Oppo A94 tanıtıldı: 6.43 inç ekran, 48 MP kamera, 30W hızlı şarj

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Çinli teknoloji devi Oppo, yeni bir orta sınıf akıllı telefon tanıttı. A94 olarak adlandırılan model MediaTek Helio P95 işlemciye sahip. Ayrıca 8 GB LPDDR4x RAM, 128 GB depolama alanı ve microSD hafıza kartı yuvası ile geliyor.

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Cihazda Full HD+ çözünürlük (2400 × 1080 piksel) ve 60 Hz tazeleme oranı sunan 6.43 inç AMOLED ekran var. Siyah ve Mor renk seçenekleriyle karşımıza çıkan Oppo A94, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve 32 megapiksel selfie kamerasıyla donatıldı.

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Dörtlü arka kamera sistemi

Akıllı telefonun arka panelinde bizi dikdörtgen kamera ünitesi karşılıyor. Modülde 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel geniş açılı lens (119 derece görüş açısı), 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü mevcut.

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Oppo'nun yeni akıllı telefonu ihtiyaç duyduğu enerjiyi 30W hızlı şarj destekli 4.310 mAh'lik bataryasından alıyor. Cihazın kutudan Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 yüklü şekilde çıktığını da ekleyelim. Oppo A94'ün fiyat etiketi 300 dolar.

https://www.gizmochina.com/2021/03/06/oppo-a94-for-299-brings-6-43-inch-display-helio-p95-48mp-quad-cameras-and-30w-fast-charging/

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