OpenAI’ın video üreten yapay zekası Sora, kullanıma açıldı: Her şey değişecek!

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Tam Boyutta Gör Yapay zekanın lider şirketi OpenAI, bu yılın şubat ayında Sora adındaki yapay zekasını tanıttığında çok ses getirmiş ve büyük merak uyandırmıştı. Ancak aradan geçen aylar içerisinde firma, Sora’yı kullanıma açmamış ve soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu. Şimdi ise Sora, kendi ayrı web sitesiyle birlikte kullanıma açıldı. OpenAI, yaptığı açıklamada geçirilen süre zarfında Sora’nın büyük bir gelişim kaydettiğini söyledi.

Her şey değişecek

Detaylara girmeden önce Sora, mevcut haliyle bile çok büyük etkilere yapacak potansiyele sahip. Hem OpenAI hem de Sora’yı kullananlar tarafından paylaşılan örnekler sinema kalitesinde videoların artık yapay zeka tarafından üretilebileceğini gözler önüne seriyor. Sora, muazzam bir gerçekçilik ile bir ana haber bülteni gibi görünen videolar veya bir güvenlik kamerası görüntüsü üretebiliyor. Bu örnekleri özellikle söylüyorum; zira, bu alandaki gerçekçilik sahte videoların üretilip hızlıca yayılabileceği anlamına da geliyor. Sora, mevcut haliyle yapay zekanın üretken ellerde harika şeyler ortaya koyabilirken “kötü” niyetli kişilerin ellerinde ise yüksek seviyede dezenformasyona zemin hazırlayabilir.

Detaylara ve örnek videolara geçmeden önce Sora hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için aşağıdaki içeriğimizi mutlaka ziyaret edin.

OpenAI Sora nedir? İşte akılalmaz örnekler, detaylar ve endişeler 9 ay önce eklendi

Sora’da neler değişti?

OpenAI, yaptığı canlı yayınla birlikte artık video oluşturma modeli Sora’nın araştırma ön izlemesinden çıktığını ve “sora.com” üzerinde kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Şubat ayında ön izlemesi paylaşılan Sora modeli, yapay zeka ile gerçekçi videolar oluşturma potansiyelini gösterdi. Şimdi ise bu modelin geliştirilmiş bir versiyonu olan Sora Turbo kullanıma sunuldu. Yeni sürüm, daha hızlı çalışması ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar artık sora.com üzerinden, metin girdileriyle 1080p çözünürlükte ve 20 saniyeye kadar videolar üretebiliyor.

Sora, ChatGPT Plus kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor. Bu plan, 480p çözünürlükte ayda 50 video üretme hakkı sağlıyor. Daha fazla özellik ve yüksek çözünürlük isteyenler için ChatGPT Pro plan, 10 kat daha fazla kullanım hakkı ve 720p üzeri çözünürlük gibi avantajlar sunuyor. Özel fiyatlandırma seçeneklerinin ise gelecek yılın başında devreye girmesi planlanıyor.

Sora, içerik oluşturmayı kolaylaştıran yeni bir arayüz ile de birlikte geliyor. Her kare için kullanıcıların detaylı girdiler belirlemesine olanak tanıyan Storyboard aracı, öne çıkan ve yeni oluşturulan içeriklerden ilham almak isteyenler için sürekli güncellenen bir akış ve videoları geniş ekran, dikey veya kare formatta üretmek için format seçenekleri kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca, kullanıcıların kendi medya dosyalarını entegre ederek içeriklerini genişletme veya tamamen yeni içerikler oluşturma imkânı da sunuluyor.

Güvenlik konusu

Sora’nın geliştirilmesi sırasında güvenlik ve etik kullanım başlıca üzerinde durulan konulardan oldu. Zaten Sora’nın piyasaya sürülmesinin bu kadar uzama nedenlerinden biri de bu. Tüm Sora tarafından üretilen videolarda, içeriğin kaynağını şeffaf bir şekilde doğrulayan C2PA meta verileri bulunuyor. Ayrıca, varsayılan olarak görünür filigranlar ve içerik doğrulama araçları gibi ek güvenlik önlemleri uygulanıyor.

Özellikle zararlı içeriklerin, örneğin çocuk istismar materyalleri veya cinsel içerikli deepfake'lerin engellenmesine odaklanılmış durumda. İnsan görsellerinin kullanımına dair sınırlamalar ise bu güvenlik tedbirlerinin bir parçası olarak kademeli bir şekilde genişletilecek.

Sora’yı nasıl kullanırım?

Sora, bugün itibariyle ABD ve Türkiye dahil birçok ülkede ChatGPT aboneleri için mevcut ve aktif durumda. Ancak “sora.com’da” ciddi bir yoğunluğun bulunduğunu belirtelim. Bu arada Sora, başlangıçta Avrupa'da mevcut olmayacak. Ayrıca şu anda ChatGPT Ücretsiz sürüm, Enterprise ve Edu hesapları Sora'ya erişemiyor.

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