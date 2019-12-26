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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo, AirPods tasarımlı kablosuz kulaklığını tanıttı: Oppo Enco Free

    Oppo bugün Reno 3 serisi akıllı telefonları ile birlikte yeni kablosuz kulaklığını da tanıttı. AirPods'a benzerliği ile dikkat çeken Oppo Enco Free daha uygun bir fiyat etiketi taşıyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo, AirPods tasarımlı kablosuz kulaklığını tanıttı: Oppo Enco Free
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    Oppo bugün Reno 3 serisi akıllı telefonlarının yanında ilk gerçek kablosuz kulaklığını da duyurdu. Oppo Enco Free olarak adlandırılan kulaklık Siyah, Beyaz ve Pembe renk seçenekleri ile geliyor. Fiyat etiketi ise 100 dolar.

    Ayrıca Bkz. "5G destekli Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro resmen tanıtıldı"

    Kulaklıklarda 120 db sürücü hassasiyetine sahip 13.4 mm'lik dinamik sürücü yer alıyor. Bluetooth 5.0 desteği ile piyasaya sürülen cihazın IPX4 sertifikası sayesinde suya ve tere dayanıklı bir yapıda olduğunu belirtelim.

    Oppo, AirPods tasarımlı kablosuz kulaklığını tanıttı: Oppo Enco Free
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    Oppo Enco Free ilk bakışta Apple AirPods'a olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Bu benzerlik hem kulaklıklar hem de şarj kutusu için geçerli. Kulaklıkların her biri 4.6 gram ağırlığında. Şarj kutusunun ağırlığı ise 48.2 gram.

    Dokunmatik kontrol seçenekleri sunuyor

    31 mAh pil içeren kulaklıklar tek şarjla 5 saat dinleme ve 3 saat konuşma süresi sunuyor. 410 mAh'lik pile sahip şarj kutusu da ekstra 20 saat dinleme ve 12 saat konuşma süresi sağlıyor. Kablosuz şarj özelliği ise ne yazık ki yok.

    Oppo, AirPods tasarımlı kablosuz kulaklığını tanıttı: Oppo Enco Free
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    120 ms gecikme süresi sunan Oppo Enco Free dokunmatik kontrol seçeneklerine sahip. Ayrıca kulaklığın çıkarıldığını algılayarak sesi otomatik olarak duraklatan bir sensöre sahip. Kablosuz kulaklığın ülkemizde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok.



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