Oppo Find X8 Ultra’nın tüm özellikleri gün yüzüne çıktı

Oppo'nun yeni amiral gemisi modeli Find X8 Ultra'nın tanıtımı için hazırlık yaptığı iddia ediliyor. Find X8 ve Find X8 Pro modelleriyle başlayan seriye eklenecek bu cihazın, Oppo Find N5'in piyasaya sürülmesinin ardından satışa sunulacağı belirtiliyor. Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, telefonun ekran ve kamera özellikleriyle ilgili bazı detaylar paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre, Find X8 Ultra, 2.5D düz bir 2K ekran paneline sahip olacak. Kamera sistemi ise özellikle telefoto ve makro çekimlerde iddialı bir performans sunmaya hazırlanıyor. Sistem, 50 megapiksel çözünürlüğe sahip Sony IMX906 telefoto sensörle 3 kat optik yakınlaştırma ve 50 megapiksel Sony IMX882 sensörle 6 kat optik yakınlaştırma imkanı tanıyor. Ayrıca cihazda 50 megapiksel Sony LYT-900 ana kamera sensörü ve yine 50 megapiksel Sony IMX882 ultra geniş açılı kamera bulunacak.

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Oppo'nun ürün yöneticilerinden Zhou Yibao, cihazda telefoto makro bir kameranın yer alacağını doğruladı. Önceki sızıntılar, telefonun güçlü bir kamera konfigürasyonu ile geleceğini zaten işaret ediyordu. Find X8 Ultra'nın Mart ayında tanıtılması bekleniyor, ancak kesin bir tarih henüz açıklanmadı.

Telefonun diğer özellikleri arasında 6.82 inç büyüklüğünde bir ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci ve 6.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bataryanın, 80W veya 90W hızlı şarj teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Dayanıklılık açısından cihazın IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olması, suya ve toza karşı yüksek koruma sunacağını gösteriyor. Ayrıca, önceki modellerde kullanılan optik parmak izi okuyucunun yerine daha gelişmiş ultrasonik bir sensör tercih edileceği belirtiliyor.

Oppo, Find X8 Ultra ile küresel pazara açılmayı hedefliyor. Serinin bir önceki modeli Find X7 Ultra yalnızca belirli pazarlarda satışa sunulmuştu, ancak bu yeni modelin 2025'in ilk çeyreğinin sonunda dünya genelinde satışa çıkması bekleniyor. Bu hamle, Oppo'nun premium segmentte daha geniş bir kitleye ulaşma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

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Oppo Find X8 Ultra’nın tüm özellikleri gün yüzüne çıktı