım’da küresel olarak piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 15 serisiyle birlikte tanıtılacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 2 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

