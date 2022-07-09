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    Oppo A97 5G'nin renk seçenekleri ortaya çıktı

    İki farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürülecek OPPO A97 5G'nin renk seçenekleri görüntülendi. Evan Blass'ın paylaştığı resimlere göre cihaz, üç farklı renk seçeneğiyle gelecek.
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    Oppo A97 5G'nin renk seçenekleri ortaya çıktı
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    OPPO, yeni bir A serisi akıllı telefonun lansmanı için hazırlanıyor. Şirket, China Telecom'un internet sitesinde görülen OPPO A97 5G'yi yakında piyasaya sürecek. Cihazın kesin çıkış tarihi henüz bilinmesede renk seçeneklerinin görüntülendiği resimler ortaya çıktı.

    OPPO A97 5G pembe, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek

    Oppo A97 5G, daha önce sızdırılan mavi rengin yanı sıra siyah ve pembe renk seçenekleriyle de gelecek. Her üç versiyon da buzlu bir arka kaplamaya sahip. Sağ tarafta, parmak izi tarayıcı olarak da kullanılabilen bir güç düğmesi bulunmakta. Altta ise USB-C bağlantı noktasının ve hoparlörün yanında bir kulaklık girişi mevcut. Çıkan söylentilere göre yaklaşık 350 dolar fiyat etiketine sahip telefon, 8 ve 12GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 17 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 17 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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