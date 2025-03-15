Oppo Find X8S özellikleri sızdırıldı: Kompakt boyut ve güçlü özellikleriyle geliyor

Nisan ayı lansmanı öncesi Oppo Find X8S'in teknik detayları ortaya çıktı
Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken OPPO Find X8S, serinin diğer modellerinin 6,78 inç ekranlarına kıyasla çok daha kullanışlı bir form faktörü sunacak. Bu boyut tercihi, büyük telefonlardan sıkılan ve tek elle kullanımı önemseyen kullanıcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Sızıntılara göre telefonun kalınlığı 8,15 mm'den az olacak ve ağırlığı 187 gramın altında kalacak. Ayrıca çerçeve boyutunun 1,38 mm'den ince olması bekleniyor, bu da cihazın oldukça şık bir görünüme sahip olacağının işareti.
Telefonun diğer teknik özellikleri arasında 1,5K çözünürlüğünde LTPO ekran teknolojisi, 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği yer alıyor. Ayrıca IP sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık sunması bekleniyor. İlginç bir detay olarak, cihazda klasik uyarı kaydırıcısı yerine üç aşamalı yeni bir basmalı düğme bulunacağı söyleniyor. Son olarak Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen lansman etkinliğinde Oppo'nun, Find X8 Ultra ile birlikte Find X8S'i de tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: