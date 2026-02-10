OpenAI’nin Jony Ive tasarımlı yapay zeka cihazı 2027’ye ertelendi

OpenAI’nin ilk yapay zeka donanımı neden 2027’ye kaldı?
Söz konusu dava, geçen yıl ses cihazları üzerine çalışan iyO adlı girişim tarafından açıldı. Apple’ın eski baş tasarımcısı Jony Ive tarafından kurulan io’nun OpenAI tarafından satın alınmasının ardından iyO, marka ihlali iddiasıyla şirketi mahkemeye taşıdı. Mahkeme kayıtlarında yer alan ifadelere göre OpenAI, bu süreçte ürün adlandırma politikasını yeniden değerlendirdi ve yapay zeka destekli donanım ürünlerinin adlandırılması, reklamı ya da satışı kapsamında io, IYO veya benzeri isimleri kullanmamaya karar verdi.
OpenAI'nin üzerinde çalıştığı bu ilk yapay zeka tüketici ürünü hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Şirketin daha önceki başvurularında üçüncü temel cihaz olarak tanımlanan ürünün, MacBook Pro ve iPhone gibi günlük teknoloji ekosisteminin yanında konumlanacağı ifade ediliyor. Bu tanım, cihazın bir bilgisayar ya da telefonun yerini almak yerine onları tamamlayıcı bir rol üstleneceğine işaret ediyor. Ayrıca davayla ilgili önceki belgeler ise ürünün kulak içi ya da klasik bir giyilebilir cihaz olmayacağını da ortaya koymuştu.