NFT pazaryeri OpenSea’de verileri sızıntısı

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NFT platformu OpenSea, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir blog yazısında kullanıcı e-postalarının sızdırıldığını açıkladı. OpenSea, verileri sızdıran kişinin şirketin, e-posta partneri customer.io’nun çalışanlarından biri olduğunu, bu konuda customer.io ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

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OpenSea'de veri ihlali

NFT pazar yeri OpenSea, şirketin posta listesine abone olan müşterilerin kişisel tanımlayıcı bilgilerini (PII) etkileyen bir veri ihlali bildirdi. Şirket sızdırılan verilerin yalnızca e-postalardan ibaret olduğunu vurguladı.

Bu tip sızıntıların sıklıkla yaşanması, e-posta bülteni yönetim platformları ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımlarının kripto firmaları için zayıf nokta olduğunu gösteriyor. Son olarak Mart ayında, Customer.io’ya benzer bir platform olan Hubspot, saldırıya uğramıştı.

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