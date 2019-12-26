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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5G destekli Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro resmen tanıtıldı

    Oppo merakla beklenen Reno 3 serisi akıllı telefonlarını sonunda tanıttı. Reno 3 ve Reno 3 Pro adlı modeller 5G desteği, büyük pil, dört arka kamera ve ince gövdeyle geliyor.
    44 dk. (Son Güncelleme: 12 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    5G destekli Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro resmen tanıtıldı
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    Son dönemde gündemi sıklıkla meşgul eden Oppo Reno 3 serisi nihayet resmiyet kazandı. 5G bağlantısını destekleyen Reno 3 ve Reno 3 Pro bugün tanıtıldı.

    Reno 3'ün ekranında su damlası şeklinde küçük bir çentik yer alırken Reno 3 Pro selfie kamerasını barındıran delikli ekranı ile dikkat çekiyor.

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    Reno 3, 8 GB + 128 GB ve 12 GB + 128 GB olmak üzere iki konfigürasyon seçeneğine sahip. Akıllı telefon 5G destekli MediaTek Dimensity 1000L yonga setinden güç alıyor.

    Cihazın arka tarafında 64 megapiksel ana görüntü sensörü içeren dörtlü kamera sistemi mevcut. Ayrıca telefon hızlı şarj özellikli 4.025 mAh pil içeriyor.

    5G destekli Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Reno 3 Pro ise Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden güç alıyor. Yani bu modelde de 5G desteği mevcut. Akıllı telefonda 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç ekran var.

    8 GB + 128 GB ve 12 GB + 256 GB olmak üzere iki donanım seçeneği ile piyasaya sürülen telefonun arka panelinde dörtlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafında ise 32 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş.

    Akıllı telefon rahat bir kavrama sunan şık ve ince tasarımı ile dikkat çekiyor. Cihaz sadece 7.7 mm kalınlığında ve ağırlığı 172 gram.

    Oppo Reno 3 Pro ince olsa da 4.025 mAh gibi oldukça büyük bir pile sahip. Ayrıca VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Oppo'nun kutuya 30W USB Type-C hızlı şarj cihazı eklediğini de belirtelim.

    5G destekli Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    OPPO Reno 3 5G Teknik Özellikleri

    • Ekran: 6.4 inç Full HD+ AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 1000L (entegre Mali-G77 MC9 GPU)
    • RAM: 8/12 GB LPDDR4X RAM
    • Depolama: 128 GB
    • İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.0
    • Arka Kamera: 64 MP ana + 8 MP geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP mono
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Ses: 3.5 mm kulaklık girişi, Dolby Atmos
    • Boyutlar: 160.3 × 74.3 × 7.96 mm
    • Ağırlık: 181 gram
    • Batarya: 4.025 mAh (30W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli)
    • Parmak İzi Sensörü: Ekrana Gömülü
    • Bağlantı Seçenekleri: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

    5G destekli Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Oppo Reno 3 Pro 5G Teknik Özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç Full HD+ 90 Hz AMOLED (Corning Gorilla Glass 5)
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G (entegre Adreno 620 GPU)
    • RAM: 8/12 GB LPDDR4X RAM
    • Depolama: 128/256 GB
    • İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı ColorOS 7.0
    • Arka Kamera: 48 MP ana + 8 MP geniş açılı + 23 MP telefoto + 2 MP mono
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Ses: 3.5 mm kulaklık girişi, Dolby Atmos, çift hoparlör
    • Boyutlar: 159.4 × 72.4 × 7.7 mm
    • Ağırlık: 172 gram
    • Batarya: 4.025 mAh (30W VOOC 4.0 hızlı şarj destekli)
    • Parmak İzi Sensörü: Ekrana Gömülü
    • Bağlantı Seçenekleri: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, NFC, USB Type-C

    5G destekli Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    OPPO Reno 3 Serisi Fiyat Etiketleri

    OPPO Reno 3 ve Reno 3 Pro dört farklı renk seçeneği ile sunuluyor. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

    OPPO Reno 3

    • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 485 dolar
    • 12 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 528 dolar

    OPPO Reno 3 Pro

    • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 571 dolar
    • 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 640 dolar

    OPPO Reno 3 Pro [Klasik Mavi Versiyonu]

    • 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 600 dolar

    5G destekli Oppo Reno 3 ve Oppo Reno 3 Pro resmen tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Her iki akıllı telefon da 31 Aralık'tan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Reno 3 Pro'nun Klasik Mavi versiyonu ise 10 Ocak tarihinde satın alınabilecek.



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    px 20 dk.
    Pro alınası , da , Google ?
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    Relax Relax 19 dk. px
    Google ile ne alakası var? Huawei mi bu?
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    powertr06 27 dk.
    Pro nun tasarım çok güzel olmuş tam istediğim tarzda.
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