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    Galaxy S25 serisi ile Google Gemini çoklu uygulama desteği aldı: İşte detaylar

    Google Gemini, firmanın Pixel telefonlarında yer alsa da Android cihazlarda kısıtlı kullanıma sahipti. Ancak Galaxy S25 serisi ile Gemini, tek bir istemle birden fazla uygulamada artık çalışabilir.
    Galaxy S25 serisi ile Google Gemini zincirlerini kırıyor Tam Boyutta Gör
    Google’ın yapay zekası Google Gemini, firmanın Pixel telefonlarında yer alsa da Android cihazlarda çok geniş bir kullanım sunmakta zorlanıyordu. Ancak bugün tanıtılan Galaxy S25 serisi ile birlikte Gemini, adeta zincirlerini kırıyor. Sunumda gösterilenlere göre Gemini, artık tek bir etkileşimle birden fazla uygulamadaki görevleri yerine getirebiliyor.

    Bu heyecan verici yenilik, Samsung’un Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 lansmanıyla birlikte duyuruldu. Söz konusu cihazlar, Gemini’yi varsayılan asistan olarak sunan ilk Samsung telefonları oldu. Samsung, Galaxy S25 serisi ile birlikte Bixby’yi arka planda bırakıyor. Artık güç tuşuna uzun süre basıldığında varsayılan olarak Gemini açılıyor. Ancak Bixby, hâlâ önceden yüklenmiş bir uygulama olarak kullanılabilir durumda.

    Gemini ile çoklu görev dönemi

    Gemini’nin yeni çoklu uygulama desteği aslında yapay zekanın telefonlarda var olmasının ana nedeni: deneyimi kolaylaştırmak. Örneğin, Gemini’den köpek dostu bir İtalyan restoranı bulmasını, ardından bu bilgiyi arkadaşınıza göndermesini ve aynı anda bir takvime eklemesini isteyebilirsiniz. Tüm bu işlemler, tek bir komutla gerçekleştirilebiliyor.

    Yeni güncelleme, Gemini’nin mevcut uygulama uzantılarının üzerine inşa edildi. Bu özellikler, Google uygulamaları ve WhatsApp, Spotify gibi sınırlı sayıdaki üçüncü taraf uygulamaları kapsıyordu. Şimdi ise Galaxy S25 kullanıcıları için Samsung Takvim, Notlar, Saat gibi yerleşik Samsung uygulamaları da bu listeye eklendi.

    Asistanın ses tabanlı konuşma modu Gemini Live da elden geçiriliyor. Şimdilik Galaxy S25, S24 ve Pixel 9 serisi cihazlarla sınırlı olan bu özellik, kullanıcıların görüntü, dosya ve YouTube videolarını Gemini sohbet arayüzüne gönderip geri bildirim ve bilgi almasına olanak tanıyor. Google ayrıca, Android cihazlara ekran paylaşımı ve canlı video akışı gibi Project Astra özelliklerini getireceğini de açıkladı.

    Google’ın yapay zeka destekli arama özelliği Circle to Search da yenilendi. Artık telefon numaraları, e-posta adresleri ve URL’leri otomatik tanıyabilen bu özellik, görsel arama sonuçlarında daha fazla türü destekliyor. Bir mekan, sanat eseri ya da nesne fotoğrafı üzerine yapılan aramalar, artık daha geniş bir yapay zeka genel bakışı sunabiliyor.

    Kaynakça https://blog.google/products/gemini/new-gemini-app-updates-android/ https://www.theverge.com/2025/1/22/24349319/google-gemini-multiple-app-extensions-ai-samsung-bixby-circle-to-search
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