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    OPPO A97 5G'nin teknik özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı

    OPPO A97 5G, China Telecom'un internet sitesinde görüldü. Listeye göre iki farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürülecek OPPO A97 5G'nin görselleri ve teknik özellikleri de sızdırıldı.
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    OPPO A97 5G'nin teknik özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı
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    OPPO, yeni bir A serisi akıllı telefonun lansmanı için hazırlanıyor. Şirket, China Telecom'un internet sitesinde görülen OPPO A97 5G'yi yakında piyasaya sürecek. Cihazın kesin çıkış tarihi bilinmesede teknik özellikleri ve görselleri şimdiden sızdırıldı. 

    İşte OPPO A97 5G'nin özellikleri ve fiyatı

    Oppo A97 5G'nin yonga seti açıklanmamış olsada 8 ve 12GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle piyasaya sürülecek. 256GB depolama alanına sahip olacak telefon 6.56 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LCD bir panele sahip olacağı tahmin edilen cihaz, 190 gram ağırlığında olacak. 5.000 mAh pil gücüyle gelecek OPPO A97 5G, arkada tek bir LED flaşın yanı sıra 48MP ana kamera ve 2MP ikincil kamera şeklinde bir kamera düzenine sahip olacak. Ayrıca telefonun ön tarafında 8MP selfie kamerası bulunacak.

    Yaklaşık olarak 350 dolar fiyatına sahip telefon sessiz gece siyahı, derin deniz mavisi ve renkli kiraz çiçeği olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

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    Bloodin 2 gün önce

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