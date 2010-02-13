Opera Mini 50 milyon aktif kullanıcıya sahip

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Pazar payları açısından Internet Explorer ve Firefox gibi güçlü rakiplerinin gerisinde kalan Opera, mobil pazarda ise bu durumun tam tersi bir performans çiziyor. Akıllı telefon pazarındaki gelişmelere bağlı olarak mobil pazardaki kullanım yaygınlığı hızlı bir şekilde artış gösteren Opera Mini'nin Ocak ayında 50 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaştığı açıklandı.

40 milyon barajını sadece üç ay önce geçen Opera'nın kısa süre içerisinde bu kadar hızlı yükselmesinin en büyük nedeni olarak, hemen her lokasyonda kullanım yaygınlığını arttırması gösteriyor. Mobil cihazlar için Opera Mini 4.2 ve Opera Mini 5 beta 2 sürümü kullanımda olan internet tarayıcısının iPhone sürümünün de önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor.