Bitcoin fiyatı 19 bin dolar altına indi, SEC yine ETF başvurusunu reddetti

Tam Boyutta Gör

Özellikle bu yıl kripto para piyasasında büyük bir çöküş yaşanıyor. LUNA ve UST gibi piyasanın kendi içerisinde yaşanan çekişmelerin yanında otoritelerin yavaş yavaş cephe almaya başlaması yatırımcıları perişan etti.

Bitcoin fiyatı düşüşte

Grayscale tarafından yapılan Bitcoin spot ETF başvurusunun SEC tarafından reddedilmesi haftanın önemli olayıydı. Kararı art niyetli bulan Grayscale komisyonu dava ediyor. Diğer taraftan FED başkanı Powell’ın enflasyona yönelik şahin tutumunu her hafta dile getirmesi satışlara yol açıyor.

Yine kripto para dünyasına siber saldırı 6 gün önce eklendi

Bir dönem 2 trilyon dolar üzerine çıkan kripto para piyasası bugün 800 milyar dolar civarında geziniyor. Bitcoin fiyatının 19 bin dolar altına sarkması haliyle altcoin piyasasını da kötü etkiliyor.

Diğer taraftan düşen fiyatlar madencilerin zarara girmesine neden oluyor. Madenciler ellerinde bulunan Bitcoin varlıklarını satmaya başladı. Ayrıca boşa çıkan madencilik kartları da piyasaya boca ediliyor. Yani uzun bir süre sıkıntı devam edecek gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.