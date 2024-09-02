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    Oppo’dan tarihi bir hamle geliyor: Amiral gemisi modeller için devasa bataryalar

    Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden biri olan Oppo, şu sıralar oldukça önemli bir proje üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Eğer tahminler doğruysa daha büyük bataryalı telefonlar görebiliriz.

    Oppo’dan tarihi bir hamle geliyor Tam Boyutta Gör

    Görünüşe göre, amiral gemisi telefonlar arasında pil kapasitesinde bir devrim yaşanıyor. Eskiden daha küçük pillerle tanınan bu cihazlar, şimdi büyük kapasiteli bataryalarla kullanıcılarına daha uzun süreli kullanım sunmayı hedefliyor. Yeni nesil yüksek yoğunluklu batarya teknolojisi, bu değişimin arkasındaki ana etken. Bu teknoloji, eski teknolojilere kıyasla daha fazla pil kapasitesini daha küçük alanlara sığdırmayı mümkün kılıyor. Örneğin, eskiden 5000mAh batarya ile sınırlı olan bir alan, şimdi aynı boyutta 5500mAh kapasite sunabiliyor.

    Bu yenilikçi batarya teknolojisi, gelecekte daha fazla cihazda kendine yer bulacak gibi görünüyor. Şu anda OPPO laboratuvarlarında 7000mAh kapasiteye sahip bir batarya üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bu büyük pilin, 80W hızlı kablolu şarj desteğiyle geleceği de iddialar arasında. Ancak, bu teknolojinin hangi akıllı telefon modellerinde kullanılacağı ya da bu pilin yüksek yoğunluklu batarya teknolojisini mi yoksa eski teknolojiyi mi kullanacağı henüz netlik kazanmış değil.

    Buna rağmen, OPPO'nun her zaman en yeni teknolojileri tercih etme eğiliminde olan bir marka olduğu göz önüne alındığında, bu büyük pilin muhtemelen yeni yüksek yoğunluklu batarya teknolojisini kullanacağı tahmini yapılabilir. Aksi takdirde, cihazın kalın, hantal ve ağır olması gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşmak kaçınılmaz olurdu.

    Hangi OPPO cihazının bu yeni batarya teknolojisiyle tanıtılacağı merak konusu. Bu konuda daha fazla bilgi almak için birkaç gün ya da belki de birkaç hafta beklememiz gerekebilir. Ancak kesin olan bir şey var ki o da batarya teknolojisinde yaşanan bu dönüşüm, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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