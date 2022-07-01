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    NFT pazaryeri OpenSea’de verileri sızıntısı

    NFT dünyasının en popüler pazaryeri Opensea'de veri sızıntısı yaşandı. Müşterilerin e-posta bilgileri sızdırıldı.                                                    
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    OpenSea’de verileri sızıntısı
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    NFT platformu OpenSea, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir blog yazısında kullanıcı e-postalarının sızdırıldığını açıkladı. OpenSea, verileri sızdıran kişinin şirketin, e-posta partneri customer.io’nun çalışanlarından biri olduğunu, bu konuda customer.io ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

    OpenSea'de veri ihlali

    NFT pazar yeri OpenSea, şirketin posta listesine abone olan müşterilerin kişisel tanımlayıcı bilgilerini (PII) etkileyen bir veri ihlali bildirdi. Şirket sızdırılan verilerin yalnızca e-postalardan ibaret olduğunu vurguladı.

    Bu tip sızıntıların sıklıkla yaşanması, e-posta bülteni yönetim platformları ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımlarının kripto firmaları için zayıf nokta olduğunu gösteriyor. Son olarak Mart ayında, Customer.io’ya benzer bir platform olan Hubspot, saldırıya uğramıştı.

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