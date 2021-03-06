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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 5a ve yeni Pixel Buds için geri sayım başladı

    Google, 2021'in ikici yarısı sona ermeden tüketicilere iki yeni cihaz sunmaya hazırlanıyor. Şirketin Google Pixel 5a ve yeni Pixel Buds kablosuz kulaklığını ne zaman tanıtmayı planladığı belli oldu.
    06 Mart 2021, 19:00 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 5a ve yeni Pixel Buds için geri sayım başladı
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    Google bu yılın ikinci çeyreği sona ermeden önce iki yeni cihaz çıkarmayı planlıyor. Teknoloji analisti Jon Prosser'a göre arama devi Nisan ortasında yeni nesil Pixel Buds kablosuz kulaklığını tanıtacak.

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    Prosser yeni kablosuz kulaklık hakkında çok fazla detay vermedi. Ancak tüketicilerin beklentisi Pixel Buds (2020)'de yer almayan aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip olması. Bakalım arama devi böyle bir sürpriz yapacak mı?

    Yeni Pixel telefon için hedef Haziran

    Prosser ayrıca Google'ın 11 Haziran'da yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlandığından bahsetti. Ancak hangi cihaz olduğundan emin olmadığını söyledi. Şirketin bir sonraki akıllı telefonu muhtemelen orta sınıf Pixel 5a olacak.

    Google'ın yeni Pixel telefonunu tanıtmak için neden Haziran ayını seçtiği belli değil. Ancak bunun salgınla bir ilgisi olabilir. Bir başka olasılık da şirketin I/O geliştirici konferansını sadece yazılım odaklı tutmak istemesi. En son sızıntılar, Pixel 5a'nın 4a 5G'ye çok benzeyeceğini ortaya koymuştu.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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