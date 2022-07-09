Oppo A97 5G'nin renk seçenekleri ortaya çıktı

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OPPO, yeni bir A serisi akıllı telefonun lansmanı için hazırlanıyor. Şirket, China Telecom'un internet sitesinde görülen OPPO A97 5G'yi yakında piyasaya sürecek. Cihazın kesin çıkış tarihi henüz bilinmesede renk seçeneklerinin görüntülendiği resimler ortaya çıktı.

OPPO A97 5G'nin teknik özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

OPPO A97 5G pembe, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek

Oppo A97 5G, daha önce sızdırılan mavi rengin yanı sıra siyah ve pembe renk seçenekleriyle de gelecek. Her üç versiyon da buzlu bir arka kaplamaya sahip. Sağ tarafta, parmak izi tarayıcı olarak da kullanılabilen bir güç düğmesi bulunmakta. Altta ise USB-C bağlantı noktasının ve hoparlörün yanında bir kulaklık girişi mevcut. Çıkan söylentilere göre yaklaşık 350 dolar fiyat etiketine sahip telefon, 8 ve 12GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

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