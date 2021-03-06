Google Pixel 5a ve yeni Pixel Buds için geri sayım başladı

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Google bu yılın ikinci çeyreği sona ermeden önce iki yeni cihaz çıkarmayı planlıyor. Teknoloji analisti Jon Prosser'a göre arama devi Nisan ortasında yeni nesil Pixel Buds kablosuz kulaklığını tanıtacak.

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Prosser yeni kablosuz kulaklık hakkında çok fazla detay vermedi. Ancak tüketicilerin beklentisi Pixel Buds (2020)'de yer almayan aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip olması. Bakalım arama devi böyle bir sürpriz yapacak mı?

Yeni Pixel telefon için hedef Haziran

Prosser ayrıca Google'ın 11 Haziran'da yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlandığından bahsetti. Ancak hangi cihaz olduğundan emin olmadığını söyledi. Şirketin bir sonraki akıllı telefonu muhtemelen orta sınıf Pixel 5a olacak.

Google'ın yeni Pixel telefonunu tanıtmak için neden Haziran ayını seçtiği belli değil. Ancak bunun salgınla bir ilgisi olabilir. Bir başka olasılık da şirketin I/O geliştirici konferansını sadece yazılım odaklı tutmak istemesi. En son sızıntılar, Pixel 5a'nın 4a 5G'ye çok benzeyeceğini ortaya koymuştu.

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