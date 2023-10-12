Oppo Find N3 ve N3 Flip’in global tanıtım tarihi açıklandı: İşte özellikleri

Find N3 ve N3 Flip için tarih verildi
Oppo, kısa süre önce paylaştığı teaser görüntüsünde Find N3 ve N3 Flip modellerinin 19 Ekim'de global olarak tanıtılacağını duyurdu. Bilindiği üzere Find N3 Flip geçen ay Çin'de satışa sunuldu ve kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Ancak Find N3, bir dizi sızıntıya kıyasla bu etkinlikte gösterilmedi. Dolayısıyla 19 Ekim tarihli etkinlikte sürpriz bir duyuru ile karşılaşabiliriz.
Oppo Find N3 ve N3 Flip özellikleri
Oppo Find N3 Flip, kapak ekranında bulunan üçlü kamera kurulumu ile pazarda bir ilk olma niteliği taşıyor. Bu bölümde Hasselblad imzalı 50MP birincil (OIS), 32MP telefoto ve 48MP ultra geniş sensörlerine sahip olan telefona, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 32MP ön kamera eşlik ediyor.
Akıllı telefonun ön bölümünde 6,8 inç boyutlarında LTPO AMOLED panel mevcut. Ayrıca bu panelin FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunduğunu belirtmekte fayda var. Kapak ekranı ise 3,26 inç boyutlarında ve 720x382 piksel çözünürlüğe sahip.
Oppo Find N3'e gelecek olursak, akıllı telefonun iç yüzünde 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ sertifikalı 7,8 inç boyutlarında OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın kapak bölümüne ise, 120Hz yenileme hızı ve 1116 x 2484 piksel çözünürlük sunan 6,31 inç OLED panel eşlik edecek. Ayrıca bu bölümde 20MP selfie kamerası ile karşılaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.