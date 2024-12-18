İngiltere, yapay zeka modellerinin eğitim verilerini inceleyecek

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Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık, yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanılan telif hakkı kapsamındaki içeriklerin regülasyonu üzerine önemli bir adım attı. Hükümet, yapay zeka geliştiricileri ile yaratıcı endüstriler arasında fikri mülkiyetin nasıl elde edildiği ve kullanıldığına dair netlik sağlamak amacıyla kapsamlı bir istişare süreci başlattı.

Yapay zekanın telif sorunu ele alınacak

Yapay zeka modelleri, metin, görüntü ve diğer içeriklerden oluşan devasa veri setleriyle eğitiliyor. Ancak bu süreçte, bazı sanatçılar ve yayıncılar, içeriklerinin rızaları olmadan bu şekilde kullanılmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Google ve OpenAI gibi büyük teknoloji firmalarının içeriklerini izinsiz olarak topladığını iddia eden bu gruplar, haklarının korunmasını talep ediyor.

Bu alandaki gerilim, özellikle geçtiğimiz yıl The New York Times’ın Microsoft ve OpenAI’ye karşı açtığı davayla gündeme geldi. Gazete, yapay zeka modellerinin eğitimi sırasında telif haklarının ihlal edildiğini ve fikri mülkiyetin kötüye kullanıldığını öne sürdü. OpenAI ise bu suçlamaları reddederek, açık web verilerinin kullanılmasının “adil kullanım” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu ve hak sahiplerine içeriklerini sistemlerinden çıkarmak için bir “opt-out” seçeneği sunduklarını belirtti.

Tam Boyutta Gör Benzer şekilde, Getty Images, Stability AI adlı bir yapay zeka firmasını, izinsiz şekilde milyonlarca görselini kullanarak Stable Diffusion modelini eğitmekle suçladı. Stability AI ise yasal savunmasında, modelin eğitim sürecinin Birleşik Krallık dışında gerçekleştiğini vurguladı.

Birleşik Krallık hükümeti, istişare sürecinde şu önerileri değerlendirecek:

Telif hakkı istisnası : Ticari amaçla yapay zeka eğitimi için telif hakkı yasasına istisna getirilmesi; ancak hak sahiplerine içeriklerinin kullanımını kontrol etme yetkisi tanınması.

: Ticari amaçla yapay zeka eğitimi için telif hakkı yasasına istisna getirilmesi; ancak hak sahiplerine içeriklerinin kullanımını kontrol etme yetkisi tanınması. Lisanslama ve ücretlendirme : Yaratıcı içerik sahiplerinin, eserlerinin YZ modelleri tarafından kullanılabilmesi için lisanslama ve ödeme mekanizmalarına erişebilmesi.

: Yaratıcı içerik sahiplerinin, eserlerinin YZ modelleri tarafından kullanılabilmesi için lisanslama ve ödeme mekanizmalarına erişebilmesi. Şeffaflık gereklilikleri: Yapay zeka geliştiricilerinin, modellerini eğitmek için kullanılan veri setleri hakkında daha fazla bilgi paylaşması ve içerik sahiplerine bu süreçle ilgili açıklık sunması.

Bu şeffaflık önerisi, teknoloji firmaları için tartışmalı olabilir. Şirketler, ticari rekabet nedeniyle algoritmalarını eğitmek için kullandıkları veriler hakkında bilgi vermekten olabildiğince kaçınıyor. Bu arada ABD’de, Amazon, Microsoft ve Google gibi devlerin güçlü lobicilik faaliyetleri nedeniyle yapay zeka üzerine düzenlemeler yapılması çetrefilli bir hal alıyor. Ancak Birleşik Krallık, 2018 tarihli Veri Koruma Yasası ile bu alanda sağlam bir zemin oluşturmayı başarmıştı.

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Yapay zeka modelleri hızla gelişirken, bu sistemler artık yalnızca metinle sınırlı kalmıyor. Görüntü ve video üretimi gibi “çok modlu” yetenekler kazanıyor. Geçtiğimiz hafta OpenAI, yeni video üretim modeli Sora’yı uluslararası düzeyde kullanıma sundu. Kullanıcılar, metin girdileriyle yüksek çözünürlüklü video klipler oluşturabiliyor. Çok modluluğun gelişiyle telif hakkı ihlali sorunu da daha dikkat çekici hale geliyor.

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