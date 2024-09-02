Oppo’dan tarihi bir hamle geliyor: Amiral gemisi modeller için devasa bataryalar

Görünüşe göre, amiral gemisi telefonlar arasında pil kapasitesinde bir devrim yaşanıyor. Eskiden daha küçük pillerle tanınan bu cihazlar, şimdi büyük kapasiteli bataryalarla kullanıcılarına daha uzun süreli kullanım sunmayı hedefliyor. Yeni nesil yüksek yoğunluklu batarya teknolojisi, bu değişimin arkasındaki ana etken. Bu teknoloji, eski teknolojilere kıyasla daha fazla pil kapasitesini daha küçük alanlara sığdırmayı mümkün kılıyor. Örneğin, eskiden 5000mAh batarya ile sınırlı olan bir alan, şimdi aynı boyutta 5500mAh kapasite sunabiliyor.
Bu yenilikçi batarya teknolojisi, gelecekte daha fazla cihazda kendine yer bulacak gibi görünüyor. Şu anda OPPO laboratuvarlarında 7000mAh kapasiteye sahip bir batarya üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bu büyük pilin, 80W hızlı kablolu şarj desteğiyle geleceği de iddialar arasında. Ancak, bu teknolojinin hangi akıllı telefon modellerinde kullanılacağı ya da bu pilin yüksek yoğunluklu batarya teknolojisini mi yoksa eski teknolojiyi mi kullanacağı henüz netlik kazanmış değil.
Buna rağmen, OPPO'nun her zaman en yeni teknolojileri tercih etme eğiliminde olan bir marka olduğu göz önüne alındığında, bu büyük pilin muhtemelen yeni yüksek yoğunluklu batarya teknolojisini kullanacağı tahmini yapılabilir. Aksi takdirde, cihazın kalın, hantal ve ağır olması gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşmak kaçınılmaz olurdu.
Hangi OPPO cihazının bu yeni batarya teknolojisiyle tanıtılacağı merak konusu. Bu konuda daha fazla bilgi almak için birkaç gün ya da belki de birkaç hafta beklememiz gerekebilir. Ancak kesin olan bir şey var ki o da batarya teknolojisinde yaşanan bu dönüşüm, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.