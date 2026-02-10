OpenAI’nin Jony Ive tasarımlı yapay zeka cihazı 2027’ye ertelendi

Tam Boyutta Gör OpenAI’nin Jony Ive tarafından tasarlanan ilk yapay zeka donanımı, planlanan takvimin gerisine düştü ve 2027 yılına ertelendi. Şirketin mahkemeye sunduğu yeni belgelere göre, ChatGPT destekli cihazın müşterilere sevkiyatının Şubat 2027'den önce gerçekleşmesi beklenmiyor. Daha önce hedeflenen tarih 2026’nın sonuydu. Ertelemenin arkasında ise OpenAI’nin satın aldığı io adlı girişim sonrası başlayan marka ihlali davası bulunuyor.

Kurumsal sistemler, yapay zeka tehditlerine karşı hazır değil 5 gün önce eklendi

OpenAI’nin ilk yapay zeka donanımı neden 2027’ye kaldı?

Söz konusu dava, geçen yıl ses cihazları üzerine çalışan iyO adlı girişim tarafından açıldı. Apple’ın eski baş tasarımcısı Jony Ive tarafından kurulan io’nun OpenAI tarafından satın alınmasının ardından iyO, marka ihlali iddiasıyla şirketi mahkemeye taşıdı. Mahkeme kayıtlarında yer alan ifadelere göre OpenAI, bu süreçte ürün adlandırma politikasını yeniden değerlendirdi ve yapay zeka destekli donanım ürünlerinin adlandırılması, reklamı ya da satışı kapsamında io, IYO veya benzeri isimleri kullanmamaya karar verdi.

Tam Boyutta Gör Belgelerde dikkat çeken bir diğer unsur ise OpenAI’nin henüz ilk donanım cihazı için herhangi bir ambalaj ya da pazarlama materyali hazırlamamış olması. Bu durum, ürünün sadece hukuki değil, operasyonel açıdan da erken bir aşamada bulunduğunu gösteriyor.

OpenAI’nin üzerinde çalıştığı bu ilk yapay zeka tüketici ürünü hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Şirketin daha önceki başvurularında üçüncü temel cihaz olarak tanımlanan ürünün, MacBook Pro ve iPhone gibi günlük teknoloji ekosisteminin yanında konumlanacağı ifade ediliyor. Bu tanım, cihazın bir bilgisayar ya da telefonun yerini almak yerine onları tamamlayıcı bir rol üstleneceğine işaret ediyor. Ayrıca davayla ilgili önceki belgeler ise ürünün kulak içi ya da klasik bir giyilebilir cihaz olmayacağını da ortaya koymuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

OpenAI’nin Jony Ive tasarımlı yapay zeka cihazı 2027’ye ertelendi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: