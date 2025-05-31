HMD Global, Nokia markalı telefonların ardından şimdi de akıllı saat pazarına adım atıyor. Şirketin geliştirildiği söylenen iki yeni Wear OS saat modeli — Rubber 1 ve Rubber 1S — sızan detaylara göre özellikle çocukları hedef alıyor. Bu modellerden Rubber 1, 2 megapiksellik dahili kamerasıyla dikkat çekiyor. Akıllı saat dünyasında bu, Wear OS işletim sistemine sahip cihazlar için bir ilk olabilir.

Rubber 1 modeli, 1.85 inç OLED ekran, 400 mAh batarya kapasitesi ve USB-C ile kablosuz şarj desteği sunuyor. Ayrıca Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC bağlantıları ve 5 ATM suya dayanıklılık sertifikası da teknik özellikler arasında. Kalp atışı, oksijen seviyesi ve adım takibi gibi temel sağlık verilerini ölçebilen saat, özellikle kamera konumuyla JrTrack 4 gibi çocuk odaklı saatleri andırıyor.

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Rubber 1S ise daha kompakt bir tasarımla geliyor. 1.05 inç ekran, 290 mAh batarya, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi desteği bu modelin öne çıkan detayları. NFC özelliği bu versiyonda bulunmuyor ancak sağlık takibi ve su geçirmezlik yine mevcut.

Her iki saatin de Wear OS ile çalışacağı belirtiliyor. Bu da, Galaxy Watch for Kids örneğinde olduğu gibi, ebeveyn kontrolleri ve çocuklara özel uygulama desteği sunabileceği anlamına geliyor. HMD'nin daha önce çocuklara yönelik saatler üreten Xplora ile iş birliği yapmış olması da bu iddiayı güçlendiriyor.

Henüz resmi çıkış tarihi ya da fiyat bilgisi paylaşılmış değil. Ancak Google ve Samsung’un çocuk odaklı Wear OS hamleleri düşünüldüğünde, HMD’nin de bu alana yönelmesi tesadüf sayılmaz. Kamera gibi alışılmadık bir özellikle bu modeller, rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.

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HMD Global bir ilkin peşinde: Kamera destekli akıllı saat yolda

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