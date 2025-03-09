Vivo'nun yeni güç canavarı Vivo Y300 Pro+'ın özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Vivo'nun Y300 serisinin en güçlü üyesi olması beklenen Vivo Y300 Pro+ modeliyle ilgili heyecan verici detaylar ortaya çıkmaya başladı. Çinli teknoloji devi, önümüzdeki günlerde Y300 serisinin farklı modellerini piyasaya sürmeye hazırlanırken, Y300 Pro+ modelinin özellikleri şimdiden merak uyandırmaya başladı. Tipster Panda is Bald tarafından sızdırılan bilgilere göreyse cihazın en dikkat çekici özelliği, muazzam batarya kapasitesi ve yüksek performanslı işlemcisi olacak.

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İşte Vivo Y300 Pro+'ın beklenen özellikleri:

Vivo Y300 Pro+, etkileyici donanım özellikleriyle orta-üst segment pazarda önemli bir oyuncu olmaya aday görünüyor. Cihazın kalbinde Qualcomm'un yeni nesil orta segment işlemcisi Snapdragon 7s Gen 3 yer alacak. Ancak telefonun belki de en çarpıcı özelliği bataryası olacak. Söylentilere göre cihaz, 7.320mAh değerine sahip bir batarya ile gelecek ve bu değerin tipik kapasitesinin yaklaşık 7.500mAh civarında olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında da iddialı gelen Y300 Pro+, ön tarafta selfie ve görüntülü aramalar için 32 megapiksellik bir kamera sunacak. Arka tarafta ise 50 megapiksellik ana kameranın öncülük ettiği çift kamera düzeni bulunacak. Bu kamera sistemi, günlük fotoğraf çekimlerinde tatmin edici sonuçlar sunmayı hedefliyor.

Vivo, Y300 serisindeki diğer modelleri de kademeli olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, 14 Mart'ta Çin'de Y300i modelini tanıtacak. Y300i'nin tanıtımının ardından Y300 Pro+ modelinin bu ayın sonunda veya Nisan ayının başlarında resmi olarak duyurulması bekleniyor. Son olarak Y300 Pro+ ile benzer özelliklere sahip olan ancak daha düşük donanımlı Y300 Pro modeli, 1.799 Yuan (yaklaşık 250 dolar) fiyat etiketiyle tanıtılmıştı. Bu bilgiye dayanarak Y300 Pro+ modelinin 2.000 Yuan'ın (yaklaşık 275 dolar) altında bir başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi oldukça muhtemel görünüyor.

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