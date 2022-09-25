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Oppo'nun yeni serisi Find X6 hakkında sızıntılar ortaya açıkmaya devam ediyor. Find X6 serisinin lansman tarihi henüz açıklanmasada serinin Find X6 ve Find X6 Pro olmak üzere iki telefondan oluşması bekleniyor. Ve bu iki telefonun kamera özellikleri Tipster Digital Chat Station tarafından Weibo'da yapılan bir paylaşım sayesinde ortaya çıktı.

İşte Oppo Find X6 serisinin beklenen özellikleri:

Yakın tarihli bir sızıntıya göre Oppo Find X6, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SoC tarafından desteklenecek.Oppo Find X6 Pro ise Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alabilir.

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Tipster Digital Chat Station tarafından Weibo'da yapılan paylaşıma göre Oppo Find X6, 32 MP kameranın yanı sıra iki adet 50 MP ana kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek. Find X6 Pro ise 50 MP ana kamera, ultra geniş açılı kamera ve telefoto lens olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuyla gelebilir.

Sızıntılar ayrıca OnePlus 11'in kamera detaylarını da ortaya çıkardı. Weibo'da yapılan paylaşıma göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alması beklenen telefon, 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera ve 32 MP telefoto lens olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuyla gelebilir.

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Oppo Find X6 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı