    OpenAI’nin Jony Ive tasarımlı yapay zeka cihazı 2027’ye ertelendi

    OpenAI’nin Jony Ive imzalı ilk yapay zeka donanımı, hukuki süreçler nedeniyle 2027’ye ertelendi. Mahkeme belgeleri ise ürün stratejisindeki değişimi ortaya çıkardı. İşte detaylar:

    OpenAI’nin Jony Ive tasarımlı yapay zeka cihazı 2027’ye ertelendi Tam Boyutta Gör
    OpenAI’nin Jony Ive tarafından tasarlanan ilk yapay zeka donanımı, planlanan takvimin gerisine düştü ve 2027 yılına ertelendi. Şirketin mahkemeye sunduğu yeni belgelere göre, ChatGPT destekli cihazın müşterilere sevkiyatının Şubat 2027'den önce gerçekleşmesi beklenmiyor. Daha önce hedeflenen tarih 2026’nın sonuydu. Ertelemenin arkasında ise OpenAI’nin satın aldığı io adlı girişim sonrası başlayan marka ihlali davası bulunuyor.

    OpenAI’nin ilk yapay zeka donanımı neden 2027’ye kaldı?

    Söz konusu dava, geçen yıl ses cihazları üzerine çalışan iyO adlı girişim tarafından açıldı. Apple’ın eski baş tasarımcısı Jony Ive tarafından kurulan io’nun OpenAI tarafından satın alınmasının ardından iyO, marka ihlali iddiasıyla şirketi mahkemeye taşıdı. Mahkeme kayıtlarında yer alan ifadelere göre OpenAI, bu süreçte ürün adlandırma politikasını yeniden değerlendirdi ve yapay zeka destekli donanım ürünlerinin adlandırılması, reklamı ya da satışı kapsamında io, IYO veya benzeri isimleri kullanmamaya karar verdi.

    OpenAI’nin Jony Ive tasarımlı yapay zeka cihazı 2027’ye ertelendi Tam Boyutta Gör
    Belgelerde dikkat çeken bir diğer unsur ise OpenAI’nin henüz ilk donanım cihazı için herhangi bir ambalaj ya da pazarlama materyali hazırlamamış olması. Bu durum, ürünün sadece hukuki değil, operasyonel açıdan da erken bir aşamada bulunduğunu gösteriyor.

    OpenAI’nin üzerinde çalıştığı bu ilk yapay zeka tüketici ürünü hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Şirketin daha önceki başvurularında üçüncü temel cihaz olarak tanımlanan ürünün, MacBook Pro ve iPhone gibi günlük teknoloji ekosisteminin yanında konumlanacağı ifade ediliyor. Bu tanım, cihazın bir bilgisayar ya da telefonun yerini almak yerine onları tamamlayıcı bir rol üstleneceğine işaret ediyor. Ayrıca davayla ilgili önceki belgeler ise ürünün kulak içi ya da klasik bir giyilebilir cihaz olmayacağını da ortaya koymuştu.

