Oppo Find N3 ve N3 Flip’in global tanıtım tarihi açıklandı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, yeni katlanabilir telefonları Find N3 ve Find N3 Flip için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bugün ise Çinli dev, her iki telefonun arkasındaki perdeyi kaldırdı. Find N3 ve Find N3 Flip'in global tanıtım tarihi resmen belli oldu.

Find N3 ve N3 Flip için tarih verildi

Oppo, kısa süre önce paylaştığı teaser görüntüsünde Find N3 ve N3 Flip modellerinin 19 Ekim'de global olarak tanıtılacağını duyurdu. Bilindiği üzere Find N3 Flip geçen ay Çin'de satışa sunuldu ve kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Ancak Find N3, bir dizi sızıntıya kıyasla bu etkinlikte gösterilmedi. Dolayısıyla 19 Ekim tarihli etkinlikte sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.

Oppo Find N3 ve N3 Flip özellikleri

Oppo Find N3 Flip, kapak ekranında bulunan üçlü kamera kurulumu ile pazarda bir ilk olma niteliği taşıyor. Bu bölümde Hasselblad imzalı 50MP birincil (OIS), 32MP telefoto ve 48MP ultra geniş sensörlerine sahip olan telefona, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP ön kamera eşlik ediyor.

Akıllı telefonun ön bölümünde 6,8 inç boyutlarında LTPO AMOLED panel mevcut. Ayrıca bu panelin FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunduğunu belirtmekte fayda var. Kapak ekranı ise 3,26 inç boyutlarında ve 720x382 piksel çözünürlüğe sahip.

Tam Boyutta Gör Oppo Find N3 Flip, MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9200 tarafından destekleniyor. Kutusundan ise 12GB RAM ve Android 13 ile çıkan telefon, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki depolama seçeneğine sahip. Cihazın diğer özellikleri arasında ana monte edilmiş parmak izi tarayıcı, stereo hoparlörler, NFC ve 44W kablolu şarjlı 4.300 mAh pil yer alıyor. Buna ek olarak, Oppo Find N3 Flip, 940 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.

Oppo Find N3'e gelecek olursak, akıllı telefonun iç yüzünde 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ sertifikalı 7,8 inç boyutlarında OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın kapak bölümüne ise, 120Hz yenileme hızı ve 1116 x 2484 piksel çözünürlük sunan 6,31 inç OLED panel eşlik edecek. Ayrıca bu bölümde 20MP selfie kamerası ile karşılaşacağız.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonun gücünü 4.800mAh pil kapasitesi (80W kablolu, 10W ters şarj) ile eşleştirlen Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alması bekleniyor. Kamera bölümünde ise OIS'li 50MP birincil, OS'li 2x yakınlaştırma sunan 32MP telefoto ve 48MP ultra geniş sensörler yer alacak. Akıllı telefon hakkında tüm detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Oppo Find N3 ve N3 Flip’in global tanıtım tarihi açıklandı!