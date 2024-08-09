Oppo Find X8 serisi her bir modeliyle fazlasıyla iddialı olacak

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Oppo bu yıl Ekim ayında tanıtılması beklenen Find X8 serisi ile teknoloji meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Find X7 serisinde iki model yer alırken, yeni Find X8 serisinin üç farklı modelden oluşacağı ve bu modellerin Find X8, Find X8 Pro ve Find X8 Ultra şeklinde isimlendirileceğini belirtelim.

Yapılan sızıntılara göre, Find X8 serisi modellerinde farklı ekran türleri kullanılacak. Find X8 modelinin 1.5K düz ekran, Find X8 Pro modelinin 1.5K hafif kavisli ekran ve Find X8 Ultra modelinin ise 2K hafif kavisli ekran ile geleceği söyleniyor. Özellikle Find X8 Ultra'nın, BOE tarafından üretilen 2K 8T LTPO ekranıyla yüksek bir görüntü kalitesi sunacağı, bu ekranın ince çerçeveleriyle dikkat çekeceği söylentileri fazlasıyla dillendirilmiş vaziyette.

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Find X8 Ultra'nın 2025 yılının Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenirken, bu modelde Snapdragon 8 Gen 4 işlemcinin kullanılacağı düşünülüyor. Diğer yandan, Find X8 ve Find X8 Pro modellerinin ise Dimensity 9400 yonga seti ile donatılacağı tahmin ediliyor. Batarya tarafında ise, Find X8 modelinin 5.600mAh, Find X8 Pro'nun 5.700mAh ve Find X8 Ultra'nın ise 6.100mAh veya 6.200mAh kapasiteye sahip olması kuvvetle muhtemel.

Kamera özellikleri açısından, Find X8 Ultra modelinin, çift periskop telefoto kamera içeren bir dörtlü kamera sistemine sahip olacağı ve bu sayede fotoğraf çekiminde yüksek bir zoom kapasitesi sunacağı öne sürülüyor. Ayrıca, bu modelin çift yönlü uydu bağlantısını destekleyeceği ve ekran içine yerleştirilmiş ultrasonik parmak izi sensörü ile güvenlikte bir adım öne çıkacağı konuşuluyor.

Find X8 Pro modeli de oldukça iddialı. Bu modelin, çift periskop telefoto kameraları, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ve büyük bir batarya ile geleceği düşünülüyor. Standart Find X8 modelinde ise, optik türde ekran içi parmak izi sensörü ve üçlü kamera sistemi yer alacak. Serinin tüm modellerinin, Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oppo'nun bu yeni serisi, teknolojide yenilik arayan kullanıcılar için heyecan verici bir seçenek olacak gibi görünüyor.

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Oppo Find X8 serisi her bir modeliyle fazlasıyla iddialı olacak