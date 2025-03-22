Oppo Find X8s ve Find X8S Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Oppo'nun Find X8 serisi önümüzdeki ay teknoloji dünyasına üç yeni üye kazandırmaya hazırlanıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre Find X8 ailesinde halihazırda bilinen Find X8s ve Find X8 Ultra'nın yanına bir de Find X8S+ modeli katılacak.

İşte Oppo Find X8s ve Find X8S+'ın beklenen özellikleri:

Digital Chat Station'ın Weibo platformundaki paylaşımına göre Find X8s modelinde 6,3 inçlik "1,5K" çözünürlüğe sahip bir ekran bulunacak. Find X8S+ ise 6,59 inçlik düz bir panel ile kullanıcıları karşılayacak. Her iki model de üst düzey dayanıklılık sunan IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak, böylece toz ve suya karşı yüksek koruma sağlayacak. Kullanıcı deneyimini zenginleştiren X ekseni titreşim motoru ve ekran içi optik parmak izi sensörü de iki modelin ortak özellikleri arasında yer alıyor.

Batarya konusunda da önemli gelişmeler kaydedilmiş görünüyor. Sızıntı kaynaklarına göre Find X8S+ modelinde 5.860mAh kapasiteli bir pil bulunacak. Find X8s modelinin ise daha önce söylendiği gibi 5.700mAh'den daha büyük bir pile sahip olması bekleniyor. Ayrıca Find X8s'in yalnızca 179 gram ağırlığında olması bekleniyor. Bu, yüksek pil kapasitesine rağmen telefonun oldukça hafif olacağını gösteriyor. Find X8s modelinin ise 7 mm'den biraz daha kalın ince bir şasiye sahip olacağı ve ekran çerçevelerinin 1,38 mm'den daha ince olacağı belirtiliyor.

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Şarj teknolojileri açısından da kullanıcıları memnun edecek özellikler sunulacak. Hem Find X8s hem de Find X8S+ modellerinin 80W kablolu şarj desteğinin yanı sıra 50W kablosuz şarj teknolojisiyle geleceği bildiriliyor. İşlemci konusunda ise bir Oppo yetkilisi, her iki telefonun da henüz piyasaya sürülmemiş Dimensity 9400+ ile güçlendirileceğini doğruladı.

Serinin üçüncü üyesi olan Find X8 Ultra ise daha premium özelliklere sahip olacak. Oppo'nun resmen doğruladığı bilgilere göre bu amiral gemisi model; ultra dar simetrik çerçevelere sahip 2K düz bir ekrana, ultrasonik parmak izi tarayıcısına ve biri 3x yakınlaştırmalı, diğeri 6x yakınlaştırmalı olmak üzere iki periskop telefoto kameraya sahip olacak. Find X8 Ultra ayrıca şık 8.xx mm kalınlığındaki profilinin yanı sıra suni deri kaplama ve özel bir titreşim motoru ile gelecek. Son olarak tüm bu özelliklere güç vermek için ise 6.000mAh'den daha büyük bir bataryaya sahip olacak.

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Oppo Find X8s ve Find X8S Plus'ın teknik özellikleri sızdırıldı