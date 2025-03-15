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    Oppo Find X8S özellikleri sızdırıldı: Kompakt boyut ve güçlü özellikleriyle geliyor

    Oppo Find X8S; 6,3 inç kompakt ekran, 5.700mAh'den büyük pil ve Hasselblad periskop kamerayla geliyor. İşte Nisan ayında tanıtılacak bu güçlü amiral gemisinin detayları:
    Oppo Find X8S'in teknik özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo Find X8S modeli, henüz resmi olarak duyurulmadan önce teknik özellikleri sızdırıldı. Kompakt boyutları ve güçlü donanım özellikleriyle dikkat çeken cihaz, Oppo'nun amiral gemisi serisine yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Weibo'daki DigitalChatStation tarafından paylaşılan bilgilere göre Oppo Find X8S modelinin daha önce Find X8 Mini olarak düşünülen 6,3 inçlik ekrana sahip telefon olduğu anlaşılıyor.

    Nisan ayı lansmanı öncesi Oppo Find X8S'in teknik detayları ortaya çıktı

    Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken OPPO Find X8S, serinin diğer modellerinin 6,78 inç ekranlarına kıyasla çok daha kullanışlı bir form faktörü sunacak. Bu boyut tercihi, büyük telefonlardan sıkılan ve tek elle kullanımı önemseyen kullanıcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Sızıntılara göre telefonun kalınlığı 8,15 mm'den az olacak ve ağırlığı 187 gramın altında kalacak. Ayrıca çerçeve boyutunun 1,38 mm'den ince olması bekleniyor, bu da cihazın oldukça şık bir görünüme sahip olacağının işareti.

    Oppo Find X8S'in teknik özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Şaşırtıcı biçimde, Oppo Find X8S'in daha kompakt boyutlarına rağmen serinin diğer modellerinden daha büyük bir pile sahip olacağı belirtiliyor. Sızdırılan bilgilere göre Find X8'deki 5.630mAh ve Find X8 Pro'daki 5.190mAh kapasitelerin üzerine çıkarak, 5.700mAh'den fazla bir pil kapasitesi sunacak. Kamera sisteminde ise Oppo, Hasselblad işbirliğiyle geliştirilen bir periskop lens kullanacak. Her ne kadar sensörün teknik özellikleri henüz açıklanmamış olsa da geçmiş sızıntılar 50 MP periskop kamera ve 50 MP ana sensör olacağını işaret ediyor.

    Telefonun diğer teknik özellikleri arasında 1,5K çözünürlüğünde LTPO ekran teknolojisi, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği yer alıyor. Ayrıca IP sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık sunması bekleniyor. İlginç bir detay olarak, cihazda klasik uyarı kaydırıcısı yerine üç aşamalı yeni bir basmalı düğme bulunacağı söyleniyor. Son olarak Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen lansman etkinliğinde Oppo'nun, Find X8 Ultra ile birlikte Find X8S'i de tanıtması bekleniyor.

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