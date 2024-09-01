Redmi Note 14 5G’nin global versiyonu bir kez daha kendini gösterdi

Tam Boyutta Gör

Redmi Note 14 5G, FCC'nin web sitesinde görüldü ve cihazın bazı önemli özelliklerini ortaya koydu. Model numarası 24094RAD4G olan global varyantın önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor.

FCC kaydına göre, Redmi Note 14 5G, HyperOS 1.0 işletim sistemiyle çalışacak. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi AC, Bluetooth, LTE ve 5G NR bantları bulunuyor. Şarj konusunda ise cihaz, 33W şarj desteğiyle gelecek. Bu, daha önce söylentilere konu olan 45W hızlı şarj desteğinden biraz daha düşük olsa da, orta segment bir cihaz için yine de tatmin edici bir hız sunuyor.

Oppo’nun üçe katlanır telefonu ilk kez görüldü 2 gün önce eklendi

Redmi Note 14 5G'nin diğer teknik özelliklerine baktığımızda, 1.5K AMOLED ekranla geleceği söylentiler arasında. Bu, bir önceki model olan Redmi Note 13 5G'nin Full HD paneline göre önemli bir yükseltme olacak. Fotoğrafçılık açısından bakıldığında ise cihazın arka tarafında 50MP ana kamera olacağı belirtiliyor. Note 13 5G'nin 108MP'lik sensörüne göre daha düşük bir megapiksel sayısına sahip olsa da, bu 50MP sensörün özellikle iyi ışık koşullarında yüksek kaliteli fotoğraflar çekebileceği düşünülüyor.

Cihazın kalbinde, MediaTek Dimensity 6100+ yonga setinin bulunacağı tahmin ediliyor. Bu orta segment işlemci, TSMC'nin 6nm üretim teknolojisi ile üretilmiş olup, daha eski işlemcilere kıyasla daha iyi enerji verimliliği ve performans sunuyor. Redmi Note 14 5G'nin bu özellikleriyle, kullanıcılarına dengeli bir performans ve şık bir tasarım sunmayı hedeflediği anlaşılıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Redmi Note 14 5G’nin global versiyonu yeniden kendini gösterdi