OpenAI, ChatGPT’yi WhatsApp’a getirdi

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka destekli sohbet deneyimi şimdi WhatsApp’a taşınıyor. OpenAI, Çarşamba günü itibarıyla ChatGPT'yi sabit hatlar üzerinden erişilebilir hale getirdi. 1-800-CHATGPT numarasını veya ABD dışında herhangi bir konumda olan kullanıcılar için 1-800-242-8478 numarasını mesajlaşma uygulamasına ekleyerek sohbete başlamak mümkün.

ChatGPT, WhatsApp'ta

OpenAI, ChatGPT’yi WhatsApp’a getirmenin amacının “yapay genel zekayı tüm insanlık için faydalı hale getirmek ve mümkün olduğunca erişilebilir kılmak” olduğunu söylüyor. İlk bakışta bu faydalı bir özellik gibi gelmese de internet erişiminin çok sınırlı olduğu bölgelerde WhatsApp üzerinden ChatGPT’ye erişmek oldukça önemli.

Tam Boyutta Gör OpenAI sohbet robotunu sadece Meta’nın mesajlaşma uygulamasına getirmekle de kalmıyor. Yine aynı numaradan -şimdilik sadece ABD’li kullanıcılar- sohbet robotuyla aylık toplam 15 dakikalık sesli görüşme de yapılabiliyor. Bunun için aslında WhatsApp’a da ihtiyaç yok, herhangi bir telefondan numarayı çevirmek yeterli.

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Telefon numarası OpenAI'nin Realtime API'si kullanılarak oluşturulurken, WhatsApp özelliği ise GPT-4o mini'nin WhatsApp API'si ile entegrasyonu sayesinde destekleniyor. OpenAI, bu özelliği yapay zekaya yeni başlayanlar için önemli bir basamak taşı olarak görüyor, çünkü hizmet web tabanlı muadiliyle karşılaştırıldığında ChatGPT'nin basitleştirilmiş bir versiyonunu temsil ediyor.

OpenAI, WhatsApp entegrasyonu için yeni özellikler üzerinde çalıştığını belirtiyor. Bu özellikler arasında görüntü analizi ve web arama da yer alacak, ancak bunların ne zaman kullanıma sunulacağı henüz net değil. Bu arada şimdilik mesajlaşma tarafında da günlük bir sınır var ve bu limite yaklaşıldığında kullanıcılar bildiriliyor.

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