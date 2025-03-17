Oppo’nun yeni telefonu, iPhone 16 Pro Max’e fazlasıyla benziyor

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Oppo, Nisan ayında düzenleyeceği büyük lansman etkinliğinde yeni cihazlarını tanıtacak. Amiral gemisi Find X8 Ultra'nın yanı sıra, Oppo Pad 4 Pro tableti, Watch X2 Mini akıllı saati ve Enco Free 4 TWS kulaklıkları da bu etkinlikte görücüye çıkacak. Ancak asıl dikkat çeken nokta, markanın Find X8 serisine ekleyeceği iki yeni model. Gelen bilgilere göre, 6.6 inç ekrana sahip büyük model Oppo Find X8s+ olarak adlandırılacak, daha kompakt 6.31 inçlik versiyon ise Oppo Find X8s ismini taşıyacak.

Find X8s'in ismi, Oppo'nun ürün yöneticisi tarafından yapılan son paylaşımda doğrulandı. Paylaşılan görsel, Find X8s'in tasarımını gözler önüne sererken, cihazın ekran tasarımının iPhone 16 Pro Max'e fazlasıyla benzediği dikkat çekiyor. (Görseldeki ilk cihaz Oppo, ikincisi ise Apple)

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Oppo'nun yeni nesil ekran teknolojisiyle donatılan cihaz, ultra ince çerçeveleriyle fark yaratıyor. Siyah çerçevelerin yalnızca 1.xx mm genişliğinde olduğu belirtilirken, bu oran, Find X8s'i akıllı telefon dünyasının en ince çerçeveli modellerinden biri haline getiriyor. Bazı kaynaklar, çerçeve kalınlığının 1.38 mm'nin de altına düşebileceğini öne sürüyor.

Oppo Find X8s'in teknik özellikleri de iddialı. 6.31 inç büyüklüğündeki OLED ekran, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ekrana gömülü parmak izi sensörüyle donatılan cihaz, performans açısından da üst segmentte yer alıyor. Dimensity 9400 Plus işlemcisiyle güçlendirilen telefon, batarya konusunda da oldukça cömert. 5.700mAh kapasitesindeki batarya, 80W kablolu ve 50W manyetik kablosuz şarj desteğiyle hızlı enerji yenileme imkanı sağlıyor.

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