Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatı 19 bin dolar altına indi, SEC yine ETF başvurusunu reddetti

    Grayscale tarafından yapılan Bitcoin spot ETF başvurusunun SEC tarafından reddedilmesi ile birlikte Bitcoin fiyatında düşüş derinleşti ve 19 bin dolar altına indi. 
    Oy Ver

    Bitcoin
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle bu yıl kripto para piyasasında büyük bir çöküş yaşanıyor. LUNA ve UST gibi piyasanın kendi içerisinde yaşanan çekişmelerin yanında otoritelerin yavaş yavaş cephe almaya başlaması yatırımcıları perişan etti.

    Bitcoin fiyatı düşüşte

    Grayscale tarafından yapılan Bitcoin spot ETF başvurusunun SEC tarafından reddedilmesi haftanın önemli olayıydı. Kararı art niyetli bulan Grayscale komisyonu dava ediyor. Diğer taraftan FED başkanı Powell’ın enflasyona yönelik şahin tutumunu her hafta dile getirmesi satışlara yol açıyor.

    Bir dönem 2 trilyon dolar üzerine çıkan kripto para piyasası bugün 800 milyar dolar civarında geziniyor. Bitcoin fiyatının 19 bin dolar altına sarkması haliyle altcoin piyasasını da kötü etkiliyor.

    Diğer taraftan düşen fiyatlar madencilerin zarara girmesine neden oluyor. Madenciler ellerinde bulunan Bitcoin varlıklarını satmaya başladı. Ayrıca boşa çıkan madencilik kartları da piyasaya boca ediliyor. Yani uzun bir süre sıkıntı devam edecek gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Örtüsü kaldırıldı: Yeni Peugeot 408

    Profil resmi
    _Dominic_Toretto_ 23 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M4 Pro
    POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Apple Macbook Air 13 in&#231;
    Apple Macbook Air 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız