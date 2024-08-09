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    Oppo Find X8 serisi her bir modeliyle fazlasıyla iddialı olacak

    Oppo tarafından geliştirilen ve akıllı telefon dünyasının önemli serilerinden biri olan Find X serisi yeni modellerine kavuşmak için gün sayarken, Find X8 serisi özellikleriyle merak konusu oldu.

    Oppo Find X8 serisi her bir modeliyle fazlasıyla iddialı olacak Tam Boyutta Gör

    Oppo bu yıl Ekim ayında tanıtılması beklenen Find X8 serisi ile teknoloji meraklılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Find X7 serisinde iki model yer alırken, yeni Find X8 serisinin üç farklı modelden oluşacağı ve bu modellerin Find X8, Find X8 Pro ve Find X8 Ultra şeklinde isimlendirileceğini belirtelim.

    Yapılan sızıntılara göre, Find X8 serisi modellerinde farklı ekran türleri kullanılacak. Find X8 modelinin 1.5K düz ekran, Find X8 Pro modelinin 1.5K hafif kavisli ekran ve Find X8 Ultra modelinin ise 2K hafif kavisli ekran ile geleceği söyleniyor. Özellikle Find X8 Ultra'nın, BOE tarafından üretilen 2K 8T LTPO ekranıyla yüksek bir görüntü kalitesi sunacağı, bu ekranın ince çerçeveleriyle dikkat çekeceği söylentileri fazlasıyla dillendirilmiş vaziyette.

    Find X8 Ultra'nın 2025 yılının Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenirken, bu modelde Snapdragon 8 Gen 4 işlemcinin kullanılacağı düşünülüyor. Diğer yandan, Find X8 ve Find X8 Pro modellerinin ise Dimensity 9400 yonga seti ile donatılacağı tahmin ediliyor. Batarya tarafında ise, Find X8 modelinin 5.600mAh, Find X8 Pro'nun 5.700mAh ve Find X8 Ultra'nın ise 6.100mAh veya 6.200mAh kapasiteye sahip olması kuvvetle muhtemel.

    Kamera özellikleri açısından, Find X8 Ultra modelinin, çift periskop telefoto kamera içeren bir dörtlü kamera sistemine sahip olacağı ve bu sayede fotoğraf çekiminde yüksek bir zoom kapasitesi sunacağı öne sürülüyor. Ayrıca, bu modelin çift yönlü uydu bağlantısını destekleyeceği ve ekran içine yerleştirilmiş ultrasonik parmak izi sensörü ile güvenlikte bir adım öne çıkacağı konuşuluyor.

    Find X8 Pro modeli de oldukça iddialı. Bu modelin, çift periskop telefoto kameraları, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ve büyük bir batarya ile geleceği düşünülüyor. Standart Find X8 modelinde ise, optik türde ekran içi parmak izi sensörü ve üçlü kamera sistemi yer alacak. Serinin tüm modellerinin, Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oppo'nun bu yeni serisi, teknolojide yenilik arayan kullanıcılar için heyecan verici bir seçenek olacak gibi görünüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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