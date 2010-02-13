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Opera Mini 50 milyon aktif kullanıcıya sahip

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,7b
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25
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Opera Mini 50 milyon aktif kullanıcıya sahip
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Pazar payları açısından Internet Explorer ve Firefox gibi güçlü rakiplerinin gerisinde kalan Opera, mobil pazarda ise bu durumun tam tersi bir performans çiziyor. Akıllı telefon pazarındaki gelişmelere bağlı olarak mobil pazardaki kullanım yaygınlığı hızlı bir şekilde artış gösteren Opera Mini'nin Ocak ayında 50 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaştığı açıklandı.

40 milyon barajını sadece üç ay önce geçen Opera'nın kısa süre içerisinde bu kadar hızlı yükselmesinin en büyük nedeni olarak, hemen her lokasyonda kullanım yaygınlığını arttırması gösteriyor. Mobil cihazlar için Opera Mini 4.2 ve Opera Mini 5 beta 2 sürümü kullanımda olan internet tarayıcısının iPhone sürümünün de önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor.


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spaydix 9 yıl
opera hem mini de hem de desktop da kral
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Fetih 9 yıl
Ben telefonumda bolt browseri kullanıyorum.Operadan daha iyi bana göre...Ekrana daha iyi uyum sağlıyor.
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MissedCall 9 yıl
50 milyon kişiden 1 tanesi de benim ve Opera dalında kesinlikle en iyisi.
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z123456 9 yıl
bilgisayarda Firefox ve Chrome
Cepte ise Opera Mini Advanced 4.1 kullanıyorum..Cepler için süper gerçekten...
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Scorpion_tr 9 yıl
Chrome kullanıyorum, çok hızlı bir tarayıcı, gün geçtikçe millet chrome‘a geçiyo. Bende chrome‘un reklamını yapıyorum, Yakında lider olacak... :)
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ssbrc 9 yıl
3 senedir falan kullanıyorum opera miniyi telefonumda hiç bir sorun görmedim.çok kullanışlı bir program hala tanışmayan varsa tavsiye ederim
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bethere4you 9 yıl
wallaha speedman ı tebrık edeyom böyle güsel rekabete teşvik eden herkesi çok sefiyom walla bende mesala 4 tarayıcıyı birden kullanıyom eskiden olsa peee hantal explorer ı hala geliştirmeslerdi
sonuna kadar rekabetttt olsun diyommm....
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OziiX 9 yıl
Bide normal pc için olan Opera'yı anlayabilseler nasıl bir tarayıcı olduğunu. Firefox, Chrome vs. denedim ama Opera herbirinden çok daha iyi. Hele Opera 10.50 Beta ile çok daha iyi olmuş.


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KRALL 9 yıl
speedman cevren baya genişmiş dostum senden ona ondan ona derken 50 milyonu aştırmışsın ::)))
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thorismund 9 yıl
Rakipsiz düşüncene katılıyorum...Zaten operanın o kadar tanıtımı yok reklamı zaten kullanıcılar yapıyor, ben de sürekli arkadaşlarıma öneriyorum hem mobil hem pc anlamında...
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speedman 9 yıl
doğrudur.geçen sene (2009 da) sınıftan neredeyse 20-25 kişi benim sayemde bu programla tanıştılar.bu senede dersanede telefonu destekleyen 10-15 kişiye daha opera miniyi tanıttım.kullanışlı bi program zaten.
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treabacks 9 yıl
Kullanımı en rahat tarayıcı bence. Explorer zaten kullanılmayacak kadar kötü. Bence şu anda rakipsiz.
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