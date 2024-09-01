Redmi Note 14 5G’nin global versiyonu bir kez daha kendini gösterdi

Redmi Note 14 5G, FCC'nin web sitesinde görüldü ve cihazın bazı önemli özelliklerini ortaya koydu. Model numarası 24094RAD4G olan global varyantın önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.
FCC kaydına göre, Redmi Note 14 5G, HyperOS 1.0 işletim sistemiyle çalışacak. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi AC, Bluetooth, LTE ve 5G NR bantları bulunuyor. Şarj konusunda ise cihaz, 33W şarj desteğiyle gelecek. Bu, daha önce söylentilere konu olan 45W hızlı şarj desteğinden biraz daha düşük olsa da, orta segment bir cihaz için yine de tatmin edici bir hız sunuyor.
Redmi Note 14 5G'nin diğer teknik özelliklerine baktığımızda, 1.5K AMOLED ekranla geleceği söylentiler arasında. Bu, bir önceki model olan Redmi Note 13 5G'nin Full HD paneline göre önemli bir yükseltme olacak. Fotoğrafçılık açısından bakıldığında ise cihazın arka tarafında 50MP ana kamera olacağı belirtiliyor. Note 13 5G'nin 108MP'lik sensörüne göre daha düşük bir megapiksel sayısına sahip olsa da, bu 50MP sensörün özellikle iyi ışık koşullarında yüksek kaliteli fotoğraflar çekebileceği düşünülüyor.
Cihazın kalbinde, MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinin bulunacağı tahmin ediliyor. Bu orta segment işlemci, TSMC'nin 6nm üretim teknolojisi ile üretilmiş olup, daha eski işlemcilere kıyasla daha iyi enerji verimliliği ve performans sunuyor. Redmi Note 14 5G'nin bu özellikleriyle, kullanıcılarına dengeli bir performans ve şık bir tasarım sunmayı hedeflediği anlaşılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.