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    OpenAI ChatGPT nedir? Google'ın devri bitiyor mu?

    Bu videomuzda daha önce Dall-E isimli yapay zekasını konuştuğumuz OpenAI'ın yeni chat botu OpenAI ChatGPT'nin ne olduğunu konuştuk, örnekler gösterdik ve gelecekte neler görebileceğimizi tartıştık.

    Yapay zeka sayesinde yıllardır filmlerde gördüğümüz geleceğin başlangıcını son günlerde OpenAI sayesinde görmeye başladık. Geçtiğimiz aylarda Dall-E isimli yapay zekayı konuşurken acaba sırada ne var ve ne zaman göreceğiz diye düşünüyorduk ve çok geçmeden sıradaki gelişme ortaya çıktı. Yine OpenAI'ın geliştirmiş olduğu yeni chat robotu ChatGPT geçtiğimiz günlerde insanların erişimine açıldı ve bir süredir insanlar bu yapay zekayı keşfediyor.

    Biz de bu videomuzda ChatGPT'nin ne olduğunu sizlere anlatmaya çalıştık ve ardından da örneklerini gösterdik. Elbette ChatGPT çok farklı sektörlerde fayda sağlayacaktır ancak bu yapay zekanın çıkmasıyla "yazılımcılar işsiz mi kalacak?" sorusu sosyal medyada konuşulmaya başladı. Hem bu sorunun cevabını hem Google'ın bu durumdan nasıl etkileneceğini hem de eğitim sektöründe nasıl bir değişikliğe yol açacağını da videomuzda konuştuk. Videomuzda konuk olarak bulunan Kıdemli Veri Analisti Ezgi Turalı'ya da tekrardan çok teşekkür ederiz. Kendisine sorunuz varsa Twitter ve LinkedIn hesabından ulaşabilirsiniz.

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